Eurooppalaisen ruusun tulevaisuus pelottaa suomalaisia kukkakauppiaita

Ruusuja ei kasvateta tarhoilla enää mullassa, lajikkeet ovat vaihtuneet ja vesiviljely on yleistynyt. Kukkakauppias Pia Tinnilä antaa ohjeet ruusun hoitoon. Kuva ja video: Tuija Veirto.

Koulujen päättyminen ja monet valmistujaisjuhlat ovat tuoneet tällä viikolla ruusut kauppoihin, kiivain sesonki ajoittuu loppuviikon.

Ruusutarjonta on pitkälle tuonnin varassa, kotimaista ruusua ei juuri viljellä. Näyttävin on isokukkainen, tanakka ja pitkävartinen, niin sanottu ylioppilasruusu.

Iso osa leikkoruusuista tulee kauppoihin Hollannista joko suoraan tai sen kautta.

Esimerkiksi K- ja S-ryhmien reilun kaupan kimppuruusut tuodaan Keniasta tai Etiopiasta, ja niitä on valikoimissa ympäri vuoden. Suurikukkainen, yksittäispakattu ruusu on myynnissä vain kiivaimman sesongin ajan. Afrikan maiden ohella lähtömaana on Ecuador.

Hollantilaistarhat kovilla

Kukkakaupoissa on kannettu huolta hollantilaisen ruusun tulevaisuudesta. Korkea sähkön ja kaasun hinta pakotti monet tarhat laittamaan stopin talven ajaksi tai lopettamaan toiminnan kokonaan. Tilannetta on seurattu kukkakauppiasliiton mukaan pelonsekaisin tuntein.

Lahtelaisen kukkakauppias Pia Tinnillän mukaan toistaiseksi tilanne on näkynyt kaupassa vain vähän, tosin lajikirjo on kaventunut ja erikoisuuksia listoilla on ollut aiempaa vähemmän.

– Ainakin vielä olen saanut tilattua sen mitä olen halunnut. Punaiset, valkoiset ja muut vuosittaiset lajikkeet ovat varmoja, mutta huomaan, että tarjonta ei ole niin monipuolista kuin aiemmin.

Ruusun hintaa tilanne on nostanut jonkin verran, muttei dramaattisesti.

Avaa kuvien katselu Hollannissa viljellyt ruusut tuotiin kukkakauppaan alkuviikosta, toinen erä torstaina. Kuva: Tuija Veirto / Yle

Ruusut Pia Tinnilän kukkakauppaan tulevat suoraan viljelijöiltä Mooyflowers-yrityksen kautta, joka toimittaa kukkia ja vihanneksia Hollannista Suomeen.

Suomen tiimin vastaava Edwin de Wit kertoo, että vaikeuksissa ovat nyt erityisesti pienet yritykset. Hän uskoo, että tarhat selviävät, jos kesästä tulee hyvä.

– Mutta jos tulee taas kova talvi, ja kaasun hinta kohoaa, pelkään että lisää pieniä perheyrityksiä suljetaan.

Miljoona, miljoona ruusua

Koulujen päättäjäisviikon ruususesonkina myytävien ruusujen määrä Suomessa on miljoonaluokkaa.

– Jos meidän yrityksen osuus on muutaman sadan tuhannen ruusun verran, voisi arvioida, että kokonaismäärässä on puolentoista, kahden miljoonan buumi, toteaa toimitusjohtaja Jaakko Rantanen Huiskulan Kukkatukusta.

Alallaan Suomen suurimpiin kuuluvan tukkukauppiaan mukaan Hollannissa tuotettujen kukkien osuus on edelleen huomattava, mutta muiden maiden osuus kasvaa.

– Ehkä se sopii tähän aikaan, että etsitään edullisempaa, hän pohtii.

Jaakko Rantanen arvelee, että vaikeat olosuhteet ja kustannusten kohoaminen saattavat johtaa siihen, että tuottajia ja tietotaitoa siirtyy Alankomaista edelleen lähemmäs päiväntasaajaa.

– Maa-alasta on pienessä maassa pulaa, ja kasvihuoneet vievät paljon tilaa. Tiedetään, että viime vuosikymmenten aikana ruusuviljelijöitä on jo siirtynyt sielltä paljon Keniaan. Veikkaan että sama jatkuu edelleen.