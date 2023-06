Elokuvateatterit houkuttelevat yleisöä pehmeillä penkeillä, viinillä ja ruualla – tavoitteena ohjelmallinen ravintolakokemus

Finnkinon uusissa saleissa Helsingissä on lähes makuuasentoon taipuvat penkit.

Useat elokuvateatterit panostavat huipputeknologian ohessa yhä enemmän mukavuuteen ja tarjoiluihin.

Edvin Chen, Elmeri Hanhirova ja Eero Hedström saapuivat viime perjantaina Helsingin Tennispalatsin elokuvateatterin vasta avattuun luksussaliin.

Siellä pehmeä nojatuoli taipuu lähes makuuasentoon, jokaisella on oma pöytä tarjoilulle, ja salin ulkopuolelta voi hakea viiniä ja lämmintä pikaruokaa.

– Tuntui, että aika meni paljon nopeammin ja olin todella syventynyt leffaan, Hedström sanoo.

Uudessa salissa asiakkaalla on lähes kaksinkertainen tila tavalliseen elokuvasaliin verrattuna.

– Elokuva oli tosi pitkä, mutta näin kokemus oli todella mukava ja erilainen, Chen sanoo.

– Täällä oli kiva viettää aikaa. Popcornit ja karkit voisivat olla halvempia, Hanhirova kertoo.

Avaa kuvien katselu Edvin Chen (vasemmalla), Eero Hedström ja Elmeri Hedström kävivät ensimmäistä kertaa Tennispalatsin uudessa elokuvasalissa, jossa on panostettu ennen kaikkea mukavuuteen. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Elämyksellisyys tavoitteissa

Mukavista tuoleista tai kahden istuttavista sohvista, ruoka- ja juomatarjoilusta sekä elämyksellisestä tunnelmasta kiitelty Riviera -elokuvateatteri avasi viime vuonna uuden toimipisteen Helsingin Punavuoreen.

Punavuoren teatterin toivottiin purkavan pitkiä jonoja, sillä alkuperäinen Kallion Riviera oli jatkuvasti täynnä.

Yksi Rivieran perustajista, Atte Laurila, kertoo, että nyt molemmat teatterit ovat olleet avaamisestaan lähtien täynnä, tosin nyt kesäkaudella lippuja saa helpommin.

Laurilan mukaan Riviera on arjestairrottautumispalvelu, jossa asiakkaan toiveiden ymmärtäminen on pääosassa. Kun teatterit pidetään riittävän pieninä, säilyy tunnelma intiiminä.

– Standardeissa elokuvateattereissa asiakas on enemmän yksin. Rivieralla on pyritty siihen, että asiakas olisi osa ryhmää, josta aidosti pidetään huolta. Siksi meillä on paljon henkilökuntaa, Laurila sanoo.

Avaa kuvien katselu Riviera-elokuvateattereissa on kaksin istuttavia sohvia. Kuva: Varpu Helpinen

Elokuvissa käynti on ohjelmallinen ravintolakokemus

Kun Rivieran konseptia suunniteltiin, Laurila yhtiökumppaneineen vieraili Lontoossa ja New Yorkissa etsimässä inspiraatiota.

– Samantyylisiä paikkoja löytyi, mutta tuntui, että voisimme tehdä tämän vielä paremmin. Asiakaspolun sulavuus ei siellä tuntunut olevan viimeiseen asti viritetty.

Laurila arvioi, että erikoiselokuvateattereiden kysyntä nousee. Myös ravintola-alalla ohjelmallinen ja tarinallinen kokemus on kasvussa.

– Voisi ajatella, että Riviera on ohjelmallinen ravintolakokemus.

Viime perjantaina Finnkino avasi Kampin Tennispalatsiin kolme uutta mukavuuteen ja tarjoiluun panostavaa luksus-elokuvasalia.

Finnkinon kaupallisen johtajan Hannele Wolf-Mannilan mukaan uudet salit avattiin, koska asiakaskyselyissä toivottiin kokonaisvaltaisia elokuvaelämyksiä.

– Pitää olla luksusta ja tilaa sosiaaliselle kanssakäymiselle, Wolf-Mannila sanoo.

Finnkinolla on Raisiossa elokuvateatteri, missä on pelkästään vastaavia luksussaleja. Sieltä saatu hyvä palaute ohjasi myös uudistukseen, Wolf-Mannila kertoo.

Lisäksi nojatuolimaisia penkkejä on kokeiltu myös Finnkino Maxim -teatterissa Helsingin Kluuvikadulla.

Avaa kuvien katselu Rivierassa tarjoilut ovat perinteisiä popcorneja monipuolisempia. Elokuvateatteri lasketaan ravintola-alueeksi. Kuva Punavuoren teatterista. Kuva: Varpu Helpinen

Kilpailu kotisohvaa vastaan

Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta kiihtyy. Suoratoistopalveluja kulutetaan paljolti kotoa käsin.

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Petteri Repo on itse käynyt vastaavassa elokuvateatterissa.

– Kyllähän se miellyttää. Ei tarvitse istua toppatakki sylissä ja popcornit lattialla, Repo pohtii.

Vajaa kymmenen vuotta sitten 3D-elokuvien piti olla elokuvateattereiden uusi vetonaula, mutta toisin kävi. Pelkkä näyttävällä teknologialla esitetty elokuva ei riitä.

Repon mukaan aiemmin elokuvateattereissa oli nähtävissä teknologisen erinomaisuuden vaihe, mutta nyt katseet ovat kääntyneet katsojakokemukseen.

Muutos liittyy Repon mielestä suoratoistopalveluihin: teknisesti laadukkaat puitteet ja elokuvateatterimaisen kokemuksen saa nykyään rakennettua kotiin aiempaa pienemmällä vaivalla.

– Tässä ehkä yhdistyvät nämä kaksi, tai ainakin sitä yritetään.

Repo muistuttaa, että elokuvaliput ovat nykyään melko kalliita. Hintaa on vaikeaa perustella, jos leffassa käyminen ei tuo etuja verrattuna muuhun illanviettoon tai kotisohvalla tiirailuun.

– Jos on ollut aiemmin tapana mennä leffateatteriin ja vaikkapa kahville sen jälkeen, niin nyt tässä pyritään tarjoamaan mahdollisuus tehdä ne samaan aikaan.

Avaa kuvien katselu Tennispalatsissa uusia luksussaleja avattiin viime perjantaina kolme kappaletta. Kuva Tennispalatsista. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Monenlaisille asiakkaille monenlaista tarjontaa

Suuntaus mukavuuteen päin ei ohjaa kaikkia elokuvateattereita. Repon mukaan kyse on enemmänkin tarjonnan monipuolistumisesta, sillä katsojia ja siten toiveita on laidasta laitaan.

– Tällainen elävöittää kaupunkikulttuuria. Jotkut haluavat mennä enemmän elokuvan ehdoilla, ja jotkut kaipaavat elämyksellisempää, kokonaisvaltaista kokemusta. Osa taas voi tykätä vaihdella näitä kokemuksia.

Avaa kuvien katselu Elokuvateattereissa on huomattu, että osalle asiakkaista ei pelkkä elokuva riitä. Leffoissa käynti on kokonaisvaltainen kokemus. Kuva Tennispalatsista. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Myös Finnkinon Wolf-Mannilan mukaan kaikkia elokuvateattereita ei olla muuttamassa mukavuuden muottiin.

– On asiakaskunta, joka haluaa elokuvakokemukseltaan sitä kovaa teknologiaa. Pitää olla palveluita erilaisiin tarpeisiin.

