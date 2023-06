Pelialusta Robloxia käyttää 66 miljoonaa ihmistä päivittäin – Olli Raudus on yksi harvoista suomalaisista, joka teki siitä ammatin

Olli Raudus on 29-vuotias pelisuunnittelija.

Roblox on maailmanlaajuisesti valtava ja nopeasti kasvava virtuaalialusta, mutta Suomessa siihen liittyvä osaaminen on vielä pientä.

Tämän havainnon pohjalta Olli Raudus ja Simo Ollonen päättivät kääriä hihat ja ryhtyä hommiin. Heidän huhtikuussa 2023 perustamansa yritys All Hats keskittyy ensisijaisesti Roblox-peleihin ja virtuaalitapahtumiin.

Alustan käyttäjämäärien kasvu on ollut koronapandemian aikana ja sen jälkeen räjähdysmäistä, ja mahdollisuudet tuntuvat loputtomilta, Raudus sanoo.

– Pelit ja erilaiset hengailutapahtumat ovat tällä hetkellä isoin juttu. Jatkossa erilaiset tapahtumat ja konsertit varmasti yleistyvät ja kasvavat, samoin isojen firmojen tekemät omat maailmat, joissa saadaan brändille näkyvyyttä.

Jotain Roblox-maailman suosiosta Suomessa kertoo esimerkiksi se, että viime itsenäisyyspäivänä Ylen järjestämät virtuaaliset Linnan juhlat keräsivät yhden illan aikana 23 800 kävijää, vaikka tapahtumaa ei liiemmin edes markkinoitu.

Kasvua, mahdollisuuksia ja hehkutusta tuntuu siis riittävän, mutta palataan hetkeksi ilmiön alkujuurille. Siis mikä ihmeen Roblox?

Avaa kuvien katselu Yle järjesti viime joulukuussa Linnan juhlat Robloxissa. Kuva: kuvakaappaus Roblox-pelimaailmasta

Yli 66 miljoonaa päivittäistä käyttäjää

Roblox on yhdysvaltalainen metaversumialusta, johon kuka tahansa voi luoda sisältöä.

Robloxin voi ladata omalle puhelimelle, tabletille, tietokoneelle tai Xbox-pelikonsolille. Käyttäjät luovat alustalle omat avatar-hahmonsa ja viettävät keskenään aikaa toisten käyttäjien luomissa maailmoissa. Näitä maailmoja tai pelejä kutsutaan nimellä experience eli kokemus ja niitä on Robloxissa jo yli 50 miljoonaa.

Pelin perustivat kanadalainen David Baszucki ja yhdysvaltalainen Eric Cassel vuonna 2004 aluksi nimellä Dynablocks. Virallisesti se julkaistiin pari vuotta myöhemmin nimellä Roblox.

Alkuun käyttäjämäärät olivat varsin maltillisia, mutta varsinaiseen kasvukierteeseen Roblox lähti koronapandemian myötä. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä päivittäisiä käyttäjiä oli 23,6 miljoonaa, nyt luku on yli 66 miljoonaa.

Avaa kuvien katselu Olli Rauduksen yritys All Hats keskittyy pääosin Roblox-pelien ja -tapahtumien tekemiseen. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Roblox-maailma imaisi Olli Rauduksen lopullisesti mukaansa tänä keväänä. Nurmijärven Rajamäellä syntynyt, Turengissa kasvanut ja nyt Helsingissä asuva 29-vuotias Raudus on taustaltaan pelinkehittäjä, joka on tehnyt vuosien ajan lähinnä mobiilipelejä.

Hän opiskeli Metropolia-ammattikorkeakoulussa liiketaloutta ja erikoistui esimiestyöhön ja työyhteisön kehittämiseen. Robloxissa häntä kiehtoo nopea kasvu ja lähes rajattomat mahdollisuudet.

– Se on uudenlainen ympäristö, jossa oppii itsekin koko ajan uutta. Lisäksi huomasimme, että tätä ei kovin moni tee ainakaan Suomessa.

Entä jos metaversumi on kupla?

Roblox on pieni, mutta selkeästi hahmotettava osa vaikeasti määriteltävää ja laajaa metaversumi-käsitettä. Metaversumilla tarkoitetaan digitaalisen maailman ja virtuaalimaailman yhteensulautumista.

Pöhinä metaversumi-käsitteen ympärillä kasvoi eksponentiaalisesti viimeistään syyskuussa 2021, kun Facebook ilmoitti vaihtavansa nimensä Metaksi, jotta nimi vastaisi paremmin sen nykyistä yrityskuvaa metaversumin kehittäjänä.

Robloxin varteenotettavin kilpailija tällä hetkellä lienee kuitenkin suositun Fortnite-toimintapelin creative-versio. Sinne käyttäjät voivat Robloxin tapaan luoda omia maailmoja, ja tänä keväänä tulleen päivityksen jälkeen pelejä luomalla voi myös tienata rahaa.

Kaiken hehkutuksen jälkeen on kuitenkin syytä kysyä: mitä jos koko metaversehype kuivuu kasaan?

Raudus arvelee, että Roblox on kasvanut jo niin suureksi, että tätä vaaraa ei suoranaisesti ole.

– Tietysti on erilaisia hypejä, jotka lässähtävät. Esimerkiksi metaversumi-termiä hehkutettiin muutama vuosi sitten älyttömästi, mutta nyt tuntuu, että sitä ei käytetä juuri missään. Roblox on taas osoittanut, että he osaavat tehdä jotain oikein.

Avaa kuvien katselu Viki ja Köpi ovat päättäritapahtumassa mukana omilla avatar-hahmoillaan. Kuva: Yle

Ylen Päättäritapahtuma Robloxissa lauantaina

Olli Raudus on ollut mukana toteuttamassa Ylen järjestämää Päättärit x Yle Summeri & YleX -tapahtumaa, joka järjestetään Robloxissa lauantaina 3.6.2023 kello 12–19. Tapahtumaan pääsee Roblox-sovelluksella, jonka voi ladata puhelimelle, tabletille, tietokoneelle tai Xbox-pelikonsolille. Tapahtumaan pääsee tästä linkistä.

Tapahtuman torin lavalla ovat tämän vuoden kesäkumiartisti Bess, YleX:n Viki ja Köpi sekä Yle Summerin Elo, joka on sovittanut päättäjäisiä varten uuden version Suvivirrestä.