Saksan yleisradio: Rammsteinin laulajasta Till Lindemannista uusia syytöksiä

Kuva: Carlos Santiago/Eyepix Group/Shutterstock/All Over Press

Saksalaismedioissa yli kymmenkunta naista on kertonut tapahtumista konserttien jatkoilla.

Helsingin olympiastadionilla viime viikonloppuna esiintynyt saksalaisyhtye Rammstein on ollut otsikoissa viime viikon ajan.

Toukokuussa Vilnan keikalla ollut nainen kertoi esimerkiksi tulleensa huumatuksi yhtyeen jatkojuhlissa.

Saksan yleisradioyhtiö kertoo nyt useamman kuin kymmenen naisen esittäneen uusia syytöksiä yhtyeen keulahahmosta Till Lindemannista.

He kuvailevat yleisradioyhtiö NDR:lle ja Süddeutsche Zeitung -lehdelle, että heitä on värvätty seksiin Lindemannin kanssa konserttien jatkoille. Kaksi naisista raportoi myös seksuaalisista teoista, joihin he eivät ole antaneet suostumustaan.

Toimittajien haastattelemat naiset olivat saaneet Euroopan kaupungin konserteissa kutsuja esimerkiksi Instagramin kautta jatkojuhlille. Naisia on pyydetty pukeutumaan viehättävästi ja lähettämään kuvia itsestään etukäteen.

Kertomuksien mukaan kaikkien ikää jatkojuhlissa ei ole kysytty, vaikka juhlissa on tarjoiltu alkoholia ja huumeita. Saksalaiset mediat ovat nähneet todisteena juhlista valokuvia ja kuvakaappauksia Whatsapp-viestipalvelusta.

NDR ja SZ eivät ole saaneet yhtyeeltä vastausta syytöksiin. Rammstein itse kommentoi viime viikolla Twitterissä Vilnassa tapahtunutta huumausta jatkojuhlissa, ja kielsi tapahtuneen.