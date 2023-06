Koirien rokotusmääräykset muuttuivat, mutta aina uutta ohjetta ei kannata noudattaa

Koirien rokotusmääräykset muuttuivat kesäkuun alussa. Se tietää pennunottajalle noin 60 euron säästöä, kun jatkossa pennut rokotetaan vain kerran kahdentoista viikon ikäisenä. Kesäkuun alkuun asti pennut rokotettiin vähintään 12 ja 16 viikon iässä.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että jatkossa pentukoiran rokotus voidaan suorittaa kertarokotuksena, kun pentu on 12 viikon ikäinen. Tämän jälkeen seuraava rokotus on enintään vuoden kuluttua tuosta rokotuksesta.

– Koiran pitää olla juuri tuon 12 viikkoa, että yksi rokotuskerta alle vuoden iässä riittää, kertoo eläinlääkäri Jussi Pakkanen sotkamolaiselta Amyvet-klinikalta.

Pakkanen kertoo, että joskus yhdestä rokotuksesta voidaan poiketa. Esimerkiksi silloin, kun on epäilys pennun vasta-ainesuojan heikkoudesta, jos emo on kuollut ja maidonsaanti on jäänyt vähälle tai emällä on vajaa rokotesuoja.

– Silloin suositellaan vieläkin sitä kahta rokotuskertaa ja on mahdollista, että pentu rokotetaan jo nuorempana, Pakkanen summaa.

Rokotukset täytyy pitää voimassa, jos haluaa osallistua tapahtumiin, joissa rokotuksia vaaditaan. Pakkanen muistuttaa, ettei se kuitenkaan ole ainoa syy rokottaa koiraa.

Suomessa on muutamia tauteja, joita vastaan koiria rokotetaan. Esimerkiksi raivotautirokotus on hyvin olennainen, koska sitä esiintyy muun muassa Itä-Euroopassa. Raivotauti johtaa aina koiran kuolemaan.

– Siihen ei ole mitään järkevää hoitoa.

Pakkasen mukaan monet leviävät taudit, kuten pennikkatauti ja parvovirus, on saatu hyvin kuriin juuri rokotusten ansiosta – kennelyskää lukuunottamatta.

– On tärkeä asia pitää Suomi näistä taudeista mahdollisimman vapaana.

Mistä tietää, että koiran rokotukset ovat kunnossa, kun Suomessa on kaksi eri rokotustapaa voimassa? Kuuntele eläinlääkärin vastaus alta.