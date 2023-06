Vanha kirkko haluaa tarjota jotain mitä muut kirkot eivät tarjoa Tampereella – eli sateenkaariväestölle parhaiten räätälöidyt palvelut

Sateenkaarilippu on ripustettu Vanhan kirkon seinälle 17.5. kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä. Lippu on esillä Manse Pride -tapahtumaviikon loppuun saakka.

Kirkkohallitus suhtautuu Vanhan kirkon toimintaan myönteisesti, sillä kirkon idea on palvella kaikkia sen jäseniä ja alueella asuvia yhdenvertaisesti.

Toukokuun puolivälissä Tampereen Vanhan kirkon seinään ilmestyi sateenkaarilippu, jossa lukee ”Ja suurin niistä on rakkaus”.

Vaikka lipun alareuna on ilkivallan vuoksi hieman repaleinen, sen viesti on edelleen voimakas.

Vanhan kirkon pastori Olli Viljakainen kertoo tekstillä olevan syvempi merkitys kuin ensisilmäyksellä voisi ajatella.

– Tulkitsen itse tätä Raamatun kohtaa niin, että me voisimme nähdä ja kohdata toisen ihmisen rakastaen, välittäen ja hyväksyen, vaikka meillä olisi erilaiset ajatukset.

Tampereen Keskustorin kupeessa oleva Vanha kirkko haluaa profiloitua paikkana, jossa kaiken ikäiset ja eri lailla ajattelevat voivat tulla kuuntelemaan messua ja keskustelemaan. Messuissa ei puhuta vaikeaa Raamatun kieltä, vaan hengellisyydestä halutaan viestiä helposti lähestyttävällä tavalla, ilman jargonia tai valkoisia alboja.

Viitenä lauantaina vuodessa Vanhassa kirkossa järjestetään Sateenkaarimessu, joihin osallistuu kymmeniä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvia ihmisiä ympäri Tamperetta. Aikaisemmin messuja järjestettiin Finlaysonin kirkossa, mutta nyt toiminta on keskitetty Vanhan kirkon tiloihin.

Samanlaisia sateenkaariväen omia messuja ei järjestetä muissa Tampereen kirkoissa.

Aktiivisimmat kävijät toivoisivat lisää tapahtumia, joissa samanhenkiset kirkon yhteisön jäsenet voisivat kokoontua.

– Kyllä monissa muissakin messuissa varmasti otetaan ihmiset valtaosin sydämellisesti vastaan. Mutta mikäli haluat viettää enemmän aikaa seurakunnan piirissä, tutummasta yhteisöstä on varmasti etua, Viljakainen arvelee.

Asiat etenevät ruohonjuuritasolla

Kirkkohallitus suhtautuu Vanhan kirkon kaltaiseen profiloitumiseen myönteisesti.

– Kirkon idea on palvella kaikkia kirkon jäseniä ja alueella asuvia yhdenvertaisesti. Tässä suhteessa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt eivät muodosta mitään poikkeusta, Jumalanpalvelus- ja kasvatusyksikön johtaja Jarmo Kokkonen sanoo.

Kirkon tämänhetkinen avioliitto-opetus on, että samaa sukupuolta olevia pareja ei vihitä kirkolliseen avioliittoon. Kirkon jäsenillä, papeilla ja piispoillakin on kuitenkin erilaisia käsityksiä siitä, mihin suuntaan kirkon tulisi edetä. Seurakunnat saavat itse päättää, mihin tarkoitukseen tilojaan käyttävät.

– Niin kauan kuin tilanne on epäselvä, näyttää siltä, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo etenee ruohonjuuritasoisesti, Kokkonen tiivistää.

Turvallisen tilan periaatteella

Vanhan kirkon seinälle ripustetulla lipulla on vahva viesti sateenkaariväestön lisäksi myös muille ihmisille. Ei ole kulunut kauan siitä, kun Olli Viljakainen kuuli sateenkaarinuoren riistäneen hengen itseltään.

Vaikka lippu saattaa jotakuta ärsyttää, hänestä tärkeämpää on se, jos se voi pelastaa yhden ihmiselämän tai välittää viestin siitä, että on arvokas juuri sellaisena kuin on.

Lipun sanomaa Viljakainen pohtii myös siitä näkökulmasta, millaisen viestin kirkko välittää itsestään. Vanhan kirkon profiiliin kuuluu ajatus siitä, että kirkko on monessa asiassa myös väärässä.

– Me halutaan olla matkan kulkijoita, eikä perille pääsijöitä. Niitä, jotka prosessoivat omaa tekemistä ajatteluaan. Kristillisyyteen kuuluu kysymyksiä, ja se ei ole tervettä, jos kysymyksiä ei enää ole.

Tampereella pidettävät sateenkaarimessut järjestettiin aiemmin Finlaysonin kirkossa. Elena Alakomi kertoi Ylen haastattelussa syyskuussa 2022, kuinka kirkko oli hänelle rakas paikka. Hänelle tärkeitä yhteisöjä ovat Tampereen seurakuntien sateenkaarityö ja Sateenkaariyhdistys Malkus. Video: Elina Nieminen / Yle, Matias Väänänen / Yle.

