Selvitimme, onko parvekkeita käyttökiellossa muualla kuin pääkaupunkiseudulla – katso oman kaupunkisi tilanne

Useiden uusien asuintalojen parvekkeita on asetettu käyttökieltoon Tikkurilan parveketurman selvittelyjen takia.

Uusien ja rakenteilla olevien kerrostalojen parvekkeita on runsaasti käyttökiellossa Helsingissä ja Vantaalla. Näissä kaupungeissa on useita uudiskohteita, joiden parvekkeet eivät ole täyttäneet viranomaisten vaatimuksia ja parvekkeet on asetettu käyttökieltoon. Kyseisiä parvekkeita voi käyttää ainoastaan hätäpoistumistienä.

Yle selvitti, onko suomalaisten kaupunkien rakennusvalvonta määrännyt parvekkeita käyttökieltoon muualla maassa Tikkurilan parveketurman tutkinnan ajaksi.

Yhdentoista kaupungin vastauksista ilmeni, ettei rakennusvalvonta ole juurikaan joutunut asettamaan käyttökieltoja.

Voit lukea alta oman kotikaupunkisi tilanteen.

Jyväskylän johtava rakennusvalvoja Mikko Holmberg sanoo, että vaikka he itse eivät ole käyttökieltoja asettaneet, heidän tiedossaan on muutamia taloyhtiöitä, jotka ovat sellaisen itsenäisesti määränneet.

Oulussa yhden taloyhtiön lasikaiteet olivat muutaman päivän käyttökiellossa, kunnes rakennustarkastus sai selvityksen lasikaiteiden testauksesta. Toisen, kesken olevan talon rakentajan kanssa rakennustarkastus on keskustellut vaatimuksista, joilla lasikaiteiden turvallisuus voidaan osoittaa, sanoo rakenneinsinööri Esko Knuuttila. Oulussa asiaan kiinnitettiin huomiota pian Tikkurilan onnettomuuden jälkeen.

Lahdessa rakennustarkastaja Juhani Pirinen sanoo rakennusvalvonnan pyytäneen ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti, että rakenteilla olevista taloista toimitetaan asiantuntijalausunto, ovatko parvekekaiteet määräysten mukaiset. Ilman selvitystä ei parvekkeelle annettaisi käyttölupaa. Pirisen mukaan rakennusvalvonta odottaa Tukesilta tarkempaa tietoa, minkälainen tai minkä valmistajan ihmisen alta pettänyt lasikaide oli. Tämä auttaisi haarukoimaan, mitä kaiteita pitäisi tarkastuttaa.

Joensuussa ei ole parvekkeita käyttökiellossa, vaikka muutaman vastavalmistuneen tai valmistumassa olevan kohteen parvekkeista on tehty selvityspyyntö. Näissä kohteissa mahdollisesti asuvat voivat kuitenkin käyttää parvekkeitaan normaalisti, sanoo rakennustarkastaja Jukka Hyttinen.

Hämeenlinnassa ei ole asetettu yhdenkään kohteen parvekkeita käyttökieltoon, sanoo rakennusvalvontapäällikkö Timo Lahti. Lahden mukaan Hämeenlinnassa on valmistumassa vain yksi kohde, jonka parvekkeet ovat samaa mallia kuin Tikkurilan tapauksessa. Rakennusvalvonta on lähettänyt tapauksen johdosta erillisen muistutuksen rakennuttajille siitä, että suunnitelmia ja laskelmia tulee noudattaa.

Onko meillä käsissämme iso ongelma vai onko kyseessä yksittäinen tapaus? Jarmo Junnonen, Lappeenrannan rakennustarkastusinsinööri

Kajaanin osalta johtava rakennustarkastaja Kari Huusko toteaa, ettei käyttökieltoja ole asetettu Kajaanissa. Sama laulu kuuluu Espoosta ja Kokkolasta: Käyttökieltoja ei ole asetettu.

Myöskään Kuopiossa ei ole laitettu parvekkeita käyttökieltoon. Ilmoituksia asukkailta, taloyhtiöiltä tai muultakaan taholta ei ole tullut parvekelaseihin liittyen, sanoo rakennustarkastaja Ilkka Korhonen. Kuopiossa odotetaan ympäristöministeriöltä valtakunnallista ohjeistusta asiasta.

Mikkelin rakennustarkastaja Jussi Törrönen sanoo, ettei heillä käyttökiellosta ei ole ollut puhetta. Hänkin odottaa, että ympäristöministeriöltä tulee ohjeistusta asiasta. Mikkelissä ei ole tietoa, että taloyhtiöt olisivat itsenäisesti määränneet käyttökieltoja.

Seinäjoella ei ole jouduttu laittamaan parvekkeita käyttökieltoon. Seinäjoen johtava rakennustarkastaja Katja Helenius sanoo, että he odottavat Tukesin tutkimusten tuloksia parvekelasien kestävyydestä. Heleniuksen mukaan alustavat tulokset näyttävät siltä, ettei suurta syytä huoleen ole.

– Nyt käsittääkseni selvitetään, onko jonkin laseja valmistavan omassa kestävyystestauksessa ollut puutteita. Lopullisia tuloksia odotellaan, ja ei ole mitään syytä luoda hysteriaa. Aina kun rakennetaan, niin virheitä voi tulla, sanoo Helenius.

Kouvolan kaupungin rakennustarkastaja Mikael Sutela kertoo, ettei kaupungissa ole laitettu parvekkeita käyttökieltoon kevään aikana. Käynnissä olevien hankkeiden osalta kaupunki vaatii toimitettavaksi laskelmat kaiderakenteiden kestävyydestä.

Lappeenrannan rakennustarkastusinsinöörin Jarno Junnosen mukaan kaupungissa ei ole Tikkurilan turman jälkeen laitettu parvekkeita käyttökieltoon.

– Tiedotimme huhtikuun alussa rakennuttajille ja valvojille, että lasikaiteilla varustettujen parvekkeiden suhteen on syytä noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta, kun Tikkurilan onnettomuuden tutkinta on kesken.

Tikkurilan turmaparvekkeen kaiteiden kiinnitystapa on Junnosen käsityksen mukaan yleinen koko Suomessa, mikä tekee tilanteesta haastavan. Hän toivoo pikaisesti lisätietoa ongelman kokoluokasta.

– Onko meillä käsissämme iso ongelma vai onko kyseessä yksittäinen tapaus, pohtii Junnonen.