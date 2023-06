Suomen pohjoisin tankkauspiste Nuorgamissa lopettaa toimintansa – lähin bensatankki löytyy Norjan puolelta

Nuorgamissa on tähän asti ollut Suomen pohjoisin tankkauspiste. Kyseisestä paikasta ei kuitenkaan saa enää heinäkuun jälkeen ostettua polttoainetta.

Elokuusta lähtien Nuorgamissa kulkevien pitää osata varautua autojen ja moottoripyörien tankkien tyhjenemiseen, jottei matka pysähdy Nuorgamiin.

Tähän asti polttoainetta Suomen huipulla on myynyt Samimootor-niminen yritys. Yritys on ilmoittanut lopettavansa polttoaineen jakelun heinäkuun loppuun mennessä. Sen jälkeen Nuorgamista ei enää polttoainetta saa ostettua.

Yrittäjä Ari Naapanki kertoo, että elokuun alussa voimaan tulevat valtioneuvoston uudet ympäristömääräykset ovat syynä polttoainemyynnin lopettamiseen.

– Uudet ympäristömääräykset tulevat meille täällä ylhäällä kalliiksi. Ei kannata enää investoida, kun itsekin on jäänyt jo eläkkeelle, sanoo Naapanki.

Naapanki kertoo, että ympäristömääräykset velvoittaisivat rakentamaan uuden tarkastuskaivon. Lisäksi piha olisi pitänyt putkittaa uudestaan.

– Se tarkoittaa sitä, että pihan pinnat, öljysorat ja betonilaatat olisi jouduttu kaikki purkamaan.

Avaa kuvien katselu Yrittäjä Ari Naapanki sanoo, että jakelupisteen muutokset tulevat niin kalliiksi, ettei hänen kannata enää investoida. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Porotalous kulkee bensalla – paikalliset suunnittelevat omien polttoainesäiliöiden hankintaa

Tankkauspisteen lopettamisen vuoksi nuorgamilaisten pitää suunnitella tankkaamisensa huolella. Suomen puolella lähin tankkausasema on Utsjoella yli 40 kilometrin päässä. Norjan puolelle Tanaan tankkaamaan on matkaa 30 kilometriä.

Poronhoitaja Asko Länsman kertoo, että porotalouden pyörittämisessä polttoaineelle on kova tarve. Jos Nuorgamista ei pääse etenkin ensi talvena ostamaan polttoainetta, tulee se vaikuttamaan myös hänen arkeensa.

– Siihen tulee tietenkin valmistautua. Käytämme polttoainetta muun muassa traktoreissa ja autoissa. Sitäkin mietin, että pitäisikö meillä olla tankit omilla pihoilla, kun me päivittäin käytämme polttoainetta ja tarvitsemme sitä.

Avaa kuvien katselu Poromies Asko Länsman sanoo, ettei kylä voi niin toimia ettei siellä ole polttoainetta. Porotaloudessa polttoainetta tarvitaan eri kulkuneuvoihin. Kuva: Kaija Länsman / Yle

Nuorgamilaisella rautakauppayrittäjä Antti Johansenilla on myös päivittäinen polttoainetarve, koska yrityksellä on päivittäisiä ajoja muun muassa kuorma-autolla. Myös Johansen on harkinnut polttoainetankin hankkimista, jottei tarvitsisi käydä Utsjoella saakka tankkaamassa.

Yrittäjänä hän ei voi lähteä Norjaan tankkaamaan.

– Siinä tulisi tullauksien ja alvien kanssa haasteita. Sinne jää tavallaan liian suuri siivu saamatta verovähennyksiä, Johansen kertoo.

Kyläläiset toivovat jonkun jatkavan polttoaineen myyntiä

Rautakauppayrittäjä Antti Johansen näkee tulevaisuuskuvan Nuorgamissa haasteellisena.

– Vähän on sellaista stressiä aina kun lähtee yksi palvelu pois. Ei tiedä millaisia vaikutuksia sillä on muille kaupoille. Toivotaan, että joku ottaisi tontin niin sanotusti haltuun, tai miksei vaikka ruokakauppias mahdollisesti ottaisi polttoaineet myyntiin.

Samankaltaisia ajatuksia on myös poromies Asko Länsmanilla. Jos kylästä ei pääse ostamaan polttoainetta, tuo se väistämättä haasteita.

– Eihän kylä voi niin toimia, ettei siellä ole polttoainetta. Uskon, että joku tähän perustaa firman ja alkaa myymään. Kyllähän se alussa tietenkin haasteita teettää, sanoo Länsman.