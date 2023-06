Naton Stoltenberg Ylelle: Ruotsi täyttää nyt Turkinkin vaatimukset, kun uusi terrorismilaki astui tänään voimaan

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on kutsunut Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin Ankaraan. Matka voi toteutua lähipäivinä. Stoltenberg tavoittelee nopeaa ratkaisua Ruotsin jäsenyyteen.

OSLO Naton pitkäaikainen pääsihteeri Jens Stoltenberg on selvästi tyytyväinen kun ulkoministerien epävirallinen kokous pidetään hänen entisessä kotikaupungissaan Oslossa. Kokouspaikan ulkopuolella kokouksen päätyttyä Stoltenberg suostuu jopa kännykkäkuviin ohikulkijoiden kanssa.

Virallisen lehdistötilaisuuden jälkeen Stoltenberg antoi joitakin erillisiä haastatteluja. Yle sai seitsemän minuuttia.

Ruotsin jäsenyys nyt kaikkien huulilla

Stoltenberg ilmoitti torstaiaamuna, että Turkin uudelleenvalittu presidentti Recep Tayyip Erdoğan oli kutsunut hänet Turkin pääkaupunkiin Ankaraan.

Stoltenbergin mukaan matka voi toteutua hyvinkin nopeasti. Sen ykkösaihe on Ruotsin Nato-jäsenyys.

– Ruotsin uusi terrorilainsäädäntö astui voimaan tänään torstaina ja sen myötä Ruotsi on täyttänyt kaikki jäsenyyteen liittyvät ehdot, jotka Turkin, Ruotsin ja Suomen yhteiseen pöytäkirjaan on kirjattu.

Stoltenberg sanoo tekevänsä kaikkensa, jotta Ruotsin jäsenyys toteutuisi viimeistään Naton Vilnan huippukokouksessa heinäkuussa.

– Se on täysin mahdollista, mutta varmaa se ei vielä ole, Stoltenberg sanoo.

Naton huippukokouksessa käsitellään puolustusliiton uudet suunnitelmat Venäjän mahdollisen hyökkäyksen varalta. Edelliset ovat kylmän sodan ajalta.

Stoltenbergin mukaan Ruotsi ei ole mikään ongelma, sillä sen yhteistyö Naton kanssa on jo ilman täysjäsenyyttäkin erittäin tiivistä.

Puolustusyhteistyö täysin uudella tasolla

Stoltenbergin kausi Naton pääsihteerinä päättyy syksyllä. Hän ei pidä sitä henkilökohtaisena epäonnistumisena, jos Ruotsin jäsenyys olisi yhä auki.

– Olen erittäin iloinen, että Suomi on nyt jäsen, ja että Ruotsilla on tämä ”jäseneksi kutsutun status”. Tilanne on nyt aivan toinen: maat ovat saanet kahdenvälisiä turvatakuita.

– Siksi olisi aivan mahdoton ajatus, että Nato ei puolustaisi Ruotsia jos sitä uhattaisiin. On siis tapahtunut todella paljon.

Stoltenberg toteaa lopuksi olevansa iloinen Ruotsin, Pohjoismaiden, Baltian ja koko Naton puolesta, kun Ruotsin jäsenyys toteutuu.