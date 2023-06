Projektipäällikkö: ”Ei voi vain toivoa, että joku muu sen tekee” – vieraslajien torjuntaa tehostetaan mobiilipelin ja rahapalkkioiden avulla

Suomessa on saatu muutamassa päivässä kartalle jo 3 400 kasviesiintymää. Ahkerin käyttäjä on ansainnut kahden päivän aikana 185 euroa keräämällä videoita ja sijaintitietoja.

Äypuhelimeen asennettavan sovelluksen avulla voi kartoittaa vieraslajikasviesiintymiä ja ansaita vähän rahaa. Esiintymähavainnosta maksetaan yhden euron palkkio. Myöhemmin torjuntatehtävästä maksetaan korvaus kitketyn esiintymän koon mukaan.

Älypuhelinsovelluksen avulla otetaan video alueesta, jolle esimerkiksi lupiini on levinnyt. Sovellus tallentaa myös alueen sijainnin ja pinta-alan. Hyväksytystä esiintymästä maksetaan euron palkkio. Myöhemmin torjuntatehtävissä palkkio maksetaan pinta-alan mukaan.

Joukoistettu vieraslajikasvien kartoitus on käynnissä jo Tampereella, Espoossa, Nurmijärvellä, Nokialla, Akaassa ja Savonlinnassa.

Tähän mennessä kartalle on ilmestynyt jo 3 400 vieraslajiesiintymää.

Ahkerin käyttäjä on löytänyt kahden päivän aikana 185 esiintymää Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju kertoo. Eniten osallistuneita on ollut tähän mennessä Tampereella, jossa 180 ihmistä on ilmoittanut havainnoista.

Talkoohenkeä ei ole helppo luoda tyhjästä ilman korvausta ihmisten tekemästä työstä, kainuulaisen Vieraslajit veks -hankkeen projektipäällikkö Ville Juntunen tiivistää.

Vieraslajikasveja torjutaan, koska ne vievät elintilan luonnollisilta kasveilta. Se johtaa luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen.

– Ei voi vain nostaa käsiä pystyyn ja toivoa, että joku muu sen tekee aina.

Avaa kuvien katselu Lupiini kasvaa nopeasti, syrjäyttää muita kasveja ja niistä riippuvaisia hyönteisiä alueelta. Kuva: Antti Valtteri Tauriainen / Yle

Lue lisää: Vieraslajikasveja etsitään Tampereella kohta mobiilipelin avulla

Nyt maanantaina 5.6. kartoitus käynnistyy viidellä paikkakunnalla Kainuussa ja Kalajoella Pohjois-Pohjanmaalla. Kuopiossa kartoitus alkaa 19.6.

Kainuussa kartoituksen kohteena on lupiini, kurtturuusu, jättiputki ja jättipalsami.

– Lupiini syrjäyttää niin monta eri perhoslajia ja kasvilajeja, että sitä ei usko ennen kuin sen joutuu toteamaan ikäväkseen, Ville Juntunen toteaa.

Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Pajun mukaan palkkioihin on Kainuussa varattu 6 000 euroa, josta alustavasti 1 500 euroa käytetään kartoitukseen ja 4 500 euroa torjuntaan, eli esiintymien kitkemiseen.

Kainuussa rahoitus tulee Vieraslajit veks -hankkeen rahoituksesta, joka on peräisin ELY-keskuksesta ja hankkeessa mukana olevista kunnista.