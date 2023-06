Maailman laajin Andy Warhol -näyttely avattiin Oulussa – syksyllä julisteet menevät ainakin 15 vuodeksi piiloon

Esillä on töitä, joiden painoprosessia Warhol on henkilökohtaisesti valvonut. Julistenäyttely on vuosien ajan kiertänyt maailmaa.

Yhdysvaltalaisen pop-taiteilijan Andy Warholin näyttely avattiin perjantaina Oulussa.