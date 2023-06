Sähköautojen latauspisteet vanhenivat vaihtokuntoon jo viidessä vuodessa Tampereella – kunnostuskaan ei auttanut

Asiantuntija vertaa sähköautojen latauspisteitä 90-luvun tietokoneisiin. Kehitys on ollut ja tulee olemaan niin nopeaa, että laite vanhenee muutamassa vuodessa.

Tampereen kaupungin sähköautojen latauspisteet ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Latauspisteitä asennettiin vuonna 2016 Tampereen keskustan katuverkostoon ja keskeisille paikoille, kuten Laukontorille, Ronganpuistoon ja Pyynikin Uimahallille. Yhteensä latauspaikkoja on 22.

– Kaikki ovat enemmän ja vähemmän käyttökelvottomia. Ne ovat kertakaikkiaan rikki, kertoo projektipäällikkö Mika Kulmala Tampereen kaupungilta.

Kulmalan mukaan vaurioita on ollut sekä teknologiassa että laitteissa itsessään.

– Aika lyhyt oli näiden laitteiden käyttöikä. Aika nopeasti ne alkoivat hajota ja kunnostettavaa on ollut paljon.

Kulmalan mukaan vuonna 2014, kun pisteet kilpailutettiin, ei ”ihan tiedetty, mitä laitteelta vaaditaan ja millaisia niiden pitäisi olla”.

– Se oli meillekin harjoittelua. Ja toki laitteetkin ovat kehittyneet tuosta ajasta paljon.

Kulmala kertoo, että kaikki korjattavissa olevat laitteet on korjattu ja muut huputettu pois käytöstä.

Laukontorin pistettä yritettiin useaan otteeseen saada kuntoon tuloksetta. Jo pidempään poissa käytöstä ollut Ronganpuiston asema taas joutui muun muassa tietomurtoyritysten kohteeksi. Mekaanista ilkivaltaa laitteisiin kohdistui melko vähän.

Tekniikka harppoi eteenpäin

Reilu viiden vuoden käyttöikä voi kuulostaa kovin lyhyeltä.

LUT-yliopiston sähköisen liikenteen professori Lassi Aarniovuori kumoaa mielikuvan kertomalla, että viisi vuotta vanhat laitteet ovat jo auttamatta vanhoja. Tekniikka on mennyt hurjasti eteenpäin ja vanhoista laitteista on käytettävissä enää kuoret.

Aarniovuori uskoo, että teknisiä harppauksia tullaan tekemään jatkossakin ja lataustehot kasvavat edelleen.

– Tätä voisi verrata 90-luvun tietokoneisiin, joissa kehitys oli nopeaa ja laitteet vanhenivat muutamassa vuodessa.

Avaa kuvien katselu Lassi Aarniovuoren mukaan latauspisteiden elektroniikka joutuu koville varsinkin pikalatureissa, jotka lataavat suurella teholla ja usein monia autoja päivässä. Kuvassa Tampere-talon latauspiste, joka on yksi kaupungin omistamista latureista. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Aarniovuoren mukaan elektroniikan elinikä lasketaan lataussykleissä.

– Latauksessa laite lämpenee ja sen jälkeen taas jäähtyy. Lämpötilan jatkuvat vaihtelut kuluttavat komponentteja.

Teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Heikki Karsimus muistuttaa, että nopeasti muuttuvan alan kehitystä on ollut miltei mahdoton ennustaa.

– Viisi vuotta sitten oltiin täysin erilaisessa tilanteessa. Tuskin kukaan on tahallaan myynyt huonoja laitteita, vaan silloin on tarjottu sitä mitä on.

Akkutehot suurentuneet

Sähköisten ajoneuvojen latausratkaisuja myyvästä Plugit Finlandista kerrotaan, että mekaanisesti latauslaitteiden käyttöikä on viidestä kymmeneen vuotta.

– Kuten autoja, myös latauspisteitä täytyy huoltaa säännöllisesti jotta niiden maksimikäyttöikä saavutetaan, myyntijohtaja Topi Aaltonen sanoo.

Viidessä vuodessa myös autot ovat kehittyneet.

Aaltosen mukaan viisi vuotta sitten myydyin ladattava auto oli hybridi, jossa akkukoko oli viiden ja kymmenen kilowatin välillä. Nykyään sähköauton akkukoko lähenee jo sataa kilowattia. Se vaikuttaa väkisinkin latausinfran vaatimuksiin.

– Akun kyky vastaanottaa tehoa voi nykyisissä sähköautoissa olla jo 200 kilowattia kun se aikanaan hybrideissä oli alle neljä.

Avaa kuvien katselu Laukontorin ja Pyynikintorin latauspisteitä hallinnoi jatkossa Plugit Finland. Ne avautuvat käyttöön näillä näkymin juhannusviikolla. Kyseessä on palvelua koskeva määräaikainen käyttöoikeussopimus Tampereen kaupungin kanssa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Aaltonen ei usko, että tulevaisuudessa nähdään samanlaista harppausta teknologiassa kuin viime vuosina.

– Seuraavien vuosien aikana korostuu ylläpito, eli esimerkiksi se, että laitteeseen vaihdetaan yksittäinen tehomoduuli, jolloin itse laitteen käyttöikä jatkuu.

Onko sinulla kokemuksia ennen aikojaan vanhentuneesta latauspisteestä? Jaa kokemuksesi osoitteeseen tampere@yle.fi.

Artikkelia voi kommentoida aihetta keskiviikkoon 14. kesäkuuta kello 23:een saakka.