Sähköpyörät yleistyvät vauhdilla, ja se työllistää myös poliisia – kova nopeus ja vastamelukuulokkeet voivat olla vaarallinen yhdistelmä

Sähköpyörien määrä yleistyy kovaa vauhtia. Viime aikoina etenkin työsuhdepyörien yleistyminen on lisännyt sähköfillareiden määrää. Samalla myös turvallisuusriskit ovat kasvaneet.

Sähköavusteisten pyörien nopeus on huomattavasti tavallista pyörää suurempi. Lain mukaan sähköavusteisen pyörän moottorin on lopetettava avustaminen, kun nopeus kohoaa 25 kilometriin tunnissa. Niillä kertyy myös ”luomufillaria” enemmän ajokilometrejä, kun sähkömoottori siivittää retkiä.

Kasvaneiden nopeuksien lisäksi turvallisuuteen vaikuttavat muut liikkujat. Suosituimmilla ulkoilureiteillä liikkuu paljon väkeä. Esimerkiksi koirien määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Samaan aikaan ympäristön äänet vaimentavien vastamelukuulokkeiden käyttö on yleistynyt merkittävästi.

Koiran arvaamaton liikkuminen hihnassa – tai vielä pahempaa, kytkemättä – voi synnyttää vaaratilanteita. Pyörää säikähtävä koira voi hypätä pyörän alle, jolloin jälki voi olla pahaa niin pyöräilijälle kuin koirallekin. Loukkaantumisia ja kalustovauroita voidaan joutua ratkomaan käräjillä asti.

Vastamelukuulokkeet korvilla liikkuva lenkkeilijä voi olla syventynyt äänikirjaan tai suosikkimusiikkiinsa ja huomaamatta astua pyöräilijän eteen.

Silmä ja korva tarkkana

Poliisi muistuttaa, että vastuu liikenneturvallisuudesta kuuluu kaikille. Tasan kolme vuotta sitten voimaan tulleen tieliikennelain mukaan jokaisen tielläliikkujan on esimerkiksi havainnoitava muuta liikennettä riittävästi.

– Terveydenhoito törmää sähköpyöräilyn turvallisuuteen vielä enemmän kuin poliisi, sillä läheskään kaikki tapaukset eivät tule meidän tietoomme, muistuttaa ylikomisario Jouni Takala Hämeen poliisilaitokselta.

Tilannenopeus unohtuu sähköpyörien kanssa usein, hän sanoo. Onnettomuuden sattuessa tullaan niin kutsuttuihin tilannekohtaisiin arvioihin, kun syyllistä selvitetään.

– Tieliikennelaissa on tienkäyttäjää koskevia velvollisuuksia, jotka koskevat niin jalankulkijaa kuin pyöräilijääkin. Heillä jokaisella on ennakointivelvollisuus. Siihen pykälään on syytä tutustua, ja se koskee ihan oikeasti meitä kaikkia, Takala painottaa.

Avaa kuvien katselu Maastopyöräilijän hyviin tapoihin kuuluu muun liikenteen ja luonnon huomioiminen. Kuva: Mika Moksu / Yle

Itsekkyys pois

Pyöräilynohjaaja Tiina Riikonen viihtyy sähköavusteisen pyörän selässä niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Hän muistuttaa poliisin tavoin tilannenopeuden tärkeydestä.

– Yleinen tilannetaju ja kaikkien muiden huomioiminen on luonnossa liikkuessa tärkeää, ollaan sitten ulkoilureiteillä tai pienemmillä poluilla. Ollaan fiksuja luonnolle ja toisille ulkoilijoille, Riikonen painottaa.

Riikonen muistuttaa, että varovaisuus on pyöräilijälle hyve. Esimerkiksi koirakoita kohdatessa tuntuva vauhdin hiljentäminen on paikallaan. Koiranomistajien puolestaan olisi hyvä huolehtia siitä, että koira on lain mukaisesti kytkettynä kiinnipitoaikana ja siellä, missä järjestyssäännöt niin määräävät. Myös talutushihna tulisi pitää sopivan lyhyenä.

– Ulkoilureiteillä ajetaan samalla tavalla kuin tieliikenteessä, oikeanpuoleinen liikenne ja vasemmalta väistetään, mutta ei tarvitse ajaa toisen ohi kauhealla vauhdilla, hän sanoo.

– Huomioidaan muut ja tehdään itsemme huomatuiksi. Kelloa kannattaa käyttää ja vaikka huikata edellä kulkevalle, että täältä tullaan.

Vastuu itsestä on hyvä alku

Sekä pyöräilyaktiivi että poliisi painottavat, että kaikki mahtuvat liikkumaan luonnossa, oli liikkeellä jalan tai pyörällä. Pyöräilijöille on myös Suomen Ladun laatima pyöräilyetiketti.

– Kannattaa käyttäytyä fiksusti ja antaa tilaa toisille, ei täällä kenelläkään ole niin sekunnin päälle kiire, pyöräilynohjaaja Riikonen muistuttaa.

– Meillä on valtavasti pykäliä ja säädöksiä, mutta aukottomaksi niitä ei saa milloinkaan. Eli aina jää vastuu liikkujalle itselleen ja pienten kulkijoiden läheisille, toteaa puolestaan ylikomisario Takala.