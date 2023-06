Inarijärven säännöstely on venäläisten käsissä – lähiseudun asukkaita tilanne huolestuttaa

Keväisin Inarijärven vedenpinta on hyvin alhaalla. Venäjä hoitaa Inarijärven juoksutukset Paatsjoen varrella sijaitsevassa Kaitakosken voimalaitoksessaan.

Inarijärven vedenpinta on ollut keväällä 2023 hyvin alhaalla, vaikkakin raja-arvojen sisällä, kerrotaan Lapin Ely-keskuksesta.

Raja-arvot on määritelty Suomen, Norjan ja Venäjän välisessä valtiosopimuksessa yli 60 vuotta sitten. Tästä sopimuksesta on toistaiseksi pidetty kiinni.

”Jos tuo naapuri pistää vaikka luukut kiinni”

Leena Saijets asuu Nellimin kylässä Inarijärven rannalla kivenheiton päässä Venäjästä. Toisinaan häntä jopa pelottaa se, mitä voisi tapahtua järven säännöstelyssä, koska tilanne tuntuu muuttuneen arvaamattomaksi.

– Jos tuo naapuri (Venäjä) vaikkapa pistää luukut kiinni ja antaa veden pinnan nousta. Se on sellainen asia, joka on mielenpäällä usein, kertoo Saijets.

Leena Saijetsin kotiranta on verhoiltu kivillä, jotta rantasauna ei pääse veden pinnan vaihtelujen vuoksi liukumaan järveen. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Saijets muistelee, että pahin kevät on ollut nelisen vuotta sitten, kun häneltä tyhjeni vappuna vesikaivo. Kaivon tyhjenemisen vuoksi hanasta ei tullut vettä kuukauteen.

Kuluvana keväänäkin kaivo tyhjeni kertaalleen, mutta nyt vedenpinta on noussut sen verran, että vesi on peittänyt kaivon pohjan.

– Tämä vuosi oli myös sellainen, että vesi loppui kaivosta, mutta en tarvinnut olla kuin puolitoista viikkoa ilman vettä, kertoo Saijets.

Tiedonsaanti järven pinnan säännöstelystä takkuaa

Aarne Turunen tuntee Inarijärven hyvin. Hän on asunut ja kasvanut järven tuntumassa koko ikänsä. Lisäksi hän on myös Inarijärvi-yhdistyksen hallituksen jäsen.

Turunen on huolissaan muun muassa kalakannoista järven vedenpinnan vaihteluiden vuoksi.

– Veden nousun myötä humusta tulee järveen, jolloin hauki ja ahven lisääntyvät.

Aarne Turunen näytää kivestä tavanoamisen veden korkeuden tähän aikaan vuodesta. Kuvattu 29.5.2023. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Turunen seuraa mielenkiinnolla Venäjän nykyistä tilannetta.

– Naapuri on semmoinen, että emme tiedä mitä se tekee seuraavaksi. Rankaiseeko se meitä ja laskee veden pinnan vielä alemmaksi, eikä sitten nosta sitä ollenkaan.

Inarijärven ranta-asukkaita huolestuttaa myös tiedonsaanti. Turunen kertoo, että ajantasaista tietoa säännöstelystä on ollut vaikea saada. Hän toivoisikin, että vesialueen omistajille toimitettaisiin tietoa säännöstelystä, jotta he voisivat varautua laskemaan järveen kuhunkin tilanteeseen sopivat kalaverkot.

Inarijärven säännöstelystä saa tietoa vesi.fi sivuilta.

Inarijärvi 17.5.2023. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Inarijärven vedenpinta on usein keväisin matalalla

Kevät on Turusen mukaan Inarijärvellä kalastaville vaikeinta aikaa, koska pelkästään veneen vesille saaminen on usein työlästä.

– Traileri pitää työntää niin pitkälle kuin mahdollista. Tämän lisäksi pitää vielä kahlata niin syvälle kuin pystyy. Nämä ovat valtakunnallisia sopimuksia, joille me emme voi mitään. Näiden sopimusten kanssa on elettävä.

Ministeriö: ”Ollaan varauduttu siihenkin, että tässä vaikeuksia syntyy”

Maa- ja metsätalousministeriön vesitalousjohtaja Olli-Matti Vertan mukaan Inarijärven säännöstelyssä yhteistyö Suomen, Norjan ja Venäjän välillä on toiminut hyvin ja sopimuksia on noudatettu.

– Tilanne Inarijärven säännöstelysopimuksen suhteen on normaali. Suomi noudattaa valtiosopimusta ja näin tekevät myös Norja ja Venäjä. Tässä ei ole sen kummemmin syytä pelätä. Kyllä me on varauduttu siihenkin, että tässä vaikeuksia syntyy. En lähde sitä sen tarkemmin avaamaan, kertoo Verta.

Paatsjoen silta sijaitsee noin viiden kilometrin päässä itärajasta. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Inarijärveä on vaikeaa tyhjentää, koska pohjan korkeus tulee vastaan

Inarijärven säännöstelyä koskevat juoksutukset toteutetaan Venäjän puolella Kaitakosken voimalaitoksella. Toistaiseksi myös Venäjä on noudattanut säännöstelysopimusta.

Olli-Matti Vertan mukaan Venäjä voisi teoriassa veden säännöstelyssä poiketa yhdessä sovituista menettelyistä, ja tällä olisi vaikutuksia Inarijärven vedenkorkeuksiin. Tämä voisi johtaa normaalista poikkeaviin vedenkorkeuksiin Inarijärvellä. Järven tulovirtaama sekä Kaitakosken voimalaitospadon juoksutuskapasiteetti kuitenkin rajoittaa sitä, kuinka paljon vedenkorkeuksiin voi vaikuttaa.

Vertan mukaan juoksutuksista poikkeamisilla olisi kuitenkin vaikutuksia myös vesivoimatuotantoon Paatsjoella Venäjän ja Norjan puolella.

– Luonto, vesisateet ja joen virtauskapasiteetti asettavat tietyt rajat. Säännöstelyllä pystytään Kaitakosken voimalaitoksella jonkun verran vaikuttamaan siihen. Loppuviimeksi kuitenkin se, että kuinka paljon sade ja minkä verran joki sitä vie eteenpäin, ratkaisevat sitten veden korkeuden, summaa Verta.

