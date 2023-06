Uruguayssa on meneillään lähihistorian pahin vesikriisi, ja aktivistit syyttävät siitä myös suomalaisia

BARCELONA. Rafaella Varela avaa hanan ja täyttää lasin vedellä.

– Nyt pitää nauttia luksuksesta, koska kotona on tarjolla enää vain suolavettä, hän vitsailee. Vitsistä huolimatta hän on huolissaan.

Uruguaysta kotoisin oleva Varela on taiteilija ja valokuvaaja. Hän on kahden viikon kiertueella Euroopassa ja juuri nyt käymässä Barcelonassa Espanjassa. Kiertueen aikana kotimaa Uruguayn vesipula on pahentunut.

Avaa kuvien katselu Mielenosoittajia asettui makuulleen kadulle Montevideossa viime keskiviikkona. He vaativat Uruguayn hallitukselta parempaa vesipolitiikkaa. Kuva: Norma Marin

Vesipula on seurausta kuivuudesta, joka on koettelut Uruguayn lisäksi muitakin Latinalaisen Amerikan maita.

Pääkaupunki Montevideon juomaveteen alettiin sekoittaa Atlanttiin laskevan Rió de la Plata -joen murtovettä toukokuun alussa.

– Viranomaiset ilmoittivat asiasta vasta, kun kansalaiset huomasivat veden maistuvan oudolta, Varela valittaa.

Nyt suolaveden määrää voidaan joutua lisäämään. Makeaa vettä on varastoituna kriittisen vähän. ”Vettä voi juoda, mutta sen juomista ei suositella”, kuului kansallisen vesilaitoksen ristiriitainen viesti. Moni pöyristyi myös siitä, kun vesilaitoksen varajohtaja kehotti pulloveden hinnasta huolestuneita kansalaisia juomaan vähemmän Coca Colaa, jotta rahat riittävät pulloveteen.

”Maksamme vedestä, jota emme voi juoda”

”Se ei ole kuivuutta, se on ryöstö”, on iskulause, jota kansalaiset ovat huutaneet kaupungin kaduilla järjestetyissä mielenosoituksissa.

Varela ei lue itseään aktivistiksi, mutta hänelläkin on mielipiteitä uruguaylaisia juuri nyt kuumottavasta aiheesta. Hän syyttää vesipulasta maan hallitusta sekä maa- ja metsätalouteen perustuvaa talousmallia.

– On väärin, että maatalous- ja suuryritykset saavat käyttää vettä ilmaiseksi, mutta me muut maksamme vedestä, jota emme voi juoda.

Alla olevalla videolla Varela kertoo, millaista on käydä suihkussa, kun vesi on suolaista:

Mielenosoittajien kylteissä on myös suomalaisen selluyhtiön vastaisia iskulauseita. Keskellä historiallista kuivuutta UPM avasi toisen sellutehtaan Uruguayhin.

Huhtikuussa käynnistynyt tehdas on yksi maailman suurimmista yksilinjaisista sellutehtaista.

Sen myötä sellu ohitti lihan Uruguayn tärkeimpänä vientituotteena.

Sellutehdas kuluttaa vettä kaupungin verran

Aktivistit ovat osoittaneet mieltä myös UPM:n uuden sellutehtaan edustalla. Heidän mukaansa UPM:n tehtaat ja eukalyptusplantaasit vievät uruguyalaisten vedet.

UPM:n uusi sellutehdas kuluttaa päivässä karkeasti yhtä paljon vettä kuin 55 000:n asukkaan kaupunki samassa ajassa.

Näin on kuullut Javier Taks, joka on Montevideossa toimivan valtiollisen yliopiston Universidad de la Repúblican Unesco-vesiprofessuurin haltija.

Hänen mukaansa UPM:n tehtailla ei kuitenkaan ole suoraa vaikutusta pääkaupunkialueen vesipulaan.

– Sellutehtaat sijaitsevat kaukana, eikä niiden toiminta riipu samasta joesta kuin pääkaupungin.

Taksin mukaan merkitystä on kuitenkin joen yläjuoksulle selluteollisuuden tarpeisiin istutetuilla eukalyptusplantaaseilla. Varsinaisen tehtaan lisäksi itse puut tarvitsevat valtavia määriä vettä.

– Kyseessä on pieni viljelmä, mutta kuivuuden aikana sen on todettu heikentävän joen vesitilannetta. Tutkijat ovat kuitenkin erimielisiä, kuinka suuri sen merkitys on, Taks kertoo.

Professori: Maa- ja metsätalous saastuttaa vettä

Taks haluaa kuitenkin nostaa esille Uruguayn pääelinkeinojen merkityksen juomaveden laadussa.

– Monina vuosina vesijohtovedestä on mitattu haitallisia määriä sinibakteereita, mikä johtuu maa- ja metsätaloudessa käytettävistä kemikaaleista.

Hän nostaa esimerkiksi UPM:n viime vuonna saamat sakot. Tuolloin tehtaan taimitarhalta pääsi jokeen haitallisia ja taimitarhoilla kiellettyjä kemikaaleja.

Tapauksen jälkeen kyseisten kemikaalien käyttö sallittiin.

– Tämä on esimerkki siitä, miten suurta valtaa maa- ja metsätalousyritykset Uruguayssa käyttävät. Kemikaaleja ei sallittu vain UPM:n vuoksi, vaan koko sektori lobbasi niiden sallimista.

UPM:n Uruguayn-viestintäjohtaja Matías Martínez antaa Ylelle haastattelun.

Hän pitää veteen päätyneitä kemikaaleja harvinaisena ja harmillisena yksittäistapauksena.

– Korjasimme tilanteen heti, kun huomasimme vuodon ja selvitimme sen syyn.

Martínezin mukaan selluteollisuus toimii Uruguayssa ympäristöä kunnioittaen. Mielenosoittajien väitteissä on hänen mukaansa kyse tiedonpuutteesta.

Hän muistuttaa, että suurin osa uruguaylaisista hyväksyy tai suhtautuu neutraalisti selluteollisuuteen.

– UPM ei ole vastuussa Uruguayn vesipulasta, sillä palautamme sellutehtaiden ottamasta vedestä 80 prosenttia puhdistettuna takaisin jokeen, loput höyrystyy prosessissa. Lisäksi noudatamme samoja ympäristöstandardeja kuin esimerkiksi Suomessa.

Yhteistyötä Suomen kanssa

Sellun lisäksi Uruguay elää muun muassa soijan ja riisin kasvattamisesta. Sekin kuluttaa paljon vettä.

Suomessa Elokapinan aktivistit ovat vaatineet UPM:ää maksamaan Uruguyalle ”ekologista velkaa” käyttämästään vedestä.

Professori Javier Taksin mukaan Uruguayssa ei vastaavaa keskustelua käydä.

– Ympäristöasiat eivät ole Uruguayssa pinnalla. Selluteollisuutta tukevat sekä poliittinen vasemmisto että oikeisto.

Avaa kuvien katselu Argentiinalaisaktivisti osoitti mieltä UPM:n toimintaa vastaan vuonna 2014. Kuva: Enrique Garcia Medina / EPA

Uruguay kamppaili ensimmäisestä, UPM:n vuonna 2007 Fray Bentosiin perustamasta sellutehtaasta Argentiinan kanssa. Uruguay voitti, ja argentiinalaiset yrittivät kampittaa projektia vetoamalla ympäristösyihin.

– Siksi Uruguayssa ympäristöliikkeisiin liittyy epäisänmaallinen leima. Ympäristösyihin vetoaminen on katsottu jonkinasteiseksi maanpetturuudeksi.

Taksin mukaan ongelma on myös se, ettei kaikkia selluteollisuuden vaikutuksia ympäristölle tunneta vielä täysin. Suunnitelmissa on luoda itsenäinen tutkija-tarkkailija yritysten ja maan hallituksen rinnalle.

– Aloitamme Helsingin yliopiston kanssa yhteistyön, jonka tarkoituksena on tarkkailla selluteollisuuden ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia, kertoo Uruguayn suurimmassa yliopistossa professorina toimiva Taks.

Eurooppaa kiertänyt taiteilija Varela on päässyt takaisin kotiin Uruguayhin. Häneltä tulee viesti.

Ensimmäiseksi kotonaan hän osti kissalleen pullovettä.