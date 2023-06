Hyönteistutkijan pelko on suuri: Suomessa siirrytään kohti lajistoa, joka vähentää jo olemassa olevia pörriäisiä

Rusomuurarimehiläinen on positiivinen esimerkki vieraslajista. Se pölyttää jopa 100 kertaa tehokkaammin kuin tarhamehiläinen.

Ilmaston lämpeneminen tuo Suomeen uusia hyönteislajeja. Tämä haastaa vanhat lajit kamppailemaan elintilasta. Kaikille ei ole elinmahdollisuutta, ja tämä tietää lajistojen vähenemistä.

Hyönteistutkija Reima Leinonen kertoo, että Suomessa hyönteiset leviävät etelästä pohjoiseen, ja koko maassa siirrytään kohti keskieurooppalaista lajistoa. Leinonen on huolissaan siitä, miten käy täällä jo olemassa oleville hyönteisille, kun moni tulokas kilpailee samoista apajista.

– Kun ekolokero täyttyy, entisillä lajeilla voi olla tiukkaa. Tai sitten uudet lajit eivät pärjää täällä oleville hyönteisille.

Vieraslajien ja omien lajien välisessä taistelussa on myös positiivisia puolia. Leinonen mainitsee runsaat 10 vuotta sitten Imatralla havaitun rusomuurarimehiläisen, joka on valloittanut nyt melkein koko Etelä-Suomen. Rusomuurarimehiläinen on tehokas pölyttäjä.

– Siinä mielessä on hyvä asia, että se tulee pölyttämään meidän kasveja, mutta meillä on monta sellaista lajia, jotka käyvät tietyn kasvin kukalla. Ne ovat lujilla, koska taistelevat samasta resurssista, sanoo Leinonen.