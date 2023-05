Närpiössä kaupunginhallitus hyväksyi merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen – kaupunginvaltuustolle esitetään lakisääteistä alempaa desibelirajaa

Närpiön kaupunginhallitus on hyväksynyt Metsähallituksen jättämän merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen.

Metsähallitus jätti huhtikuun alussa yhteensä viiden merituulivoimahankkeen kaavoitusaloitteet länsirannikon kunnille. Siikajoki, Pyhäjoki, Raahe ja Hailuoto ovat hyväksyneet aloitteet jo aiemmin.

Närpiön kaupunginjohtaja Mikaela Björklund toteaa tiedotteessa, että vaikka merituulivoimahanke on Suomen kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden, sekä aluetalouden kehityksen näkökulmasta tärkeä, vaikuttaa se myös paikalliseen ympäristöön.

– Kaupunginhallitus päättikin yksimielisesti, että kaavoitustyö voidaan käynnistää, mutta samalla tarvitaan perusteellinen selvitys siitä, kuinka alue soveltuu suunniteltuun tarkoitukseen. Kaupunginhallituksen päätös astuu voimaan kahden viikon kuluttua, kun kaupunginvaltuutetut ovat linjanneet tuulivoimaloiden melurajat Närpiössä.

Närpiössä on selvitetty 35 desibelin melurajan mahdollisuutta. Lakisääteinen raja tällä hetkellä on 40 desibeliä, joten kaupunginhallituksen valtuustolle esitettävä kompromissi on, että melurajaksi asetettaisiin 37.

Suomessa kunnat päättävät alueillaan sijaitsevien merituulivoimahankkeiden kaavoituksesta ja rakennusluvista. Tämä koskee myös valtion omistamia alueita.

Merituulivoimapuisto ei rajoita merialueen käyttöä veneilyyn, kalastukseen tai virkistykseen. Voimaloiden rakennusaikana alueella liikkumista rajoitetaan turvallisuussyistä.

Merituulivoimahankkeelle vuokrattava alue säilyy valtion omistuksessa. Merituulivoimapuisto maksaa valmistuttuaan kiinteistöveroa paikalliselle kunnalle.