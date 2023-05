Kolme nuorta muotisuunnittelijaa valittiin kesätöihin Pohjois-Karjalaan ja esittelemään töitään Flow-festareille – teemana kiertotalous

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on palkannut kolme nuorta vaatesuunnittelijaa ainutlaatuiseen kesätyöhön.

Nuoret pääsevät luomaan uuden asusteen tai vaatteen kiertotalousteeman pohjalta. Samalla he tulkitsevat Pohjois-Karjalaa uudesta näkökulmasta.

Uniikin kesätyön saivat Priss Niinikoski, Elina Heilanen ja Juha Vehmaanperä. Niinikoski ja Vehmaanperä etenivät viime vuonna finaaliin Ranskassa järjestetyssä Hyères-festivaalin muotikilpailussa.

Kolmikko valmistaa muotiluomuksensa kesän aikana, ja ne ovat elokuussa esillä Helsingissä Flow-festivaalilla. Pohjois-Karjala on tänä vuonna Flow-festivaalien virallinen kumppani.

Valinnat suunnittelijoista teki pohjoiskarjalasta kotoisin oleva muotisuunnittelija Achilles Ion Gabriel. Hakijoita pestiin oli yhteensä 88.

– Valittu kolmikko on monipuolinen, inspiroiva ja kaikkien tyylit sopivat loistavasti tähän tehtävään. Priss Niinikoski yhdistelee vaikuttavasti materiaalia. Hänellä on selkeä oma vahva tyyli. Elina Heilasella on upea orgaaninen tyyli freesillä tavalla. Mukana on hitunen poetiikkaa ja jotain muutakin mystistä. Juha Vehmaanperän neulemateriaalit ovat täysin omaa luokkaansa. Tyyli on ihana, täysin hullu, Ion Gabriel kertoo maakuntaliiton tiedotteessa.