Nato-pomo Ylelle: Venäjä vetoaa kansalaisiin ovelasti rauhalla, mutta oikeasti tavoite on heikentää Ukrainan kykyä taistella

Karttatietojen piilottaminen voi olla turhaa rimpuilua – tärkeintä on tunnistaa, miten mielipiteisiimme halutaan vaikuttaa, sanoo Nato-johtaja Jãnis Sãrts.

Etkö sinäkin toivo mieluummin rauhaa kuin sotaa? Kukapa ei haluaisi rauhaa Ukrainaan?

Jos olet törmännyt tämäntyyppiseen keskustelunaloituksiin, voi olla että mielipiteisiisi on yritetty vaikuttaa ovelin keinoin.

”Rauhan välttämättömyyden” viestistä on tullut yksi Venäjän tärkeimmistä tavoista yrittää paketoida poliittista vaikuttamistaan, sanoo Jãnis Sãrts, Naton strategisen viestinnän keskuksen (Stratcom COE) johtaja.

Rauhankaipuun kanssa samaan pakettiin kuuluu se, että länsi lopettaisi Ukrainan tukemisen.

– Venäjä pyrkii melko ovelasti ylläpitämään kertomusta siitä, että rauha on välttämätön. Mutta se voidaan saavuttaa vain, jos länsi lopettaa aseavun Ukrainalle, Sãrts sanoo.

– Kun Venäjän ajatuskulkua käy huolella läpi, huomaa, ettei kyse ole rauhasta. Ukrainan aseistamisen lopettaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että Ukrainalta vietäisiin sen kyky taistella, Sãrts toteaa.

Latvialainen Sãrts on perehtynyt hybridivaikuttamiseen ja -operaatioihin sotilasliitto Naton leivissä vuodesta 2015. Hän on maansa entinen puolustusministeriön kansliapäällikkö.

Kaiken kallistuessa Venäjän viesti löytää kaikupohjaa

Avaa kuvien katselu Venäläismielisten mielenosoitus Aachenissa Saksassa 14. toukokuuta 2023. Mielenosoittajien lipussa lukee ”Rauha Venäjän kanssa”. Kuva: Wolfgang Steil / AFP

Hydridivaikuttamisella pyritään häiritsemään yhteiskunnan toimintaa esimerkiksi yleisen mielipiteen muokkaamisella tai palvelunestohyökkäyksillä.

Ukrainan auttamisen lopettamista tai vähentämistä vaativat mielenosoitukset esimerkiksi Saksassa, Italiassa tai Tsekissa ovat merkki siitä, että kaiken kallistuessa Venäjän viesti myös uppoaa.

Ukrainan auttaminen ja hintojen noususta kärsivien ihmisten auttaminen on asetettu vastakkain kovan inflaation aikana niin EU-maissa kuin Yhdysvalloissakin.

Ukrainan auttamisen vastustajat eivät pääosin ole ”venäläismielisiä” ihmisiä tai Venäjän agentteja lännessä vaan kuka tahansa, jolle murunen viestistä on jostain syystä ajankohtainen.

– Venäjä haluaa vaikuttaa laajempiin ryhmiin. Se on tyypillisesti kiinnostunut etenkin eri maiden poliittisen äärioikeiston ja -vasemmiston tukijoista. He etsivät myös ihmisiä, joihin he voivat vaikuttaa eri keinoin, esimerkiksi taloudellisesti painostaen.

Lennokki-iskut nokkela veto

Avaa kuvien katselu Poliisi turvaa aluetta Moskovassa drooni-iskussa vahingoittuneen asuintalon ulkopuolella 30. toukokuuta 2023. Kuva: Kirill Kudryavtsev / AFP

Yli vuoden jatkuneeseen Ukrainan sotaan mahtuu monenlaista vaikuttamisyritystä molempiin suuntiin.

Jãnis Sãrts pitää todennäköisenä, että toukokuun lennokki-iskut Moskovaan ovat Ukrainan tekemiä. Lennokki-iskuissa loukkaantui ihmisiä ja rakennuksia vaurioitui, mutta niissä ei tullut kuolonuhreja.

– Ideana on ollut viedä (presidentti) Vladimir Putinin uskottavuutta Venäjällä ja etenkin Moskovassa. Iskut tehtiin superrikkaiden asuinalueille ja lähelle Kremliä.

Vaikka iskuja ei voi luokitella hybridioperaatioksi, niiden tarkoituksena lienee ollut vaikuttaa mielialoihin tuomalla sodan todellisuutta Moskovan eliitin iholle, Sãrts sanoo.

– Mielestäni se oli aika nokkelasti suunniteltu. Sillä on ollut sotilaallista merkitystä isompi vaikutus ihmisten tietoisuuteen.

Sãrts arvioi, että vapaaehtoisten joukkojen hyökkäys Venäjälle ja Kremlin lennokki-iskut pohjustavat Ukrainan vastahyökkäystä. Sãrts käyttää termiä ”shaping operation”, jolla pyritään saamaan aikaan mahdollisimman suotuisa tilanne ja vaikuttamaan viholliseen ennen varsinaista sotilaallista hyökkäystä.

– Mielestäni Ukrainan vastahyökkäys on alkanut tavanomaisella muokkausoperaatiolla. Joskus niissä on hyvin selkeä sotilaallinen puoli. Mutta osa, kuten venäläisten vapaaehtoisjoukkojen tunkeutuminen Belgorodiin ja lennokki-isku, muokkaavat mielipidettä Ukrainan tulevalle vastahyökkäykselle.

Karttatietojen kätkeminen on turhaa

Avaa kuvien katselu Jãnis Sãrtsin mukaan Venäjä on kiinnostunut etenkin eri maiden poliittisen äärioikeiston ja -vasemmiston seuraajista, kun se yrittää löytää tukea viesteilleen. Kuva: Jari Kärkkäinen/ Yle

Suomessa on puhuttu julkisten karttatietojen piilottamisesta vakoilun torjumiseksi. Suomen turvallisuuskomitean pääsihteeri varoitti kuntia pitämästä karttatietoja verkossa.

Jãnis Sãrtsin mielestä avoimissa, demokraattisissa yhteiskunnissa ei ole paluuta salailuun.

– Yhteiskunnat ovat menettäneet yksityisyytensä. Se on realiteetti. Teknologia on kehittynyt ja menneisyyteen ei ole paluuta.

Nato-johtajan mielestä mielipiteeseen vaikuttaminen on suurempi uhka kuin verkon yksittäiset tiedot.

– Luulemme, että voimme piilottaa salaisuuksia tai tietoja. Mutta tarpeeksi laajalla metadatalla, hyvillä välineillä ja fiksuilla it-asiantuntijoilla voit saada paljon enemmän tietoja, Sãrts huomauttaa.

Sãrts vieraili Suomessa puhumassa viestinnän ammattilaisten ProCom-päivässä tällä viikolla.

