Kansainvälinen huippu-DJ teki version Cha cha chasta

Tunnettu norjalainen DJ ja tuottaja Alan Walker on tehnyt remix-version Käärijän Cha cha chasta.

Walker ja Käärijä kertovat vielä julkaisemattomasta kappaleesta sosiaalisen median tileillään.

Käärijä kirjoittaa Tiktok-julkaisussaan, että kappale on ”tulossa pian”. Käärijän julkaisussa on myös 30 sekunnin pätkä kappaleesta.

Alan Walker on kansainvälinen tähti elektronisen musiikin saralla. Walkerilla on Spotifyssa reilut 32 miljoonaa kuuntelijaa kuukaudessa. Hänen tunnetuin hittinsä on vuonna 2015 julkaistu Faded, jota on kuunneltu Spotifyssa 1,7 miljardia kertaa. Walkerin läpimurtohitti Faded on myös myynyt platinaa useissa maissa.

Käärijä edusti kappaleella Cha cha cha Suomea kevään Euroviisuissa. Hän sijoittui toiseksi ja oli yleisöäänten ykkönen.