Törkyinen video paljastaa, mitä kaikkea löytyy merenpohjasta Hangossa

Paistinpannu, autonrengas, pieni jääkaappi, retkituoli, kertakäyttömukeja, muovipulloja ja limainen digikamera, jossa varmasti on ollut joskus jonkun muistoja.

Muun muassa näitä tavaroita Simo Nyrönen ja Inkeri Pekkanen ovat löytäneet ja nostaneet ylös Hangon vierasvenesataman ja muiden purjehdussatamien pohjasta.

– Lisäämme muiden ihmisten tietoisuutta roskaisuudesta, siitä mitä meressä kelluu ja mitä pohjassa on. Ihmiset eivät tiedä roskan määrää pohjassa, kun sitä ei näe, Pekkanen sanoo.

Kaksikko harrastavaa roskien keräämistä. Nyrönen sukeltaa ilman happipulloja pohjaan ja kerää roskat ostoskoriin, jonka Pekkanen nostaa pintaan ja tyhjentää. Myös ostoskori on meren tuoma.

Merestä löytyy silloin tällöin muutakin hyödyllistä ja myös arvokasta: esimerkiksi hintavaa veneilyköyttä useita metrejä.

– Täältä Hangosta nostin kerran korkkaamattoman Hennessyn konjakkipullon. Se oli merirokon ja levän peittämä, mutta se oli täysin täyttä tavaraa. Meillä on sitä vieläkin, Nyrönen kertoo yhdestä löydöstä.

Pekkanen täydentää nauraen, että konjakkia on säästetty spesiaalitilaisuuksiin.

Roskien keräämisessä yhdistyvät huvi ja hyöty

Nyrönen ja Pekkanen ovat puhdistaneet satamien roskia myös Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla. Nyrönen sukeltaa syksyisin, kun satamat ovat hiljentyneet ja vesi on lämmintä. Pekkanen varmistaa pinnalla sukeltajan turvallisuuden.

Tänä keväänä ennen lintujen pesintää he ovat keränneet roskia myös Hangon edustan saarilta ja luodoilta.

Tässä kaikessa yhdistyvät huvi ja hyöty. Roskien keräämisessä saa muutenkin monipuolista liikuntaa sukeltamisen ja uimisen lisäksi. Esimerkiksi lihakset ja nivelet rasittuvat myös ulkosaaristojen haastavilla kallioilla.

– Yhtenä vuonna laskin rannoilta keräämieni roskien määrän. Jos yksi roska on yksi kyykky, se tarkoitti 35 000:ta kyykkyä, Pekkanen sanoo.

Simo Nyrönen ja Inkeri Pekkanen ovat kuvanneet sukeltamista ja merenpohjan puhdistamista.

Inkeri Pekkanen on jo vuosia siivonnut Hangon rantoja muun muassa tupakantumpeista. Hän haluaa myös lisätä tietoutta Itämeren roskaantumisesta Instagram-tilillä nimeltä roskapostia_hangosta.

Hangon kaupunki nouti tällä viikolla toistakymmentä jätesäkillistä Pekkasen ja Nyrösen vapaaehtoisesti luonnosta keräämiä roskia.

Yle on mukana kampanjassa, jossa on tarkoitus saada kerätyksi luonnosta roskia pois miljoonan roskapussin verran. Kampanja päättyy 14. kesäkuuta, ja tavoitteeseen on vielä matkaa.

