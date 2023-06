Potkut saaneet poliisit valittivat KHO:lle – saako poliisin irtisanoa yksityisten äärioikeistolaisten ja rasististen viestien vuoksi?

Hallinto-oikeudet ovat katsoneet, että poliisien on otettava huomioon yksityisissäkin viesteissä velvoite käyttäytyä puolueettomasti ja asiallisesti.

Kaksi asiattoman Whatsapp-viestittelyn vuoksi irtisanottua poliisia on valittanut potkuistaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Rikosoikeuden professori toivoo KHO:lta linjausta potkujen laillisuudesta.

Rajojen etsintä poliisille sopivasta käytöksestä jatkuu. Nyt ratkaisuja haetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Poliisilaitokset irtisanoivat vuosina 2021–2022 ainakin viisi poliisimiestä pääosin heidän Whatsapp-viestipalvelussa kirjoittamien epäasiallisina pidettyjen viestien vuoksi.

Viestit löytyivät kun keskusrikospoliisi tutki ryhmää, jonka jäseniä yhdisti turvallisuusala ja myötämielinen suhtautuminen äärioikeistolaiseen ideologiaan.

Tutkinnassa paljastui poliisien keskinäistä, jopa vuosia kestänyttä viestittelyä. Osa viesteistä oli rasistisia. Niissä myös puhuttiin väkivallasta muun muassa maahanmuuttajia, islaminuskoisia ja kommunisteja kohtaan.

Potkuja jaettiin Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksilla. Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta irtisanottu poliisi työskenteli aiemmin nettipoliisina Helsingin poliisilaitoksella.

Hallinto-oikeudet: Yksityinen viestittely vaaransi luottamuksen

Helsingin ja Itä-Suomen hallinto-oikeudet pitivät kolmen poliisin osalta potkuja perusteltuina ja hylkäsivät heidän tekemänsä valitukset. Kaksi heistä on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).

Hallinto-oikeudet totesivat, että poliiseilla on sinänsä oikeus käydä yksityisiä keskusteluja ja tuoda esiin ajatuksiaan ja näkemyksiään.

Poliisin on kuitenkin tällaisia keskusteluja viestintävälineissä käydessään otettava huomioon poliisimiehen käyttäytymisvelvollisuuteen kuuluvat vaatimukset.

Avaa kuvien katselu Helsingin poliisilaitokselta irtisanottu ylikonstaapeli kirjoitti Whatsapp-viesteissään muun muassa alkavasta "sisällissodasta", jossa "somalit kaasutetaan, mustalaiset ammutaan ja muslimit teloitetaan liekinheittimillä". Mies ei valittanut potkuista korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kuva: Mehmet Ali Ozcan / AOP

Se, että viestejä ei ole tarkoitettu julkisuuteen tai se, etteivät ne poliisien kertoman mukaan kuvasta heidän mielipiteitään, ei hallinto-oikeuksien mukaan poista toiminnan moitittavuutta.

Viestit ovat olleet omiaan herättämään epäilyt asenteellisuudesta ja siitä, miten poliisit suhtautuvat perus- ja ihmisoikeuksiin, arvioidaan päätöksissä.

Hallinto-oikeudet katsoivat, että tämänkaltainen viestintä on poliisimiehelle sopimatonta ja on ollut omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon.

Professori: Poliisilla rajoitetumpi sananvapaus työssään

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen tutustui Ylen pyynnöstä hallinto-oikeuksien ratkaisuihin.

Tolvanen toivoo, että myös KHO ottaisi kantaa poliisien irtisanomisiin yksityisten viestien perusteella.

– Se selkiinnyttäisi tilannetta ja hallinto-oikeuksiin tulisi yhdenmukainen linja.

Tolvanen huomauttaa, että sitä, kuinka herkästi tämän tyyppiseen toimintaan poliisissa puututaan, ei ole tutkittu.

Myös Tolvasen mukaan on selvää, että viestittelyssä on ylitetty sopivan kielenkäytön rajat, sillä poliisilla on tiukka käyttäytymisvelvoite eikä mihinkään luottamusta heikentäviin toimiin saa ryhtyä.

Hän sanoo, että poliisin sananvapaus on työtehtäviinsä liittyvissä asioissa rajoitetumpaa kuin muilla virkamiehillä, koska poliisi joutuu työssään käsittelemään eri väestöryhmien välisiä konflikteja.

Avaa kuvien katselu Professori Matti Tolvanen sanoo, että etenkin poliisipäällystöön kuuluvilta edellytetään moitteetonta käyttäytymistä. Kuva: Janne Järvinen / Yle

Professori: ajattelusta ei rangaista

Poliisin asemaan sopimattomat ajatukset olisi Tolvasen syytä pitää omana tai hyvin rajatun piirin tietona.

– Ajattelusta ei saa rangaista ketään, mutta jos mielipiteen ilmaisusta jää jälki, siinä on riskinsä.

Hän huomauttaa, että kirjoitettujen ja sosiaalisessa mediassa julkaistujen yksityistenkin viestien kohdalla on aina vaara, että joku voi vuotaa tai hakkeroida ne, vaikka kyse olisi pienestä piiristä.

– Ja jos vuosikausia viljelee tällaisia ajatuksia, niin pitäisi itsekin tunnistaa riski, että asenteet voivat vaikuttaa toimintaan tiedostamatta.

– Näin voi käydä esimerkiksi tilanteissa, joissa on vastakkainasettelu esimerkiksi suomalaisten ja jonkin etnisen ryhmän välillä.

Tolvanen huomauttaa, että osa viesteistä oli sen tyyppisiä, että laajemmalle yleisölle levitettynä ne olisivat kiihottamista kansanryhmää vastaan. Hallinto-oikeudet eivät ottaneet päätöksissään kantaa tähän.

Stressi ei ole perusteltu syy hekumoida väkivallanteoilla

Poliisit vetosivat irtisanomismenettelyissä sananvapauden lisäksi siihen, että työ on raskasta ja viestittely oli tapa ”huonon huumorin” avulla purkaa sen aiheuttamaa stressiä.

Tolvanen huomauttaa, että työnantajan vastuisiin kuuluu osaltaan huolehtia siitä, että poliisien ei tarvitsisi turvautua epäasiallisiin keinoihin, vaan että tilanteet voidaan purkaa muulla tapaa.

Poliisin vetosivat valituksissaan myös siihen, että rikostutkinnassa löydettyä viestejä ei saisi käyttää hyödyksi irtisanomismenettelyssä.

Hallinto-oikeuksia tämä perustelu ei vakuuttanut. Tolvanen on samaa mieltä.

– Jos tällainen tieto tulee rikostutkinnan kautta tietoon, sitä saa hyödyntää.

Avaa kuvien katselu Helsingin poliisilaitokselta irtisanottu vanhempi rikoskonstaapeli muun muassa kirjoitti kollegansa unohtaneen tappolistalta ”kommarit”. Mies valitti potkuista korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kuva: Heli Kaski / Yle

Potkuja nurin muotovirheen ja kohtuuttomuuden vuoksi

Helsingin hallinto-oikeus kumosi kahden poliisin irtisanomisen.

Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapelin saamat potkut kumottiin muotoseikan vuoksi.

Irtisanomispäätös oli oikeuden mukaan laiton, koska poliisilaitos ei tehnyt päätöstä kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun irtisanomisen peruste oli tullut tietoon.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi myös Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen päätöksen irtisanoa vanhempi konstaapeli, joka vuoti poliisin rekisteristä tietoja sivulliselle.

Mies myös lähetti tutulleen Whatsapp-viestejä, jotka koskivat Ukrainan vapaaehtoisten taistelijoiden tukemista. Lisäksi hän luovutti kiikaritähtäimen toimitettavaksi sota-alueelle Ukrainaan.

Oikeus katsoi, että irtisanominen oli kohtuuton seuraus yli 20 vuotta moitteettomasti toimineelle poliisille.

Vihti-Karkkila -suojeluskuntalaisten toiminta syyteharkinnassa

Syyteharkinta äärioikeistoverkostossa toimineiden henkilöiden osalta on yhä kesken. Tutkinta valmistui marraskuussa 2021.

Turvallisuusalalla työskennelleistä henkilöistä koostuneeseen, äärioikeistolaiseen ideologiaan myötämielisesti suuntautuneeseen ryhmään kuului poliisien lisäksi siviilejä.

Irtisanotuista poliiseista syyteharkinta koskee vain yhtä Helsingin poliisilaitoksella työskennellyttä poliisia.

Ryhmä käytti nimeä Vihti-Karkkila -suojeluskunta, mutta toimintaa oli eri puolilla Uuttamaata.

