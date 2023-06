Robottiruohonleikkureista vaaraa pienille eläimille – Eläinsuojeluyhdistys: ”Tullut ihan älytön määrä loukkaantuneita siilejä”

Satakunnan Eläinsuojeluyhdistykselle on tuotu aiempia vuosia enemmän loukkaantuneita siilejä kevään ja alkukesän aikana. Siilejä on yhdistyksen somepäivityksen mukaan tuotu ”älytön määrä”.

– Tähän mennessä yhdistykselle on tuotu hoitoon 12 siiliä. Tämä on todella paljon siihen verrattuna, että aiempina vuosina ei ole ollut vielä yhtään siiliä tähän aikaan vuodesta, kertoo yhdistyksen hallituksen jäsen Tanja Harmaajärvi.

Yhdistys on kertonut asiasta myös sosiaalisessa mediassa.

– Eilenkin löytyi pieni siili, jolta puuttui toinen silmä ja kaulassa oli kaamea haava. Molemmat olivat niin tulehtuneita, että mädän haju oli lähes sietämätön, yhdistys toteaa Facebook-päivityksessään.

Harmaajärvi epäilee, että loukkaantumisia ovat aiheuttaneet robottiruohonleikkurit tai trimmerit.

– Eläimet harvemmin aiheuttavat tällaisia vammoja.

Hämäräajaksi rauha siileille

Siilit eivät lähde vaaraa karkuun ja niiden ensisijaisen puolustuskeino on kerälle meno.

– Jotkut robottiruohonleikkurit alkavat kiivetä siilin päälle ja silpovat sitä. Meille on tuotu siilejä, joilta on lähtenyt piikkejä ja ihoa. On ollut myös murtumia, viiltohaavoja ja nenävammoja.

Yhdistyksen päivityksen mukaan robottiruohonleikkurit tulisi kieltää lailla. Jos sellainen kuitenkin taloudesta löytyy, olisi siilien etu, ettei sitä käyttäisi siilien liikkuessa eli hämäräaikaan kello 18 ja aamuyhdeksän välillä.

– Yksi vaihtoehto olisi myös pihan aitaaminen alueella, jolla robottiruohonleikkuri liikkuu niin, ettei sinne pääsisi siilejä tai esimerkiksi linnunpoikasia, Harmaajärvi sanoo.

Jos huomaa loukkaantuneen siilin, Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys kehottaa ottamaan yhteyttä heihin tai soittamaan eläinlääkärille.

– Mitä tuoreammat vammat, sen parempi hoitoennuste.