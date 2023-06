Luksushotellista syntynyt julkisuus poiki Jasper Pääkköselle kutsun Lappiin – Pääkkönen: herkullinen tilaisuus päästä keskustelemaan kaivosteollisuudesta

Lapin kauppakamari on kutsunut Jasper Pääkkösen Lappiin tutustumaan paikalliseen elinkeinoelämään. Pääkkönen näkee kutsun mahdollisuutena päästä keskustelemaan Lapin kaivosteollisuudesta.

Näyttelijä Jasper Pääkkönen sai lappilaisia yrittäjiä edustavalta Lapin kauppakamarilta kutsun lähteä tutustumaan Lapin nykyiseen ja tulevaan elinkeinorakenteeseen. Kutsun kimmokkeena toimi Pääkkösen Facebook-päivitys, jossa Pääkkönen puolusti Inariin suunniteltua luksushotellihankettaan.

Päivityksessään Pääkkönen sanoi Lapin elinkeinoelämällä olevan kaksi realistista vaihtoehtoa: kaivosteollisuus tai matkailu.

– Halusimme tarjota keskustelumahdollisuuden ja ajantasaista tietoa Lapin elinkeinojen nykytilasta. Jasperin kirjoituksesta kävi ilmi, että tiedot eivät ole aivan täysin ajan tasalla, valottaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala kutsun taustoja.

Pääkkönen arvostelee tapaa, jolla kutsu hänelle toimitettiin. Lapin kauppakamari oli lähettänyt kutsusta tiedotteen STT:lle, ja Pääkkönen sai kutsun MTV:n toimittajalta.

– Jälkikäteen selvisi, että minulle kutsu oli lähetetty ainoastaan Facebook Messengerin kautta, jolloin se oli hautautunut roskapostikansioon nigerialaiskirjeiden, bitcoin-huijausten ja muun spam-postin joukkoon. Olisi ollut paikallaan, että näin laajasti mediaan jaeltu, eli ilmiselvästi PR-tempauksena tehty kutsu olisi lähetetty minulle sähköpostitse tai edes postattu se Facebook-seinälleni, kertoo Pääkkönen.

Ansala vastaa, että Lapin kauppakamarilla ei ollut Pääkkösen yhteystietoja.

– Hän oli juuri sattunut vastaamaan viestiini Facebookissa omalla seinällään ja ajattelin, että voin lähettää hänelle Messengerin kautta kutsun. Kaikista tärkeintä on se, että kutsu on nyt hänet tavoittanut ja hän on ottanut sen vastaan.

Vaikka kauppakamarin kutsu saavuttikin Pääkkösen muutaman mutkan kautta, ei hän silti asiaa harmittele, päinvastoin. Hän kokee kutsun erittäin hyvänä tilaisuutena päästä keskustelemaan Lapin kaivosteollisuudesta.

Pääkköselle järjestetään Lapissa kaivosvierailuja

Lapin kauppakamarin toiveena on toteuttaa Jasper Pääkkösen vierailu elokuun aikana, mutta tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Vierailun ohjelma on jo työn alla.

– Pääkkösellä on omia toiveita, esimerkiksi kaivoskohteita ja Kemijoki Oy. Lähdemme toteuttamaan vierailua sillä tavalla, että hänen toiveensa tulevat täytettyä, ja itse haluamme toteuttaa alkuperäisen ajatuksemme tarjota ajantasaista tietoa monipuolisuudesta, jota Lapin elinkeinoissa tällä hetkellä on, kertoo Liisa Ansala.

Pääkkönen itse kommentoi kutsua herkullisena tilaisuutena päästä tutustumaan paikkoihin, joihin kaivosteollisuus ei häntä lähtökohtaisesti haluaisi viedä. Pääkkönen kertoo myös yrittäneensä useita kertoja saada haastattelua Kemijoki Oy:ltä, mutta yhtiö ei ole siihen suostunut.

Ansala ei pidä Pääkkösen Facebook-päivityksessä esitettyä matkailun ja kaivosteollisuuden vastakkainasettelua hedelmällisenä lähtökohtana.

– Ajattelen niin, että eiväthän ne tälläkään hetkellä sulje toisiaan pois, koska meillä on Lapissa sekä matkailua että kaivostoimintaa. Totta kai on alueita, joilla keskustelu voi kärjistyä ja saatetaan nähdä, että rinnakkaiselo on vaikeampaa.

Pääkkönen Inarin hankkeesta: “Jos Nanguniemeen tulisi kaivostoimintaa, vetäytyisimme hankkeemme kanssa muualle.”

Pääkkösen mukaan on selvää, että Lapissa voidaan harjoittaa menestyksekkäästi useita eri teollisuuden ja liiketoiminnan aloja. Hän ei kuitenkaan itse uskaltaisi eikä haluaisi suunnitella hotellihanketta samalle alueelle kaivosten kanssa.

– Jos Nanguniemen läheisyyteen olisi suunniteltu kaivosta, ei hanketta olisi voinut suunnitella sinne. Samasta syystä emme uskaltaneet etsiä Kittilän alueelta sijaintia hankkeelle: on vaikeaa myydä vierailijalle kuvaa puhtaasta luonnosta, jos alueella sijaitsee tai sinne on rakenteilla isoja kaivoshankkeita.

Toisin kuin Ylen aiemmassa jutussa kerrottiin, Nanguniemeen vie ajettavissa oleva hiekkatie, jota kylläkin joudutaan paikoitellen parantelemaan mahdollisen hotellin rakentuessa.

Pääkkönen kertoo Inarin kunnan valikoituneen suunnitellun luksushotellin sijaintipaikaksi siksi, että siellä suhtaudutaan kaivoksiin kriittisemmin kuin monessa muussa Lapin kunnassa.

– Inarissa kestävä ja laadukas luontomatkailu on asetettu prioriteettilistan kärkeen. Kunnan päättäjät ovat puhuneet minulle siitä, kuinka luontomatkailu ja kaivosteollisuus eivät molemmat mahdu kunnan strategiaan. Tämä on mielestäni ilahduttava linjaus.