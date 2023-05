Hauholla asusteli kivikautinen perhekunta – 4 500 vuotta myöhemmin kaivajat yrittävät päästä perheen jäljille

Hämeenlinnan Hauholla sijaitseva asuinpaika on ajoitettu arkeologisten kaivausten perusteella nuorakeraamiseen aikaan. Arkeologit toivovat löytävänsä luuta, että asutuksen tarkka ikä voidaan laskea.

Taas löytyi pala keramiikka. Vapaaehtoiset kaivajat onnittelevat löytäjää, sillä saviruukun pala on kaivajan ensimmäinen löytö.

Seuraava kaivaja rapsuttaa maakerroksen alta kvartsisen kaapimen. Löytöjä kertyy. Ne vahvistavat, että tällä Suttenhaka-nimisellä tilalla on ollut kivikautinen asuinpaikka. Suttenhaka sijaitsee Hämeenlinnaan nykyään kuuluvan Hauhon Eteläisten kylässä.

Arkeologi Janne Soisalo kuvailee, millaista Suttenhaassa olisi voinut olla noin 4 500 vuotta sitten.

– Oletettavasti ihmiset, jotka tässä asuivat, pitivät pienkarjaa. Ainakin vuohi on ollut siihen aikaan tunnettu. Ehkä muitakin eläimiä, päästää Soisalo mielikuvitukselleen valloilleen.

– Tästä päästään sellaiseen ajatuskulkuun, että ympäristö on ollut avointa. Olettaisin, että tämä on ensin raivattu: metsä kaskettu tai poltettu tyystin ja saatu avoin tila.

Soisalo arvelee, että paikalla olisi asustanut yksi perhe tai hieman laajempi sukuyksikkö, ehkä kymmenkunta ihmistä. Ihmiset asettuivat moreenikumpareelle asumuksineen. Eläimet olivat ehkä aitauksissaan ympäröivällä niityllä.

Ei vieläkään sopivaa luunpalasta

Arkeologien toive on, että maakerroksista löytyisi myös luuta. Silloin voitaisiin tehdä radiohiiliajoitus eli saada asutukselle tarkka ikä. Luu voisi johdattaa arkeologit paremmin myös asukkaiden elinkeinon jäljille: mitä eläimiä he söivät ja laidunsivat.

Viime vuonna koekaivauksilta löytyikin pieni, hiiltynyt luunpalanen. Siitä ei toiveista huolimatta pystytty vielä määrittämään ikää.

Tänä vuonna kaivaukset laajenivat reilun 30 neliön alueelle, mutta tällä kertaa kaivajien ja arkeologien harmiksi luuta ei löytynyt. Vielä ei anneta periksi. Kaivaukset jatkuvat ensi vuonna.

Mitä kaivausten tuloksista tiedetään nyt Hauhon Suttenhaassa on ollut asutusta jo noin 4 500 vuotta sitten.

Paikkaa asuttivat nuorakeraamiseen kulttuuriin kuuluneet varhaiset paimentolaiset 2 900–2 200 eaa.

Paikalta on löydetty mm. nuorapainantein koristeltujen saviastioiden palasia, kiviesineitä ja niiden työstössä irronneita kappaleita sekä pala luuta.

Kevään 2023 kaivauksissa asuinpaikan rajat saatiin määritettyä aiempaa tarkemmin.

Metsässä sijaitseva asuinpaikka on harvinaisen hyvin säilynyt, siihen ei ole sekoittunut muiden aikakausien asutusta.

Parhaimmillaan kaivaukset voivat tuoda lisätietoa Hauhon mutta myös Suomen esihistoriasta.

Suttenhaassa on järjestetty yleisökaivaukset nyt kahtena vuonna, kaivauksia jatketaan ensi vuonna.

Suttenhaan kivikautisen asuinpaikan jäljille päästiin, kun alueella tehtiin muinaisjäännösinventointi vuonna 2012. Hämeenlinnan kaupunki suunnitteli alueelle asemakaavoitusta ja sen myötä rakentamista.

Inventoinnissa selvisi, että alueen pohjoisosassa olevalla pienellä kumpareella on sijainnut nuorakeraaminen asuinpaikka. Kun kumpareelle tehtiin koekuoppia, löytyi yhdestä kuopasta pala nuorakeraamisen kulttuurin keramiikkaa.

Alueelle ei koskaan rakennettu. Kului kymmenen vuotta, kunnes Turun yliopiston väitöskirjatutkija, arkeologi Teemu Väisänen ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija, arkeologi Janne Soisalo päättivät tarttua toimeen.

Heidän johdollaan Suttenhaan kivikautiseen menneisyyteen etsitään valoa vapaaehtoisten kaivajien kanssa.

Avaa kuvien katselu Helsinkiläinen, kesämökin Hauholla omistava Kristiina Mäntynen on ollut yksi Suttenhaan vapaaehtoisista kaivajista. Kuva: Tiina Kokko / Yle

Kysymys, jota usein kysytään

Voisiko joku meistä olla Hauhon kivikautisten asukkaiden jälkeläinen?

– Mielenkiintoinen kysymys. Sitä usein kysytään, Soisalo vastaa.

Kaikilla meillä on ollut olemassa esivanhemmat kivikaudella. Soisalon mukaan ei ole mahdotonta, että Suttenhaan kivikautisten ihmisten perimää olisi vielä jäljellä.

– Luulen, että on mahdollista, että alueella olisi ollut pieni väestö koko ajan. Mikään ei viittaa siihen, että Häme olisi koskaan kokonaan tyhjentynyt ihmisistä. Tänne on tullut aina uusia kerrostumia, uutta väestöä, kielet vaihtuneet ynnä muuta, mutta kyllä täällä varmaan pieni pohjavire on vielä jäljellä.