Lomautusuhka iski rytinällä metsäteollisuuteen – tuhannet työntekijät odottavat nyt muutosneuvottelujen tulosta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ennustaa Suomen metsäteollisuudelle synkkiä aikoja.

Etlan mukaan alan kehitykseen vaikuttaa Euroopassa oleva laskusuhdanne ja erityisesti paperin kysynnän romahtaminen muun muassa korkeiden energiakustannusten takia.

– Suomen metsäteollisuuden viennistä suurin osa eli noin 60 prosenttia menee Euroopan maihin. Euroopan heikko taloudellinen tilanne heijastuu Suomessa vientiin ja tavaran tuotantoon, selvittää tutkija Birgitta Berg-Andersson Etlasta.

Metsäteollisuus supistuu Etlan kevään ennusteen mukaan nyt jo toista vuotta peräkkäin ja lasku syvenee kuluvana vuonna.

UPM ilmoitti toukokuun lopulla varautuvansa lomautuksiin Lappeenrannan Kaukaan tehtaalla.

Metsäteollisuutta seuraavan Inderes-yhtiön pääanalyytikon Antti Viljakaisen mukaan kysyntä on romahtanut lähes kaikissa tuoteryhmissä.

– Markkinatilanne on heikentynyt paperin lisäksi myös sellussa, kartongissa ja puutuotteissa, hän sanoo.

Käytännössä tilanne on näkynyt useina muutosneuvotteluina, joissa varaudutaan muun muassa lomautuksiin.

Esimerkkejä metsäteollisuutta koskevista kevään muutosneuvotteluista Metsä Board 17. toukokuuta: 1100 henkeä seitsemällä paikkakunnalla. UPM 29. toukokuuta: 370 henkeä Lappeenrannan Kaukaalla. Stora Enso 12. huhtikuuta: suunnitelma paperikoneen sulkemisesta Anjalassa. Vaikutukset noin 110 henkilöön, muutosneuvottelut koskevat noin 500:aa työntekijää. Lisäksi VR ilmoitti 29. toukokuuta tavaraliikennettä koskevista muutosneuvotteluista, joiden taustalla on metsäteollisuuden epävarma markkinatilanne. Neuvottelut koskevat 1900:aa henkilöä.

Parempaa näkyvissä

Synkistä näkymistä huolimatta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ennustaa toimialakatsauksessaan, että pientä valoa saattaisi olla lähitulevaisuudessa näköpiirissä.

– Odotamme, että suhdannetilanne elpyy Euroopassa tämän vuoden lopulla, ja ensi vuonna palaudutaan lähemmäksi normaaliolosuhteita, tutkija Birgitta Berg-Andersson arvioi.

Etlan ennuste perustuu yksityiskohtaisin tietoihin ja tilastoihin useilta eri teollisuuden aloilta.

Mikäli odotukset toteutuvat, on myös metsäyhtiöille tiedossa nykyistä parempia aikoja.

– On aiheellista odottaa, että ensi vuosi on metsäyhtiöille parempi sekä tuotannon että tuloskehityksen näkökulmasta. Nopeaa paluuta huipputuloksiin on vielä vaikea nähdä, arvioi pääanalyytikko Antti Viljakainen.

Myös isoja investointeja suunnitteilla

Lomautusten ja tuotannon rajoitusten lisäksi metsäteollisuudessa valmistellaan jätti-investointeja.

Stora Enson miljardin euron kartonkilinjan peruskivi muurattiin tällä viikolla Oulussa. Metsä Groupille on puolestaan valmistumassa Euroopan suurin sellutehdas Kemiin ja saman konsernin moderni kartonkitehdas Kaskisiin on esisuunnitelmavaiheessa.

Samaan aikaan Kaakkois-Suomessa Stora Enso puolestaan kaavailee sulkevansa yhden paperikoneen Anjalan tehtaallaan.

Metsäteollisuuden työntekijöitä edustavan Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala on lähitulevaisuuden suhteen mietteliäs.

– Suomessa on hyviä investointeja päällä. Totta kai kun tulee uusia koneita, niin rehellisyyden nimissä on pelkona, että pieniä ja vanhoja koneita voi sammua. Toisaalta, jos on vain vanhoja ja pieniä, eikä uusia koneita tule, niin emme me Suomessa silläkään tavalla pärjää, Vanhala sanoo.