Finanssialan yhtiöt ja kansainvälisyys kiinnostavat nuoria sijoittajia – vertasimme parikymppisten osakemakua koko kansan suosikkeihin

Osakesäästötilin on avannut jo 320 000 ja luku nousee koko ajan. Eniten tilejä ovat avanneet kaksi- ja kolmekymppiset. Hallitusneuvottelijat pohtivat muutoksia osakesäästötiliin.

Pitkään toivottu, osakesijoittamiseen tarkoitettu osakesäästötili mahdollistui suomalaisille reilut kolme vuotta siten. Uusi tili nousi nopeasti suosioon. Nyt tilejä on avattu jo 320 000 ja tileillä on varoja markkina-arvoltaan 1,6 miljardin euron edestä.

Osakesäästötili tuli vuonna 2020 vaihtoehdoksi arvo-osuustilin rinnalle. Keskeinen ero arvo-osuustiliin on, että osakesäästötilillä myyntivoitoista ja osingoista peritään verot vasta sitten, kun tililtä nostetaan rahaa. Arvo-osuustililtä ne peritään vuosittain.

Erityisesti nuoret sijoittajat ovat ottaneet tilin omakseen. Kaksi- ja kolmekymppisten osuus kaikista tilin haltijoista on yli puolet. Neli- ja viisikymppisiä on vajaa kolmasosa ja loput muita.

Mutta minkä yhtiöiden osakkeita kaksi- ja kolmekymppiset ovat haalineet osakesäästötililleen?

– Jos katsoo omistetuimpia yhtiöitä, nuoret ovat hyvin samantyylisiä kuin me kaikki muutkin. Se korostuu, että he valitsevat muita useammin finanssi- ja vakuutusalan yhtiöitä, esimerkiksi Sampoa ja Nordeaa, sanoo osakesäästötilien markkinajohtajan, Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Kuten oheisesta top 10 -listauksesta näkee, 17–35-vuotiaiden osakesäästötilit pursuavat tunnettuja kotimaisia pörssiyhtiöitä. Kärkipää koostuu samoista yhtiöistä, jotka löytyvät myös koko kansan suosikeista, joskin hiukan eri järjestyksessä.

Ainut joka hienokseltaan yllättää, on kiuasvalmistaja Harvia. Koko kansan osakesalkussa se on paljon alempana kuin kaksi- ja kolmekymppisillä.

Tesla vetää

Erojakin löytyy nuorison ja koko kansan sijoitusmaussa. Tuppuraisen mukaan nuoret sijoittajat erottuvat muista kansainvälisyydellään.

– Se tarkoittaa, että he hakevat sijoituskohteita (muita) useammin Helsingin pörssin ulkopuolelta, siis ulkomailta, pääosin Yhdysvalloista. USA:n pörssistä valitaan pääasiassa teknologiaosakkeita tai sitten ykkösenä on Tesla, Tuppurainen kuvaa.

Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen

Ottavatko nuoret riskiä enemmän kuin muut?

– Näin voisi ajatella, kun nuorilla on enemmän aikaa, mutta se ei kyllä näy sijoituskohdevalinnoissa. Kansainväliset sijoituskohteet eivät mielestäni tarkoita sitä, että otetaan enemmän riskiä.

– Nuoret ovat pääasiassa hyvin maltillisia sijoittajia. Moni sijoittaa myös rahastoihin hyvin maltillisesti.

Korkoa korolle

Nuorten osakesäästäjien varapuheenjohtaja Maria Nurminen tietää, mikä osakesäästötilissä houkuttaa nuoria.

– Osakesäästötilissä pystyy pidemmällä aikavälillä tehostamaan sitä korkoa korolle -ilmiötä, kun veroseuraamukset voidaan siirtää tulevaisuuteen. Tietysti myös se, että osakesäästötilille tulevat tuotot eivät vaikuta opintotukeen, kun taas arvo-osuustileissä ne vaikuttavat, Nurminen sanoo.

Nuorten osakesäästäjien varapuheenjohtaja Maria Nurminen.

Nordnetin Tuppurainen näkee syyksi sen, että nuorilla on enemmän aikaa sijoittaa. Pitkäjänteisyys sopii osakesäästötilille.

– Moni varttuneempi sijoittaja ei koe osakesäästötiliä kiinnostavaksi, koska siinä on 50 000 euron talletusraja. moni on kokenut, että yläraja on heidän kannaltaan liian alhainen,Tuppurainen kertoo.

Osakesäästötili Osakesäästötilille voi tallettaa enintään 50 000 euroa. Tili sisältää erikseen rahatilin ja osakkeiden säilytystilin.

Tilin sisällä voi käydä osakekauppaa ilman välittömiä veroseuraamuksia. Myös osingot maksetaan tilille verovapaasti ja ne voi sijoittaa uudelleen. Vero peritään, kun tililtä nostetaan varoja ulos tai tili lakkautetaan.

Tili on tarkoitettu ainoastaan osakkeille. Vanhoja osakeomistuksiaan ei voi siirtää osakesäästötilille.

Korjauslista tilille

Säätytalon hallitusneuvottelijat pohtivat parhaillaan osakesäästötiliin talletusrajan korotusta tai poistoa. Samaa toivovat myös Tuppurainen ja Nurminen. Muutakin on toivelistalla.

– Tällä hetkellä osakesäästötilille ei pysty ostamaan muita kuin osakkeita. Toivoisin, että tulevaisuudessa ostomahdollisuudet laajentuisivat rahastoihin, etf-indeksiosuusrahastoihin, optioihin ja johdannaisiin myös, Nurminen listaa.

Lisäksi osakesäästötilejä pitäisi saada olla yhdellä ihmisellä enemmän kuin nyt sallittu yksi ja osakesäästötilin tappioitakin pitäisi pysyä hyödyntämään verotuksessa. Nurmisen mielestä osakesäästötililtä pitäisi olla mahdollista siirtää omistuksia suoraan toiselle, esimerkiksi vanhemmat lapsien tai isovanhemmat lapsenlapsien osakesäästötileille.