Kohusarja The Idol lytättiin Cannesissa – raju seksi ärsytti kriitikoita

The Idol -sarjan pääosissa nähdään Lily-Rose Depp ja Abel “The Weeknd” Tesfaye.

Sarjan päähenkilö on Britney Spearsia muistuttava megatähti. Häntä esittää Johnny Deppin tytär Lily-Rose Depp. The Idolin Suomen ensi-ilta on suoratoistopalvelussa maanantaina 5. kesäkuuta.

Paljasta pintaa, miehistä katsetta ja kaaosta kuvauksissa. HBO:n uusi alkuperäissarja The Idol on aiheuttanut kohua jo ennen julkaisuaan.

Kuusiosaisen suoratoistosarjan kaksi ensimmäistä jaksoa esitettiin Cannesin elokuvajuhlilla 22. toukokuuta. Kriitikot ovat arvostelleet sarjaa erityisesti sen rajun seksisisällön vuoksi.

Rolling Stone kuvailee, että sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa tuntuivat ”inhottavilta, julmilta, paljon pidemmiltä kuin ovat ja paljon pahemmilta kuin olisi voinut odottaa”. Varietyn arvostelussa kuvaillaan sarjaa ”likaiseksi miesfantasiaksi” ja kirjoitetaan, että käsikirjoitus on täynnä kliseitä. The Hollywood Reporterin mukaan sarjassa on mahdollisuuden häivähdyksiä silloin, kun se ei pyri niin kovasti olemaan järkyttävä.

Sarjassa Britney Spearsia muistuttava huipputähti Jocelyn kokee hermoromahduksen, kun hänen äitinsä kuolee. Jocelyn tapaa Hollywood-klubilla Tedroksen, nykypäivän kulttijohtajan, jolla on suuria suunnitelmia hänen uralleen.

Jocelynin roolissa nähdään Johnny Deppin ja Vanessa Paradisin tytär Lily-Rose Depp. Hänen vastanäyttelijänsä on muusikko Abel Tesfaye, taiteilijanimeltään The Weeknd.

Sarjan ohjaaja Sam Levinson tunnetaan suositun Euphoria-sarjan luojana. Euphoriassa käsitellään nuoruuden synkkää puolta – sarjassa nähdään paljon huumeita, seksiä ja väkivaltaa. The Idolia mainostetaan hullumpana ja rohkeampana versiona Euphoriasta.

Ongelmia kuvauksissa

Euphorian tapaan myös The Idolin kuvauksia on leimannut huono työskentely-ympäristö. Ongelmat sarjan kuvauksissa kävivät ilmi jo huhtikuussa 2022, kun sarjan alkuperäinen ohjaaja Amy Seimetz lähti työryhmästä, vaikka useita jaksoja oli jo kuvattu.

Ohjaajan vaihtumisen arvellaan johtuvan taiteellisista erimielisyyksistä. Deadline-lehden lähteet kertovat, että Tesfaye oli tyytymätön sarjan ”naisnäkökulmaan” eli siihen, että sarja painottui Deppin hahmoon hänen esittämänsä hahmon sijaan.

Avaa kuvien katselu The Idol kertoo nousevan poptähden suhteesta kulttijohtajaan. Kuva: HBO

Viime maaliskuussa Rolling Stone julkaisi artikkelin, jossa televisiosarjan kuvauksissa kohdatuista haasteista kerrottiin yksityiskohtaisesti. Väitteet perustuivat sarjan näyttelijöiden ja työryhmän jäsenten haastatteluihin.

Kun Levinson aloitti The Idolin ohjaajana, hän kirjoitti ja kuvasi sarjan uudestaan. Eräs työryhmän jäsen kuvailee, että musiikkiteollisuuden satiiri muuttui tämän seurauksena raiskausfantasiaksi.

Useat haastatellut kertovat, että sarjan viesti heikentyi, kun taas häiritsevä seksuaalinen sisältö ja alastomuus lisääntyivät. Levinsonia kritisoitiin jo Euphorian aikaan tarpeettoman runsaasta alastomuudesta teini-ikäisiä käsittelevässä sarjassa.

Kun kuvaukset jatkuivat toukokuussa 2022, oli työryhmässä tapahtunut ohjaajan lisäksi myös muita muutoksia. Useat Seimetzin työryhmän jäsenistä eivät palanneet Levinsonin otettua ohjat. Vähemmän tunnettujen näyttelijöiden tilalle palkattiin tähtiä kuten K-pop-laulaja Jennie Kim.

Kuvausten oli määrä kestää toukokuusta heinäkuuhun, mutta sarjaa kuvattiin vielä lokakuussa. Suurin ongelma oli jatkuvasti muuttuva käsikirjoitus, joka aiheutti kaaoksen tuntua.

Ohjaaja Sam Levinson kertoo, että muusikko Abel Tesfayen kanssa työskenteleminen oli uskomatonta.

Tekijät puolustautuvat

Kun Levinsonilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, kuinka hän onnistui tasapainottelemaan seksikohtausten ja jatkuvan alastomuuden kanssa menemättä liian pitkälle, hän vastasi: ”Joskus asiat, jotka saattavat olla vallankumouksellisia, viedään liian pitkälle.”

Pääosanesittäjä Depp kertoo Variety-lehdelle, että Levinson on paras ohjaaja, jonka kanssa hän on työskennellyt. Hän kertoo tulleensa nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi. Depp kertoo myös näkevänsä alastomuuden tärkeänä osana hahmonsa tarinaa. Fyysinen paljaus heijastaa hänen mukaansa Jocelynin emotionaalista paljautta.

Jocelynin manageria näyttelevä Hank Azaria kommentoi tiedotustilaisuudessa, että kuvaukset olivat hektiset – välillä ei tiedetty, mitä kohtauksessa tapahtuu ja tuntui, että sarjaa kirjoitettiin lennossa. Tämä oli kuitenkin hänen mukaansa osa uskomattoman luovaa prosessia, joka palautti hänen ilonsa elokuvantekoon.

HBO:n markkinointitiimi on hyödyntänyt sarjasta nousseita kohuja mainostamalla, että kyseessä on ”koko Hollywoodin törkyisin rakkaustarina”. Vaikka Cannesissa saadut arvostelut ovat huonoja, voivat ne kääntyä sarjan hyväksi. Ihmiset haluavat nähdä The Idolin, koska siitä puhutaan.

The Idol esitetään Suomessa HBO Max -suoratoistopalvelussa. Jaksot julkaistaan maanantaisin 5. kesäkuuta alkaen.