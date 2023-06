Opiskelijat pelasivat ahkerasti nettishakkia hyppytunneilla – Vammalan lukio päätti perustaa Suomen ensimmäisen shakkilinjan

– Siinä saa käyttää omia aivoja ja jokainen peli on erilainen – aina tulee uusia tilanteita. Se vaikuttaa ehkä yksinkertaiselta tai tylsältä, mutta siinä on tosi paljon sisältöä.

Näin kuvailee shakkia 17-vuotias lukiolainen Aku Halonen. Hän opiskelee Vammalan lukiossa, johon avataan syksyllä 2024 shakkilinja. 20 opintopisteen kokonaisuudesta koostuva shakkilinja on Suomen ensimmäinen shakkivalmennukseen keskittyvä lukio-opintojen kokonaisuus.

Vammalan lukion rehtorin Leeni Kirvesmäen mukaan ajatus linjan avaamisesta syntyi opiskelijoiden nousseesta kiinnostuksesta shakkia kohtaan.

– Olemme huomanneet, että koulun opiskelijat pelaavat paljon shakkia. Heillä saattaa monesti esimerkiksi hyppytunnilla olla tietokone auki ja shakkipelit käynnissä netissä, Kirvesmäki kertoo.

Shakkilinjalla pyritään antamaan valmiuksia kehittyä jopa kansainvälisen tason huippupelaajaksi. Video Oskari Räisänen ja Marjut Suomi / Yle.

Hanke sai alkunsa, kun paikalliset harrastajat Vammalan shakkikerhosta lähestyivät lukiota. Harrastajat toivoivat, että shakkivalmennuksen suhteen saataisiin aikaan samanlainen yhteistyö lukion kanssa kuin esimerkiksi lentopallossa.

– Meillä on lentopalloilijoita, joille on urheiluvalmennusta. Samalla tavalla shakinpelaajat voisivat keskittyä myös pelillisten ominaisuuksien kehittämiseen jo lukio-aikana, Kirvesmäki sanoo.

Tarkat kriteerit

Shakkilinjalle ei pääse kuka tahansa. Linjalle päästäkseen opiskelijan lukuaineiden keskiarvon täytyy olla vähintään seitsemän.

– Sen lisäksi käytämme Suomen shakin kansallista vahvuuslukua seloa, eli pelaajalla täytyy olla riittävä selo-luku, että voi tulla valituksi shakkilinjalle, Leeni Kirvesmäki kertoo.

Vammalan nuorten shakkikerhon vetäjän Johanna Tannin mukaan shakkilinjan opiskelijoille opetetaan pelinavausta, keskipeliä ja loppupeliä.

Kahtena aamuna viikosta on shakkiopetusta ja sen lisäksi on mahdollisuus shakkivalmennukseen kahtena iltapäivänä. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus valinnaisiin kursseihin, jos esimerkiksi haluaa suuntautua shakkikerhon vetämiseen tai tuomaritoimintaan kilpapelaamisen sijaan.

Itse pelin oppimisen ohella Tanni näkee linjan antavan nuorille oppeja, joista on hyötyä arkielämässä.

– He oppivat käyttäytymissääntöjä – tervehditään, laitetaan nappulat paikalleen. Vanhempana, kun kaikki on niin kovin hektistä, shakki voi auttaa myös rauhoittumisessa, Tanni kertoo.

Avaa kuvien katselu Johanna Tannin mielestä nuorten asenteessa shakkia kohtaan on tapahtunut muutos. Peliä ei koeta tylsäksi, vaan hauskaksi ja jännittäväksi. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Aku Halonen uskoo, että ensi vuoden syksyllä käynnistyvä shakkilinja on hyvä lisä opintokokonaisuuteen.

– Kyllä shakin opiskelun pitäisi sopia muiden opintojen mukaan. Se kehittää loogista ajattelua. Kunhan ei pelaa liikaa, ettei se häiritse muita opintoja.

Suosio kasvussa

Netflixissä lokakuussa 2020 debytoinut Musta kuningatar -tv-sarja on kasvattanut nuorten kiinnostusta shakkia kohtaan. Sarjassa seurataan lahjakasta kuvitteellista shakkipelaajaa Beth Harmonia.

Lisää: Monet löysivät shakin Netflixistä, mutta buumi on kytenyt koronapandemian alusta saakka – Suomen Shakkiliitossa villitys ei vielä näy

Johanna Tanni uskoo, että myös koronalla oli vaikutuksensa shakin kasvavaan suosioon.

– He jotka innostuivat tv-sarjan myötä, jatkoivat pelaamista korona-aikaan. Moni uusi aloitti silloin, koska ei ehkä ollut muuta tekemistä, Tanni miettii.

Shakin nettipelaaminen on lisääntynyt huimasti. Tannin mukaan myös kilpailijamäärät nuorten turnauksissa ovat olleet nousussa viime vuosina.

– Monta vuotta määrä oli laskussa, mutta nyt suunta on toinen.

Avaa kuvien katselu Rehtori Leeni Kirvesmäen mukaan Vammalan lukiossa on opiskelijoita, jotka ovat saavuttaneet kansallista menestystä shakissa. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Havainnon shakin suosion kasvusta vahvistaa Suomen shakkiliiton toiminnanjohtaja Marko Tauriainen.

Tauriaisen mukaan lisenssin hankkineiden määrä on kasvanut 20 prosenttia ja kilpailuihin osallistuneiden kilpailusta riippuen 30–50 prosenttia viime vuoteen nähden.

Esimerkiksi koulujoukkueiden SM-kilpailuun osallistui tänä vuonna 60 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

– Uskon, että potentiaalia on vielä paljon suurempaankin kasvuun, mikä on hienoa. Shakki on mahtava harrastus, hän sanoo.

Millaisia ajatuksia juttu herättää? Voit kommentoida aihetta 2. kesäkuuta kello 23:een saakka.