Porin epäilty lapsikaappausvyyhti paisuu – poliisi esittää jo kolmatta henkilöä vangittavaksi, aiemmin vangitut ovat aviopari

Lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta epäiltyinä on vangittu poissaolevana yli 60-vuotias mies ja lisäksi n. 55-vuotias nainen. Nyt poliisi esittää vangittavaksi n. 50-vuotiasta naista.

Poliisi esittää kolmatta henkilöä vangittavaksi Porin epäillystä lapsikaappauksesta.

Vangittavaksi esitetään noin 50-vuotiasta naista. Hänen asuinpaikkansa on Itä-Suomessa.

Nainen on ollut jo pidätettynä. Häntä esitetään vangittavaksi ”todennäköisin syin” eli poliisin mielestä häntä vastaan on jo merkittävää näyttöä rikoksesta.

Kolmas vangittava

Satakunnan käräjäoikeus vangitsi eilen keskiviikkona yli 60-vuotiaan itäsuomalaisen miehen poissaolevana todennäköisin syin epäiltynä teosta.

Tänään torstaina vangittiin noin 55-vuotias, Porissa asuva nainen syytä epäillä -perusteella, mikä tarkoittaa, että hänen syyllisyydestään ei ole niin vankkaa näyttöä kuin miehen ja nuoremman naisen osalta.

STT on selvittänyt Digi- ja väestötietoviraston tiedoista, että kyseessä on aviopari. Myös Ylellä on tämä tieto toisesta lähteestä.

Kaikkia henkilöitä epäillään lapsikaappauksen lisäksi myös törkeästä vapaudenriistosta.

Torstaina lapsikaappausjuttuun liittyen poliisi teki lisäksi neljännen kiinnioton, tutkinnanjohtaja Lindholm sanoo porilaisessa sanomalehti Satakunnan Kansassa. Lindholmin mukaan neljännen henkilön osuutta tapahtumiin selvitellään, mutta häntä ei suoraan epäillä lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta.

Kaappaus sunnuntaina

Poliisi epäilee, että kaappauksen kohteena oleva lapsi on viety ulkomaille. Kaappaus olisi tapahtunut sunnuntaina.

Poliisi järjesti tapaukseen liittyen laajat maastoetsinnät Merikarvialla alkuviikosta.

Yle ei julkista tarkempia tietoja henkilöiden nimistä, jotta kaapatun lapsen henkilöllisyys ei vaarannu.