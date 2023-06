Helsingin Esplanadin palmut saapuivat, yhteensä niitä tulee 150

Tavoitteena on luoda kaupunkilaisille ja turisteille vehreä keidas. Edellisen kerran palmuja nähtiin Helsingissä noin sata vuotta sitten.

Helsinki laajentaa kokeiluluontoisesti ydinkeskustan oleskelualueita tänä kesänä. Tavoitteena on luoda kaupunkilaisille ja turisteille vehreä keidas.

Osana suunnitelmaa kaupunki on tuomassa Esplanadin puistoon ja sen lähialueille yhteensä 150 palmua. Mukana on 20 suurta palmua. Pienempiä on 33 ja alle puolen metrin korkuisia 97 kappaletta. Kaikki palmut ovat ruukuissa.

Osa on jo tuotu, loppuja istutetaan öisin. Kaupungin tavoitteena on, että istutukset ovat valmiina Helsinki-päivään 12.6. mennessä.

Palmut palaavat sadan vuoden tauon jälkeen

Idea palmuihin virkosi kaupungin historiasta. Edellisen kerran palmuja nähtiin kaupungissa 1920-luvulla.

Avaa kuvien katselu Kukkaistutuksia ja palmuja J. L. Runebergin muistomerkin ympärillä. Kapunginpuutarhuri Svante Olssonin puistosuunnitelma oli 1900-luvun alussa mannermainen ja siihen kuului kookkaita palmuja. Palmuja säilytettiin talvisin Talvipuutarhassa. Kuvattu vuosien välillä 1910–1919. Kuva: Ragnar Nyberg, Helsingin kaupunginmuseo Kuva: Ragnar Nyberg, Helsingin kaupunginmuseo

– Kesäkatu ajatuksessa on taustalla pala Espan historiaa. 1900-luvun alussa käytettiin paljon viherkasveja istutuksissa, myös ulkona. Silloin mukana oli muun muassa traakkipuita ja agaaveita, kertoo vihersuunnittelija Kirsti Oksanen Helsingin kaupungilta.

Hänen mukaansa nyt Esplanadille tuotavat kasvit ovat valittu niin, että ne kestävät Suomen kesän viileitä sääoloja hyvin.

– Kuitenkin kasvien on talvehdittava sisällä, koska Suomessa maa jäätyy talvisin. Ei ole toivoa, että palmut pärjäisivät ulkona.

Palmut viedään syys-lokakuun taitteessa talvehtimaan kaupungin puutarhalle.

– Katsotaan nyt, miten ne täällä kesällä pärjäävät. Jos hyvin, niin toiveissa on, että samat kasvit palaisivat Espalle ensi kesänä takaisin.

Puisto puhkeaa kukaan heinäkuussa

Tänä kesänä Esplanadilla nähdään muun muassa kääpiöpalmuja ja kanarian taatelipalmuja.

Avaa kuvien katselu Pohjoisesplanadin puupintaiset korokerakenteet ovat paikoillaan, ja niihin asennetaan vielä luiskat esteettömyyden takaamiseksi. Kuva: Ari Tuhkanen / Yle

Lisäksi muita istutuksia, kuten heiniä, daaliaa ja pelargoniaa, joista suurin osa kasvatettu kaupungin puutarhalla. Palmut tuodaan Suomeen ulkomailta.

– Oliivipuita on jo ollut monta vuotta ruukuissa Keskuskadulla. Ne pärjäävät näissä oloissa tosi hyvin.

Vihersuunnittelija Oksasen mukaan puisto on parhaimmillaan heinäkuusta alkaen, kun kaikki kasvit ovat kukassa.

– Vehreää keidasta tavoitellaan. Toivotaan, että kaupunkilaiset osaavat arvostaa istutuksia, eikä ilkivaltaa tehdä.