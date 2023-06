Lapsiperhe pelastui hybridiauton palosta täpärästi: “Oli todelliset katastrofin ainekset ilmassa”

Sähköauto on tulipaloriskin suhteen paljon mainettaan turvallisempi, mutta akkupalon sammuttaminen vaati paljon aikaa ja vettä eli käytännössä koko auton upottamisen sammutuskonttiin.

Sähköautojen paloturvallisuuteen liittyvä keskustelu roihahti jälleen, kun sähkömoottorilla varustettu auto paloi Mikkelissä.

Kolme vuotta vanha alle 100 000 kilometriä ajettu ladattava hybridi paloi nopeasti ja jäljelle jäi vain palanut muodoton raato.

Vakuutusyhtiö tutkii palon syttymissyytä, mutta merkit viittavaat akkupaloon.

– Varmuutta syystä ei ole, mutta toivon todella, että syy löytyy ja tapauksestamme on apua, etteivät muut joudu vastaavaa kokemaan, palanutta autoa ajanut Martin Ant-Wuorinen sanoo.

Hän oli perheensä kanssa helatorstaina matkalla Varkaudesta Helsinkiin. Kuukauden perheen käytössä ollut hybridimaasturi alkoi oikutella Juvan ja Mikkelin puolivälissä.

– Ensin hyytyi lämmitys ja seuraavaksi huomasin, ettei auto pystynyt enää pitämään vakionopeussäätimelle määrittelemääni nopeutta. Kaasua piti polkea reilusti, että auto jaksoi mennä satasen vauhtia, Ant-Wuorinen kertoo.

Melko pian auton perästä alkoi tupruttaa vaalea savua. Se sai kuljettajan jo hieman huolestumaan.

– Onneksi sattui ramppi kohdalla ja ajoin sinne. Siinä vaiheesssa matkustamossa oli ihan reilusti savua eikä pelkästään savun hajua.

Avaa kuvien katselu Perheen auto paloi nopeasti pysähtymisen jälkeen. Kuva: Etelä-Savon pelastuslaitos

Ant-Wuorinen poistui vaimonsa, lapsen ja kahden koiransa kanssa autosta ja siirtyi muutamien kymmenien metrien päähän ajoneuvosta. Paikalla sattunut ohikulkija oli jo ehtinyt soittaa hätänumeroon.

– Olimme ehkä 30 metrin päässä, mutta emme enää erottaneet autoa savun seasta. Savun havaitsemisesta meni ehkä kolme-neljä minuuttia siihen, että auto oli liekeissä.

Pelastuslaitos ehti paikalle 11 minuutissa, mutta auto ehti palaa tunnistamattomaksi möykyksi.

Perhe pääsi jatkamaan matkaa taksikyydillä Mikkeliin ja sieltä edelleen sukulaisten kyydillä Helsinkiin.

– Vasta hotellilla tajusin, että oli ison katastrofin ainekset ilmassa. Jos olin yksin lapsen ja koirien kanssa tai puhumattakaan jos raskaana oleva vaimoni olisi ollut, olisi tullut muitakin menetyksiä.

Paikalle rientänyt Etelä-Savon pelastuslaitoksen yksikkö sammutti palon ja upotti auton jäänteet sammutuskonttiin. Kontti oli käytössä ensimmäistä kertaa.

Muutaman päivän jäähdyttämisen jälkeen auton raato lähti vakuutusyhtiön kautta tutkittavaksi.

– Meillä on kohtuullisen hyvät valmiudet myös sähkö- ja hybridiautojen sammuttamiseen. Kalustoa on lähellä ja henkilökunta on koulutettu, pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti sanoo.

Avaa kuvien katselu Auto nosti auton sammutuskonttiin palopaikalla. Kuva: Etelä-Savon pelastuslaitos

“Täyssähköauton paloriski pienempi”

Sähköautojen turvallisuuteen perehtynyt konsultti, diplomi-insinööri Vesa Linja-aho harmittelee, että suuren yleisön silmissä sähköautojen paloherkkyyttä liioitellaan.

– Sähköautojen paloriski on pienempi kuin polttomoottoriautossa tai hybrideissä, joissa on molemmissa on kuumenevia pintoja ja palavia nesteitä, Linja-aho muistuttaa.

Sähköautojen paloriskeistä on tutkittua tietoa vielä varsin vähän, mutta nykyinen tieto viittaa nimenomaan pienempään riskiin. Linja-ahon mukaan tähän on selkeä syy.

– Ajoneuvopaloista 90 prosenttia alkaa moottoritilasta, jossa on paljon kuumia pintoja. Täyssähköautoista tällaiset pinnat kuten pakosarja puuttuvat kokonaan.

Vesa Linja-aho kertoo, millainen tulipaloriski sähkö- ja hybridiautoihin liittyy.

Sähköautossa palo voi alkaa esimerkiksi huonosta liitoksesta tai akun sisäisestä oikosulusta, joka voi johtua esimerkiksi valmistusvirheestä

– Syttymistodennäköisyydestä – alempi tai ei – puhutaan mielestäni liikaa. Ololeellisempaa sähköautojen ja akkupalojen kohdalla on sammuttaminen, joka vie paljon enemmän aikaa jälkijäähdyttelyineen

Yksi riskikohde liittyy sähköautojen lataamiseen kotona. Latauspisteen rakentaminen pitää jo lainkin takia jättää ammattilaisten käsiin.

– Erilaiset latausviritelmät jatkojohtoineen ovat itse sähköautoa suurempi riski. Pitää muistaa, että auton latausvirta eroaa kaikista muista kodin sähkökuormista. Se on suuri, pitkäkestoinen ja jokapäiväinen. Lisäksi auto ladataan yleensä yöllä.

Vesa Linja-ahoa harmittaa, että sähköautoihin liittyvät väärät olettamukset hallitsevat keskustelua.

– Aina kun sähköauto palaa siitä revitään isot otsikot ja sosiaalisessa mediassa asia lähtee elämään omaa elämäänsä. Mikkelin tapauksessakin perhe toimi oikein ja auto sammutettiin asianmukaisesti.

– Kun Kirkkonummella syttyi pari vuotta sitten ihan perinteinen auto palamaan kesken ajon, siitä oli vain pieni uutinen paikallisessa ilmaisjakelulehdessä

Tietoa vielä varsin vähän

Myös Onnettomuustietoinstituutin teknologiapäällikkö Tapio Koisaari arvioi, ettei sähköauton syttymymisherkkyys poikkea millään tavalla muista autoista.

– Tutkijalautakuntien tutkinnassa on ollut vain yksittäisiä sähköautoja, eikä niissä auton voimalinjan tyyppi ole millään tavalla ollut ratkaiseva.

Autopaloista on etenkin sähkö- ja hybiriautojen osalta tietoa vielä varsin vähän, sillä autokanta on varsin nuorta ja tapauksia on vähän.

Muiden tieliikenneonnettomuuksien osalta tietoa on Koisaaren mukaan jo enemmän sekä Suomessa että kansainvälisesti. Nykytiedon valossa sähkö- ja hybridiautojen onnettomuusriski on hieman kohonnut.

– Selittävä syy voi olla se, että niillä ajetaan paljon kaupungeissa, joissa muutakin liikennettä on paljon. Toisaalta niissä on suorituskykyä ja aiemmasta tutkimuksesta tiedetään, että kun on suorituskykyä, voi voimalinjasta riippumatta tilaisuus tehdä varkaan, Tapio Koisaari saanoo

“Seuraavakin on sähköauto tai hybridi”

Myös Ant-Wuorisen perheessä uskotaan asiantuntijoiden viestiin. Vakuutuskorvaushakemus on vetämässä ja korvaus saataneen aikanaan.

– Kyllä meidän seuraavakin auto on sähköauto tai hybridi.