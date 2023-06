Tommi Kiiskinen kadotti ajokorttinsa kauppakeskuksessa Tampereella ja sai pian 24 euron laskun löytötavaratoimistosta Turusta

Tommi Kiiskinen on miettinyt, löytyisikö joku turkulainen hakemaan hänen ajokorttinsa suoraan löytötavaratoimistosta. Video: Antti Palomaa / Yle, Jani Aarnio / Yle.

Tamperelainen Tommi Kiiskinen kadotti ajokorttinsa maaliskuussa. Itse hän tosin huomasi katoamisen vasta, kun sai laskun turkulaisesta löytötavaratoimistosta.

– Soitin kalliiseen palvelunumeroon. Sieltä sanottiin vain, että heillä on ajokortti ja se on löytynyt Duosta.

Duo on kauppakeskus Tampereen Hervannassa. Kiiskinen asuu siitä muutaman sadan metrin päässä.

– Olihan se kieltämättä vähän erikoista, että se lähtee täältä Turkuun, ja vielä Turkuun näin tamperelaisena.

Laki ei ota kantaa siihen, voiko löytötavaroita siirtää paikkakunnalta toiselle lunastettavaksi. Siksi ajokortti voi päätyä Tampereelta Turkuun ja uimahousut Saariselän hotellista Helsinkiin.

– Löytötavaralain säätämisen aikaan löytötavaratoimistoja pitivät yllä lähinnä kunnalliset toimijat. Silloin ei osattu ajatella tilannetta, jossa yksityiset yritykset pitävät löytötavaratoimistoja ja siirtävät tavaroita toiselle paikkakunnalle, kertoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston juristi Amanda Haavisto.

Oikeusministeriö katsoo, että löytötavaralakia pitäisi uudistaa. Tämän ministeriö on tuonut esiin muun muassa käynnissä oleviin hallitusneuvotteluihin valmistelemassaan aineistossa.

Tähän saakka löytötavaralain uudistus on aina jäänyt hallitusohjelmien ulkopuolelle.

Löytötavaroita siirrellään ristiin rastiin

Löytötavaratoiminta on nykyään kirjavampaa kuin ennen. Poliisin löytötavaratoimistojen lisäksi on kymmeniä yksityisiä toimistoja. Esimerkiksi Tampereen poliisiasemalla asiakkaalle saatetaan vinkata kolmesta muusta paikasta.

Jos kadonnut tavara löytyy kadulta tai puistosta, se pitää toimittaa poliisille.

Jos löytöpaikka on esimerkiksi julkisen liikenteen kulkuneuvo, kauppakeskus, liikuntakeskus, hotelli, virasto, kulttuuritila tai vastaava, esineen voi luovuttaa paikan henkilökunnalle tai sen löytötavarapisteelle. Tällaisista paikoista tavarat päätyvät usein yksityisiin löytötavaratoimistoihin kauas toiselle paikkakunnalle.

Avaa kuvien katselu Tampereen poliisiaseman löytötavaratoimistoon tulee tätä nykyä aika usein muun muassa työkaluja. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Tampereen poliisiaseman löytötavaratoimiston lupasihteeri Terhi Spets ei pidä järkevänä sitä, että tamperelaiset joutuvat maksamaan siitä, että saavat kadonneet tavaransa takaisin Turusta.

– Kyllä itse ainakin henkilökohtaisesti toivoisin, että jos joku aloittaa tällaisen löytötavaratoiminnan, niin toimipiste olisi sillä paikkakunnalla, josta sitä tavaraa kerätään.

Löydetyt ajokortit pitää lain mukaan toimittaa viipymättä poliisille. Sama koskee muitakin henkilö- ja lupatodistuksia.

Tosin löytötavaratoimisto voi lähettää ajokortin postissa sen omistajalle, jos saa häneltä siihen luvan.

Avaa kuvien katselu Tampereen poliisiaseman lupasihteeri Terhi Spets esittelee löytötavaratoimistossa olevaa pyörää toimittaja Antti Palomaalle. Sähköpyörästä puuttuu akku. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Laskun summa noin 24 euroa

Löytötavaratoimisto saa periä korvauksen esineen säilytyskustannuksista. Korvaus on viisi prosenttia esineen käyvästä arvosta, kuitenkin enintään 17 euroa.

Tommi Kiiskisen laskussa varsinainen löytötavaramaksu on vain 2 euroa.

Postituksen vuoksi löytötavaratoimisto kuitenkin pyytää häneltä myös erikoispalvelumaksun, postimaksun sekä pakkaus- ja lähetyskulut. Ne ovat yhteensä 22,30 euroa, eli laskun summa on yhteensä yli 24 euroa.

Kiiskinen ei aio maksaa laskua. Uuden ajokortin tilaaminen Traficomilta maksaa vajaat 20 euroa.

Avaa kuvien katselu Nämä Tampereen poliisiaseman löytötavaratoimistossa olevat avaimet lähtevät pian sulatettaviksi, koska omistajaa niille ei ole löytynyt. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Aluehallintovirasto on aiemmin puuttunut siihen, millaisia maksuja Suomen löytötavarapalvelun Turun-toimisto perii asiakkailta löytötavaroista. Toimistoa pyörittävä Relico on valittanut avin päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Siellä asian käsittely on kesken.

Relico ei ole ainoa löytötavaratoimisto, jonka toiminnassa aluehallintovirasto on havainnut laiminlyöntejä. Vuonna 2021 virasto lähetti kaikille löytötavaratoimistoille tiedotteen, jossa se ohjeisti niitä lainmukaiseen toimintaan.

Tyypillisesti epäkohdat liittyvät asiakkailta perittäviin säilytyskustannuksiin. Löytötavaratoimisto ei voi vaatia asiakkaalta säilytyskustannuksista suurempaa summaa kuin lainsäädännössä on määritelty.

Löytötavarayrittäjä pitää lakia vanhentuneena

Turkulaisen löytötavaratoimiston yrittäjä Hannu Maja on Suomen löytötavarapalvelun franchise-yrittäjä. Aiemmin hänellä oli toimipiste myös Tampereella ja Jyväskylässä. Ne hän sulki korona-ajan talousahdingossa.

Silti yritykselle toimittavat yhä löytötavaroita esimerkiksi tamperelaiset kauppakeskukset, baarit ja hotellit. Maja aikoo avata toimistoja uudelleen muualla Suomessa.

Maja katsoo, että löytötavaratoimistoja säätelevä laki on vanhentunut. Tavaroita katoaa enemmän ja ne ovat kalliimpia kuin ennen. Majan mielestä 17 euron korvaus esimerkiksi 1 500 euron puhelimesta on liian pieni.

– Meitä helpottaisi suuresti se, että 17 euron enimmäiskorvaus muutettaisiin esimerkiksi 50 euroksi, Maja sanoo.

Jo nykyään kuluttajalle lasku voi olla suurempi kuin 17 euroa, koska löytötavaramaksun päälle tulee muun muassa pakkaus- ja postitusmaksuja.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit kommentoida sitä tiistaihin 6.6. kello 23:een saakka.