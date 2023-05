Viranomaiset varoittavat huumaavista lääkkeistä Turun seudulla – sairaalahoitoon on joutunut jopa 13-vuotiaita nuoria

Turun seudulla leviää huumaavia lääkkeitä ja kemikaaleja yhä nuorempien keskuudessa. Myrkytysoireiden vuoksi jopa 13-vuotiaita on ollut sairaalahoidossa. Lounais-Suomen poliisi ja Turun yliopistollinen keskussairaala varoittavat lääkkeiden väärinkäytön vakavista seurauksista.

Kaikilla huumausaineilla ja kemikaaleilla saattaa olla jopa hengenvaarallisia terveysvaikutuksia, muistuttaa Lasten ja nuorten klinikan johtaja Heikki Lukkarinen Tyksistä.

– On huomattu, ettei sairaalahoitoon päätyneillä nuorilla ole ollut minkään näistä ymmärrystä siitä minkälaisten aineiden kanssa he ovat olleet tekemisissä. Välttämättä aineita ei aina ole käytetty edes päihtymystarkoituksessa, vaan taustalla on ollut jonkinnäköistä yllytystä kaveriporukassa.

Lukkarinen toivoo, että vanhemmat tietäisivät mitä nuoret tekevät ja millaisessa seurassa he liikkuvat.

– Vanhempien pitää olla oikeasti kiinnostuneita nuorista ja siitä mitä he tekevät. Vaikka nuoret eivät aina haluaisikaan keskustella, niin siitä huolimatta pitää olla aktiivisesti osallisena heidän elämässään. Nuoret monesti tietävät paljon asioita, mutta silti heille pitää kertoa lääkkeiden haitoista ja niiden vaaroista.

Koulujen päättyessä lauantaina 3. kesäkuuta Lounais-Suomen poliisi ja monet muut sidosryhmät jalkautuvat nuorten pariin.

– Päihteet eivät kuulu nuorten juhlintaan edes koulujen päätösviikonloppuna. Päihteidenkäyttö voi aiheuttaa terveydelle vakavaa vaaraa, ja lisäksi nuori voi syyllistyä huumausaineen käyttörikokseen tai huumausainerikokseen, korostaa ylikomisario Marja Kiiski Lounais-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa.