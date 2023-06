Suurtulva runteli remontoidun talon, mökit ja ulkorakennuksen – pariskunta asuu kuukausia evakossa

Heini ja Veikko Barsk ovat asuneet talossaan Ylitorniolla 40 vuotta. Viime vuosina talon kaikki tilat on remontoitu, ja viimeinen remonttiosuus valmistui maaliskuussa. Nyt kaikki on pantava uusiksi. Esimerkiksi lattiat ja osa seinistä on revittävä pois, koska tulvavesi pääsi kastelemaan lattian alapuolen.

Muonionjoen-Tornionjoen tulva aiheutti vahinkoja jopa sadoille rakennuksille. Vahinkoilmoituksia saapuu vakuutusyhtiöihin koko ajan. Tähän mennessä pelkästään Lähitapiola, Pohjola ja If ovat saaneet alueelta yhteensä reilusti yli sata tulvavahinkoilmoitusta.

Poikkeuksellisessa tilanteessa poikkeuksellinen ratkaisu

Toukokuun tulva oli tavattoman voimakas laajalla alueella. Suomen ympäristökeskus päätyikin tekemään poikkeuksellisen ratkaisun antaessaan vahinkokorvausten perusteena käytettävän arvionsa tulvan harvinaisuudesta. Syke linjasi, että koko Muonion-Tornionjokilaakso Kaaressuvannosta etelään oli poikkeuksellisen tulvan eli keskimäärin korkeintaan kerran 50 vuodessa toistuvan tulvan aluetta.

– Tavallisesti Syke antaa arvionsa esimerkiksi kunta- tai jopa kiinteistökohtaisesti, mutta tulvan laajuuden vuoksi päädyimme tähän menettelyyn, kertoo ryhmäpäällikkö Jari Uusikivi Suomen ympäristökeskuksesta.

Ympäristökeskus laatii arvion tulvan harvinaisuudesta vakuutusyhtiöiden käyttöön, koska tulvavahingot korvataan vain, jos kyseessä on poikkeuksellinen tulva.

Avaa kuvien katselu Barskit saivat taloremontin valmiiksi maaliskuussa ja nyt remontti menee uusiksi. Koko talo on tyhjennettävä, jotta se päästään remontoimaan. Heini Barsk pakkaa osan tavaroista mukaan sijaisasuntoon, osa odottaa pihalla olevassa kontissa muuttoa takaisin kotiin. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Vakuutusyhtiöt ovat saaneet vahinkotapausten käsittelyn alkuun. Kohteiden kosteuskartoituksia on tehty, ja myös ensimmäiset korvauspäätökset ovat valmiina. Mukana on sekä asuintaloja että vapaa-ajan asuntoja. Vakuutusyhtiöiden mukaan valtaosa vahingoista koskee sauna- ja talousrakennuksia, mutta myös sijaisasuntoja on tarjottu ja tarvittu.

Tavoitteena on, että korjaustoimet saataisiin nopeasti käyntiin, jo lisävahinkojen välttämiseksi. Kuivatusta voi silti joutua odottamaan, sillä kuivauslaitteita ei ole rajattomasti.

Avaa kuvien katselu Vesi nousi myös lietesäiliöön, mutta säiliön aidat etsivät lietekakkua lähtemästä liikkeelle. Kuva: Antti Mikkola / Yle

”Vesi tuli aivan koskena”

Varsinkin Pellossa, Ylitorniolla ja Torniossa oltiin pari viikkoa sitten hätää kärsimässä, kun paikoin vesi suorastaan syöksyi pihoille ja rakennuksiin. Vedennousun nopeus ja määrä pääsivät yllättämään viranomaisetkin, eikä kaikkia rakennuksia ehditty edes yrittää suojata. Kaikin paikoin suojaukset eivät myöskään auttaneet, vaan vesi pääsi taloihin.

– Vesi tuli aivan koskena. Ei siinä ehtinyt mitään tehdä, hyvä kun ehti auton ja traktorin ajaa turvaan. Torstaina ely-keskus arvioi, että vesi ei nouse, ja sunnuntaina täällä oli kaikki upoksissa, puuskahtaa Veikko Barsk.

Avaa kuvien katselu Veikko Barskin vieressä on ”ympäristötaideteos”, jonka tulva muotoili kivituhkasta. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Myös vuoden 1968 suurtulvan kokenut pariskunta arvioi, että lähiteiden korotukset ja rumpujen vähyys olivat yksi syy pahoihin vahinkoihin. Vesi jäi makaamaan Barskin pihalle kahden tien väliin.

– Tientekijä ei lisännyt rumpuja, kun teitä ja penkkoja korotettiin. Valtatien takana vesi oli puolitoista metriä alempana, ja jos olisi ollut muutakin kuin yksi pieni rumpu, vesi olisi päässyt siitä virtaamaan eikä olisi jäänyt tähän pihalle kuin laatikkoon, harmittelee Veikko Barsk.

”Hengissä ollaan”

40 vuoden asumisen aikana tavaraa on ehtinyt kertyä – ja nyt kaikki siis on kannettava pois talosta. Heini Barsk löytää isosta urakasta jopa jotain hyvää: tavarapaljouteen tulee samalla tehdyksi kunnon inventaario.

– Aivan kaikki paikat pitää tyhjentää. Paljon on lähtenyt hyväntekeväisyyteen ja myös roskiin, kertoo Heini Barsk.

Barskit tuntuvat suhtautuvan tilanteeseen hämmästyttävän rauhallisesti, mutta myöntävät menetyksen ja harmin olevan suuri.

– Kyllähän se on surkeaa, mutta en ole sitä kovin murehtinut. Hengissä ollaan. Ovathan nämä isoja juttuja, mutta kuitenkin pieniä. Pahemminkin voi ihmisille käydä, tuumaa Heini Barsk.