Harjavallan ison hotellipalon syttymissyy jää arvoitukseksi – rikosta ei epäillä

Hotelli Hiittenharju tuhoutui kokonaan tulipalossa heinäkuussa 2021. Poliisi kertoo, että palon syttymissyyn tutkintaa on vaikeuttanut, että johtolangat paloivat savuna ilmaan.

Harjavallassa sijainneen Hotelli Hiittenharjun suuren tulipalon tutkinta on valmistunut. Poliisi kertoo, että tapauksessa ei ole syytä epäillä rikosta.

Tuli tuhosi Hiittenharjun hotellin päärakennuksen heinäkuussa 2021 niin pahoin, että syttymissyy jää epäselväksi.

Poliisin mukaan palon syynä on kaksi vaihtoehtoa. Mahdollista on, että ylijännite aiheutti valokaaren hotellin sähköverkossa. Toinen vaihtoehto on se, että hotellin tupakkapaikalla kyti kuivan ja kuuman viikon aikana tupakanjämiä, jotka sytyttivät tulipalon.

Hotelli Hiittenharjun tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Sen sijaan palosta seuranneet taloudelliset vahingot olivat suuret.