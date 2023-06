Suomalainen tietää saunomisesta paljon, mutta tiesitkö mihin saunamittari pitäisi asentaa? Saunologi antaa vinkit oikeanlämpöisiin löylyihin

Sauna ja Suomen kesä kuuluvat yhteen. Molemmat voidaan määritellä lämpötilan mukaan.

Terminen kesä alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi +10 °C:n yläpuolelle.

Sauna taas on puuvuorattu kammio, jossa plussaa on 80–105 astetta. Tämä on kansainvälisen saunaliiton määritelmä vuodelta 1999. Saunamestari Kilta ry. puolestaan on laatinut suomalaisen saunan kriteerit, jossa lämpötila on 70–100 astetta.

Lämpötilan näyttää löylymittari. Mutta mihin kohtaan saunaa se pitäisi ripustaa?

Nyky-Suomen johtava sauna-asiantuntija, saunologi Lassi A. Liikkanen tietää.

– Mittari on asennettava metrin verran ylälauteen yläpuolelle.

Avaa kuvien katselu Tämän mökkisaunan mittari on tasan 100 cm ylälauteen yläpuolella, kuten kansainvälisen saunaliiton määritelmä vuodelta 1999 edellyttää. Kuva: Matti Toivonen / Yle

Kiukaan päälle ripustettu mittari näyttää tietysti yläkanttiin, mutta muun saunan lämpöolot vaihtelevat niin paljon, että saunologi ottaa avuksi nykytekniikan.

– Puhelimeeni on yhdistetty lämpökamera, joka näyttää eri väreinä kuumat ja viileämmät kohdat.

Kuumin kohta on useimmiten aivan katon rajassa, muttei kuitenkaan varsinainen katto. Sen rakenteet pysyvät hyvin pitkään viileinä verrattuna saunan ilmaan.

Lämmön lisäksi tarvitaan hyvä ilmanvaihto ja turvalliset lauteet

Analogiset mittarit voivat olla epätarkkoja.

– Ne ovat lähinnä suuntaa-antavia.

Jos mittari kuitenkin on paikassa, jossa ilma tai ihmiset eivät jatkuvasti liiku, kertoo se riittävän tarkasti saunan lämpötilasta.

Avaa kuvien katselu Oven yläpuolellakin saunan löylymittari kertoo melko hyvin saunan lämpötilan, koska ovenraosta kulkeutuu kuuma ilma ulospäin eikä viileä ilma sisään. Kuva: Regina Rask / Yle

Miellyttävään löylyyn vaikuttavat lämpötilan lisäksi monet muuttujat.

Lämmön lisäksi tarvitaan jonkinlainen ilmanvaihto, jotta saunassa saadaan pidettyä kohtuullinen ilmanlaatu. Saunan rakenteiden täytyy olla turvalliset ja mukavat, jotta siellä viihtyy.

– Rakenteilla tarkoitan tekijöitä kuten lauteiden suhdetta kiukaaseen ja kattoon. Kun lämpö, ilmanvaihto ja lauteet ovat kunnossa, ollaan jo erittäin pitkällä.

Perinnesaunan pelastavat puhtaammin polttavat kiukaat

Suomalainen sauna on monimuotoinen instituutio, josta löytyy hyvin erilaisia versioita eri puolilta Suomenniemeä. Saunoja on meillä lähes kolme miljoonaa.

Rakkaimpia ovat puusaunat. Puun polttoa voi kuitenkin uhata taistelu hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä vastaan. Saunologi on kuitenkin optimisti.

– Lähitulevaisuudessa näemme puhtaammin polttavia kiukaita, jolloin voimme turvata suomalaisen saunomisen perinteiden jatkumisen pitkälle tulevaisuuteen.