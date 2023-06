Analyysi: Tiedossa toiseksi vilkkain festarikesä

Flow Festival järjestetään elokuussa viimeistä kertaa Helsingin Suvilahdessa. Kuva on viime vuoden tapahtumasta.

Viime kesää kutsuttiin kaikkien aikojen festarikesäksi. Tapahtumia järjestettiin ennätyksellisen paljon ja jopa siinä määrin, että festareita jouduttiin perumaan yleisön vähyyden vuoksi.

Kahden koronavuoden jälkeen oli ymmärrettävää, että järjestäjillä oli hinku lisätä tapahtumia, koska oletettavasti ihmisillä oli todella iso tarve päästä festaroimaan. Lisäksi tarjolla oli useaan kertaa siirrettyjä tapahtumia.

Vauhtisokeudesta opittiin jotain, sillä tänä vuonna pop- ja rockfestareita järjestetään lähes samaan tapaan kuin ennen koronaa.

Musiikkitapahtumien etujärjestön LiveFin ry:n keräämien tietojen mukaan kesä-elokuun aikana järjestetään 350 festivaalia, joista uusia on 50. Viime vuonna festivaaleja oli 400, joista uusia noin 80.

Tästä vuodesta on tulossa hieman parempi kuin koronaa edeltävästä kesästä vuonna 2019. Silloin festareita järjestettiin 340.

Tapahtumia on tänä vuonna vähemmän myös siksi, että yksi Suomen suurimmista tapahtumajärjestäjistä RH Entertainment meni viime vuoden lopussa konkurssiin.

Festareiden lipunmyynti on käynyt jopa ennätyksellisen vilkkaana. Tiketin toimitusjohtaja Mirva Merimaa kertoo, että heidän lippukaupallaan menee paremmin kuin ikinä. Merimaan mukaan esimerkiksi Tuska-festivaalille tämä on ennätysvuosi ja muutkin isot festivaalit myyvät hyvin.

Korona-aikana ihmiset oppivat tavan ostaa pääsyliput viime tingassa. Kevään keikkalippujen myynnin perusteella yleisö uskaltaa jälleen hankkia lippunsa pidemmällä tähtäimellä.

Vaikuttaa siis siltä, että luvassa on varsin mainio festarikesä.

Jos jostakin voi narista, niin se löytyy festareiden ulkomaisesta tarjonnasta. Se on yllätyksetön, sillä suurin osa esiintyjistä on pitkän linjan tekijöitä, jotka on jo Suomessa nähty. Tämän hetken kuumimpia nimiä ovat ainoastaan Lil Nas X Ruisrockissa ja Sam Smith Pori Jazzeilla.

Kansainväliset ykkösartistit ovat kalliita, joten on ymmärrettävää, että koronan kurittamat festivaalit pelaavat varman päälle. Yleisön saa liikkeelle myös kotimaisilla kärkinimillä.

Ja jos ei muu auta, kutsutaan paikalle Käärijä.

Festarikesä käynnistyy tänään lauantaina YleXPopista, joka järjestetään tällä kertaa Hämeenlinnassa. Ilmaistapahtumassa esiintyvät Bess, Kuumaa, Portion Boys, Alma, Ege Zulu ja Arppa.

YleXPop välitetään suorana klo 16 alkaen Yle Areenassa ja YleX:llä sekä Yle TV2:ssa klo 19.45 alkaen. Lisätietoa tapahtumasta voi lukea täältä.