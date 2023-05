Jasper Pääkkösen luksushotellihanke Inarissa kuumensi tunteet – lappilaisyrittäjät kutsuivat näyttelijän Lappiin ottamaan selvää asioista

Jouko Vironen, Erno Salonen ja Ilkka Roininen kertovat, mitä mieltä he ovat Inarijärven luksushotellihankkeista.

Inarijärvi ja sen rannat ovat tähän asti säilyneet pääosin luonnontilaisina ja koskemattomina. Nyt luonnon rauhaa uhkaavat kuitenkin luksushotellit. Näyttelijä Jasper Pääkkönen ja it-miljonääri Veikko Lesonen aikovat rakentaa Inarijärven rannalle omat luksushotellinsa.

Asiasta on käyty kiivasta keskustelua Inarissa jo useita vuosia. Tällä viikolla aihe nousi valtakunnallisiin uutisiin, kun Ilta-Sanomat julkaisi laajan artikkelin, jossa kerrottiin tarkemmin Pääkkösen ja Lesosen luksushotellisuunnitelmista.

Luksushotellihankkeet jakavat paikallisten mielipiteitä. Jotkut eivät kaipaa kuntaan uusia hotelleja, kun taas toiset toivottavat ne tervetulleiksi.

Ivalossa asuva Erno Salonen arvelee, että Inarin kunnan alueella on jo tarpeeksi luksushotelleja.

– Minusta tuntuu, että niitä alkaa olla jo liikaa tai sopivasti tällä alueella, että ei välttämättä enempää tarvitsisi. Ihan hyvinhän niitä jo on Saariselän, Ivalon ja Inarijärven alueilla.

Oululaisen eläkeläisen Jouko Virosen harrastuksena on retkeillä Inarijärven saarissa. Hänen mielestään luksushotellit mahtuvat hyvin Inarijärven rannoille eikä hän pidä ongelmallisena sitä, että hotelleja rakennetaan syrjäisille erämaa-alueille.

– Ne toisivat paljon näkyvyyttä tänne Inariin ja Ivaloon. Turistit tulevat ihailemaan Suomen kaunista luontoa.

Ivalolainen eläkeläinen Ilkka Roininen toimii Inarin luonnonystävien puheenjohtajana. Hän haluaisi suojella Inarijärven rannat rakentamiselta.

– Erämaajärven luonne katoaa kokonaan, jos sinne ruvetaan tällaisia luksuslomakyliä perustamaan.

Miljoonahotelleja erämaajärven rannalle

Jasper Pääkkösen ja Veikko Lesosen luksushotellihankkeiden kustannusarviot nousevat kymmeniin miljooniin euroihin.

Suunnitellut luksushotellit sijaitsevat Ivalon ja Inarin lähiseudulla.

Pääkkösen suunnitelmissa on rakennuttaa Inarijärven Nanguniemen kärkeen hotelli, jonka kustannusarvio on 35 miljoonaa euroa. Nanguniemessä ei ole valmista infrastruktuuria, vaan kaikki jouduttaisiin rakentamaan alusta alkaen tietä ja viemäriä myöten.

Inarin kunta on hyväksynyt kaavamuutoksen hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeesta tehdyt valitukset odottavat vielä korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä.

Lesonen puolestaan suunnittelee luksushotellin rakentamista Inarijärven Miesniemeen, lähelle Inarin kirkonkylää. Inarin kunnanvaltuusto käsittelee Miesniemen kaavamuutosta ensi syksynä. Odotettavissa on, että päätöksestä tehdään valituksia.

Pääkkönen: ”Luontomatkailu voi estää kaivoshankkeiden toteutumisen”

Ilta-Sanomien artikkelin jälkeen Jasper Pääkkönen julkaisi Facebookissa julkisen päivityksen, jossa hän puolusti hotellihankettaan. Hänen mielestään Lapin elinkeinoelämällä on kaksi realistista vaihtoehtoa: kaivosteollisuus tai matkailu. Pääkkösen mukaan kukoistava luontomatkailu voi parhaassa tapauksessa estää kaivoshankkeiden toteutumisen.

Jasper Pääkkönen korostaa, että Lapin matkailua tulisi rakentaa ympäristöarvojen kautta.

– Haluan vielä kerran korostaa, että jos Nanguniemen hotellihanke toteutetaan, ympäristövastuu ja -arvot tullaan asettamaan korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Arkkitehtuuri ja luonto pyritään sovittamaan tiiviisti yhteen. Ideaalitilanteessa hotelli sulautuu tai suorastaan häviää luontoon, eikä sitä havaitse ulkopuolelta lainkaan, kirjoittaa Pääkkönen Facebook-sivullaan.

Yle tavoitti Pääkkösen, mutta hän on parhaillaan matkoilla eikä sen vuoksi halunnut antaa haastattelua tähän juttuun.

Inarin kunnanjohtaja Tommi Kasurinen ei näe Lapin elinkeinoelämän tulevaisuutta yhtä mustavalkoisena kuin Pääkkönen.

– Siinä varmaan on tietyllä tapaa haluttu kärjistäen korostaa tätä hankeasiaa, mutta kyllä Lapin tulevaisuus kaiken kaikkiaan rakentuu monialaisille toimijoille. On kaikkien etu, kun on monenlaista toimintaa: poronhoitoa, matkailua, teollisuutta, kaivostoimintaa ja lukuisia muita yritystoiminnan muotoja. Kyllä täältä Lapista useimmille niistä tilaa löytyy, ja silti koskematonta luontoakin varmasti löytyy.

Lapin kauppakamari: Matkailu ja kaivosteollisuus eivät sulje toisiaan pois

Lappilaisia yrityksiä edustava Lapin kauppakamari on esittänyt Jasper Pääkköselle kutsun tulla tutustumaan Lapin nykyiseen ja tulevaan elinkeinorakenteeseen. Juuri julkaistun Lapin suhdannekatsauksen mukaan Lapin vahvimmat erikoistumisalat ovat kaivostoiminta, matkailu ja metsätalous. Kauppakamari ei katso tarpeelliseksi asettaa matkailua ja kaivostoimintaa vastakkain.

Lapin kauppakamarin jäsenistöön kuuluu noin viisisataa yritystä eri toimialoilta ja eri puolilta Lapin maakuntaa.

STT:n tiedotteen mukaan Lapin kauppakamarin kimmoke kutsun lähettämiseen syntyi Pääkkösen Facebook-kirjoituksesta. Kauppakamarin toiveena on toteuttaa vierailu elokuun aikana.