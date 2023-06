Osa vanhemmista ostaa alaikäiselle lapselleen alkoholia päättäjäisiin: ”Jos en ostaisi muutamaa, hän ostaisi kalliilla mitä ikinä saisi”

Mannerheimin lastensuojeluliiton asiantuntija Minna Haapanen ymmärtää, miksi osa vanhemmista antaa alaikäiselle alkoholia. Noin sata kertoi Ylelle, miten he suhtautuvat oman lapsen juomiseen.

Koulujen loppumispäivänä puistot täyttyvät juhlivista nuorista. Osa alkoholia juovista on vielä alaikäisiä. Heistä osa on saanut juomansa omilta vanhemmiltaan.

Kysyimme 13–17-vuotiaiden nuorten vanhempien ajatuksia alkoholin antamisesta omalle lapselle. Vastauksia saimme noin sata. Vastaajien henkilöllisyydet ovat Ylen tiedossa.

Noin puolet vastaajista oli antanut nuorensa maistaa alkoholia. Joka kuudes vanhempi oli myös antanut lapselleen juomia mukaan kavereiden luo.

Mielestäni on hyvä, että hän on voinut rehellisesti kertoa kotona suunnitelmastaan juoda. Silloin kysytään, mitä juo ja kuinka paljon on varannut itselleen juomaa. 15-vuotiaan vanhempi

Vastauksista paistoi vanhempien yritys löytää keinoja huolehtia itsenäistyvästä nuoresta.

Avaa kuvien katselu Moni nuoren naisen vanhempi pelkäsi, että alkoholia ottaneelle nuorelle voi käydä huonosti. Kuvituskuva. Kuva: Yle Tampere

Alkoholi ei saa olla tabu

Haapanen arvelee, että osa vanhemmista antaa nuorelle alkoholia, koska yrittävät etsiä pienintä pahaa. Vanhempi saattaa ajatella, että näin hän ainakin tietää, mitä lapsi juo ja kuinka paljon. Samalla vanhempi voi kuitenkin viestittää hyväksyvänsä nuoren juomisen.

Jos en ostaisi muutamaa, hän ostaisi kalliilla mitä ikinä saisi. 17-vuotiaan nuoren vanhempi

Asiantuntijana Haapanen toivoo, että ihmiset pitäisivät kiinni 18 vuoden iästä. Hän kuitenkin ymmärtää, että kun nuori on lähellä täysikäisyyttä, kieltäminen on aikaisempaa vaikeaa.

Alkoholin välittäminen alaikäiselle on myös rikos. Välittäminen kirjataan usein lievänä alkoholirikoksena, josta rangaistaan sakoilla.

Mitä kauemmin nuoren pystyy pitämään erossa alkoholista, sitä parempi se on terveyden kannalta. Duodecimin artikkelin mukaan aikaisin aloitettu alkoholinkäyttö lisää riskiä alkoholiin liittyviin ongelmiin aikuisena.

– Ihmisen aivot kehittyvät 25-vuotiaaksi saakka. Murrosikäinen on herkässä kehitysvaiheessa, ja on siksi tärkeää pyrkiä suojaamaan nuoren kehittyviä aivoja, Haapanen sanoo.

Kotona annetaan maistiainen aikuisen viinilasista tai oluesta, poistetaan näin alkoholijuoman salaperäisyyttä. 16- ja 17-vuotiaiden nuorten vanhempi

Tärkeää on, ettei alkoholista tehdä tabua. Alkoholista voidaan puhua, ja sitä voi myös käyttää joskus kohtuudella nuoren läsnä ollessa.

Nuorelle voi todeta, että alkoholi on aikuisen juoma.

Alkoholin vaikutukset voivat yllättää ensi kertaa juovan. Siksi jo nuoren kanssa on hyvä keskustella siitä, miten alkoholi vaikuttaa kehoon ja käyttäytymiseen.

Olen antanut maistaa katkeroa siksi, että maistuisi suussa pahalle. 14-vuotiaan nuoren vanhempi

Osa vanhemmista kertoi antaneensa nuoren juoda alkoholia, jotta huomaisi sen olevan pahaa.

Haapanen ei usko keinon toimivan nuoriin. Murrosikäiset pohtivat asioita jo monesta näkökulmasta. Usein nuoret motiivit juomiseen eivät liity makuun, vaan nuoruuteen kuuluvaan kokeilunhaluun ja haluun kuulua joukkoon.

– Alkoholikeskustelussa rohkaisen pohtimaan asiaa syvemmällä tasolla kuin vain kuittaamalla, että se on pahaa.

Koen, että en voi ottaa vastuuta siitä, jos jotain sattuisi annettuani itse juomat lapselleni. Suomessa on ikärajat, joita pitää yrittää noudattaa. Tiedän, että juomia saa silti muualtakin. 15-vuotiaan nuoren vanhempi

Puhuminen on viesti välittämisestä

Ylen kyselyssä hieman alle puolet vanhemmista kertoi, että tietää nuorensa juoneen. Saman osuus kertoi tietävänsä, ettei nuori ole juonut. Vain kahdeksan prosenttia vastaajista ei tiennyt, onko oma nuori juonut vai ei.

Haapaniemi pitää yllättävänä, että niin moni vanhempi koki olevansa kartalla oman nuorensa juomisesta.

– Nuoruusiän kehitysvaiheessa on tyypillistä, että nuori alkaa pohtia tarkemmin, mitä asioita jakaa vanhemman kanssa. Säätely on osa murrosiän irtaantumista vanhemmista. Tämä on todella positiivinen tulos.

Epätietoisuus voi johtua myös vanhemmasta itsestään. Osa ei uskalla nostaa asiaa pöydälle, koska pitää puhumista vaikeana.

Avaa kuvien katselu Nuoret tarttuvat juomaan yleensä kokeilunhalun tai ryhmäpaineen vuoksi. Kuvituskuva. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Haapaniemi kannustaa tarttumaan toimeen. Joskus nuoret jopa odottavat, että vanhempi ottaisi asian puheeksi. Nuori voi kokea helpottavana, että saa kertoa asioista avoimesti.

Kaikilla nuorilla ei ole halua avautua. Kun vanhempi ottaa asian puheeksi, se kuitenkin antaa viestin, että häntä kiinnostaa nuoren hyvinvointi.

Toisaalta ei riitä, että vanhempi ottaa aiheen kerran keskusteluun. Nuoren tilanne voi muuttua, ja siksi aihetta pitäisi kuljettaa mukana läpi nuoruusvuosien.

Vanhemman tärkeä tehtävä on kertoa nuorelle yhä uudelleen, että kaikesta voi kertoa kotona ja vanhempi on aina valmis auttamaan.

Sain nuorena vanhemmiltani alkoholia, ja tiedän, että se ei tule olemaan ainoa juoma. 13- ja 15-vuotiaiden nuorten vanhempi

Haapaniemi ymmärtää ajatuksen alkoholin antamisen taustalla, mutta ei kannata toimimaan niin. Hän näkee kuitenkin myös hyvää vastauksissa, joissa vanhempi on päätynyt antamaan nuorelle alkoholia.

– Nämä asiat eivät ole ehdottoman mustavalkoisia. Kuulostaa siltä, että vanhemmalla ja nuorella on luottamuksellinen suhde. Toisaalta pohdin sitä, tuleeko toiminnalla osoittaneeksi, että hyväksyy nuoren alkoholinkäytön.

Ostin hiljattain nuorelle kuusi olutta, kun hän istui iltaa kaverin kanssa. Mieluummin tiedän paljonko nuori juo ja kenen kanssa. Meillä on avoin ja luottamuksellinen suhde. 17-vuotiaan nuoren vanhempi

Haapaniemi muistuttaa, että nuoren kanssa olisi tärkeä keskustella esimerkiksi siitä, miksi nuori haluaa käyttää alkoholia ja mitä on tapahtunut, kun alkoholia on ollut mukana.

– Onko tapahtunut tilanteita, jotka tuntuivat pelottavilta tai epämukavilta? Minun on vaikea uskoa, että mitään ikäviä tilanteita ei olisi seurannut, vaikka mitään rankkaa ei olisi tapahtunut.

Jos vanhempi on kieltänyt nuorelta alkoholin, nuori voi silti toimia oman päänsä mukaan.

Nuoren juomisen paljastuminen saa helposti vanhemman kiihtymään.

Juomisesta suuttuminen ei ole järkevää, vaikka lapseni tietää, että en sitä hyväksy. Pelkään, että jos otan asiasta hirvittävät pultit, hän ei uskalla tulla kotiin juotuaan. Tasapainoilua. 15-vuotiaan nuoren vanhempi

Haapaniemi uskoo, että jos vanhempi suuttuu, se ei automaattisesti riko puheyhteyttä. Vanhempi ei ole robotti, joka ei saa suuttua tai tuntea muita tunteita. Osalla hätääntyminen aiheuttaa aggressiivista käyttäytymistä.

Kiihtyneenä ihminen ei yleensä ole kovin hyvä kuuntelemaan. Ennen keskustelua nuoren kanssa vanhemman kannattaa ottaa hengittelytauko.

Jos nuori tulee kännissä kotiin, ei keskustelun aika ole silloin, vaan nuori kannattaa lähettää nukkumaan ja selvittämään päänsä.

Vanhempi voi avata nuorelle sitä, mistä suuttumus kumpuaa. Hän haluaa, että oma lapsi on turvassa.

Juomiseen voi vaikuttaa

Osa vanhemmista voi tuntea voimattomuutta: miten vaikuttaa oman lapsen juomiseen, kun sitä on vaikea estää.

Ei nuoren alkoholin käyttö ole minun hallinnassani sillä, että antaisin juomia hänelle. On nuoria, joille vanhemmat antavat juomaa, ja sitten hankitaan lisää muualta. 16-vuotiaan nuoren vanhempi

Haapaniemi muistuttaa, että läheskään kaikki nuoret eivät juo. Tilastojen mukaan nuoret ovat raitistuneet muutamassa vuosikymmenessä.

Vanhemmat voivat vaikuttaa nuoren alkoholinkäyttöön, vaikka eivät pysty hallitsemaan nuoren elämää.

Yksi tapa on käydä nuoren kanssa läpi, miten hän voi kieltäytyä juomista. Millaiset sanat sopisivat nuoren suuhun? Myös jälkikäteen olisi hyvä jutella siitä, miltä tuntui kieltäytyä ja olla tilanteessa, jossa osa joi alkoholia.

Tilanteessa voi olla myös muita, jotka eivät haluaisi juoda. Kieltäytyminen voi vähentää ryhmäpainetta ja rohkaista muitakin pitämään päänsä. Tämän esiin tuominen voi rohkaista nuorta sanomaan ei.

Onneksi porukassa on useampi, joka ei juo. Olen ostanut lapselleni juhliin mukaan energiajuomia, joita ei meillä arjessa muuten juoda, ja jotain snacksia. Kuivin suin istuminen nostaa riskiä alkoholin juomiselle. Lapseni saavat tuntuvan rahallisen korvauksen ollessaan täysi-ikäisiä, jos eivät ole käyttäneet päihteitä. Tämä motivoi selvästi. 17-vuotiaan nuoren vanhempi

Vanhemmat myös tuskailivat kyselyssä toisten vanhempien tapaa antaa nuorelle alkoholia.

Haapaniemi ymmärtää, että silloin tilanne on vaikea. Jos vanhemmalla on mahdollisuuksia saada yhteys nuoren kavereiden vanhempiin, kannattaa yrittää luoda vanhempien kesken yhteisiä käytäntöjä asiasta.

– Lähtisin keskustelussa siitä, että olemme tietyllä tavalla vanhempina samassa veneessä: meillä on murrosikäisiä lapsia, välitämme heistä ja haluamme, että he pysyvät turvassa. Miten me voisimme auttaa tässä toinen toisiamme.

Pidän ongelmallisena myös muiden vanhempien suhtautumista ja lepsuutta alkoholin käyttöön. Tiedän nuoren, jonka isoäiti osti tälle väkeviä. Monet vanhemmat tuntuvat lopettavan lapsen kaitsimisen ja huolehtimisen tietyiltä osin, kun täysi-ikäisyys lähestyy. 17-vuotaan nuoren vanhempi

Keskusteluapua vaikeisiin pulmiin voi hakea myös Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainpuhelimesta. Sen numero on 080092277. Palvelu on ilmainen. MLL:n sivuilla on puhelinpäivystyksen aukioloajat.

Koulun maanantai-aamun rehvastelut voivat tuoda paineita. Onneksi hyvän itsetunnon tukemisella ja realistisilla vaihtoehdoilla pääsee aika pitkälle. 15- ja 17-vuotiaiden lasten vanhempi

