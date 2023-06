Suomeen vyöryy nyt tuulivoimainvestointeja, mutta Itä-Suomi uhkaa jäädä nuolemaan näppejään – ratkaisu saattaa löytyä Isosta-Britanniasta

Isossa-Britanniassa tuulivoima ja puolustusvoimien tutkavalvonta on onnistuttu yhdistämään.

Tuulivoimaloiden tornit ja roottoreiden pyörivät lavat häiritsevät Suomen Puolustusvoimien tutkia. Tämän vuoksi Itä- ja Kaakkois-Suomeen on rakennettu paljon vähemmän tuulivoimalaitoksia kuin Länsi- ja Pohjois-Suomeen.

Tilanne näkyy selkeästi kartasta. Suomen keskellä etelästä pohjoiseen kulkevan Viitostien itäpuolella on vain alle neljä prosenttia Suomen kaikesta tuulivoimasta.

Asia on huono koko Suomen kannalta, koska tuulivoiman tuomat teolliset investoinnit uhkaavat keskittyä vain osaan Suomea. Myös sähkönsiirtoinfrastruktuuri ylikuormittuu Länsi-Suomessa, mikä on johtanut tuulivoimahankkeiden lykkäyksiin.

Tuulivoiman keskittyminen vain tietylle alueelle lisää myös sähköntuotannon epävakautta, koska tuuliolosuhteet eri puolilla Suomea vaihtelevat.

– Se tarkoittaa sitä, että kun lännessä on korkeapaine, Suomessa ei ole tuulivoimaa. Puolestaan kun lännessä on matalapaine, tuulivoimaa on paljon, kertoo Itä-Suomen tuulivoimaongelmasta äskettäin selvityksen kirjoittanut kenraali Arto Räty.

Avaa kuvien katselu Arto Rädyn mielestä tuulivoimaa pitäisi kehittää tasaisesti eri puolille Suomea. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Mallia Isosta-Britanniasta

Tuulivoiman tutkaongelman kanssa painitaan nyt eri puolilla Eurooppaa. Mallia ongelman ratkaisuun etsitään erityisesti Isosta-Britanniasta, koska siellä tutkavalvonta ja tuulivoimarakentaminen on onnistuttu yhdistämään paremmin kuin muualla.

Arto Rätyn mukaan onnistumisen taustalla on Ison-Britannian hallituksen asettama selkeä määrällinen tavoite tuulivoimarakentamiselle ja alan toimijoiden laaja yhteistyö tavoitteen saavuttamiseksi.

Yhteistyötä koordinoi alan toimijoista koostuva työryhmä Joint Defence and Offshore Windfarm Mitigation Task Force. Siihen kuuluu edustajia Iso-Britannian ministeriöistä, valtion hallinnosta, valtion maa- ja meriomaisuutta hallinnoivasta Crown Estate -yhtiöstä, tuulivoimateollisuudesta ja valvonta- ja tutkateknologiaa valmistavista yrityksistä.

Työryhmän yhteispuheenjohtaja everstiluutnantti Kevin Waltonin mukaan työ on poikinut tulosta, mistä kertoo tavoitetason nostaminen. Kun yhteistyö alkoi vuonna 2019, Ison-Britannian tavoite oli rakentaa 30 gigawattia merituulivoimaa vuoteen 2050 mennessä. Sitten tavoite nostettiin 40 gigawattiin ja nyt se on jo 50 gigawattia.

– Tämä kertoo siitä, että hallitus on yhä vakuuttuneempi, että 50 gigawatin tavoite voidaan myös toteuttaa, Walton sanoo.

Tähän mennessä Iso-Britannia on rakentanut 13 gigawattia merituulivoimaa.

Lupaavia tutkakokeita

Ison-Britannian armeija on järjestänyt merellä tuulivoimayhtiöiden rahoittamia kokeita, joihin on kutsuttu valvonta- ja tutkateknologiaa kehittäviä yhtiöitä. Kokeiden tarkoituksena on etsiä uusia ratkaisuja tutkavalvontaan alueille, jonne rakennetaan merituulivoimaa.

Everstiluutnantti Kevin Waltonin mukaan kokeissa ei ole löytynyt yhtä kaiken ratkaisevaa teknologiaa. Ne ovat kuitenkin osoittaneet, että ratkaisu tutkavalvonnan ongelmiin on saavutettavissa.

– Olemme todenneet, että on olemassa teknisiä ratkaisuja, joita voimme hankkia myöhemmin ongelman ratkaisemiseksi. Tämä mahdollistaa tuulivoima-alueiden kehittämisen, everstiluutnantti Walton sanoo.

Selvitysmies: Suomen pitäisi ottaa mallia Iso-Britanniasta

Itä-Suomen tuulivoimarakentamisen tutkaongelmasta äskettäin selvityksen tehneen kenraali Arto Rädyn mielestä Suomessa pitäisi ottaa mallia Ison-Britannian toimintamallista.

– Samanlainen prosessi tarvittaisiin myös Suomeen, koska ilman tällaista yhteistoimintaryhmää kaikkien osallisten tavoitteita ja tarpeita ei voida ottaa huomioon. Sen taustalla pitäisi olla myös selkeät tuotantotavoitteet tuulivoimalle, Räty sanoo.

Rädyn mukaan hallituksen pitäisi ottaa nyt selkeästi ohjat käsiinsä.

– Nyt tarvittaisiin hallitustason selkeää poliittista ohjausta tukemaan markkinaa, joka kyllä rakentaa tuulivoimaa. Meillehän olisi tulossa kymmenien miljardien eurojen investoinnit Suomeen, Räty sanoo.