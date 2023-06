Ähtäristä lähtee visenttinuorukainen vapaaksi Romanian vuoristoon – intendentti: ”Luontoon palauttaminen ei ole ihan jokapäiväistä”

Ähtärin eläinpuiston kuudesta visentistä yksi, Hector, pääsee vapauteen. Se palautetaan luontoon Romaniaan Karpaattien vuoristoniityille ensi vuonna.

Aiemmin luontoon on Ähtäristä palautettu muun muassa metsäpeuroja.

– Muuten luontoon palauttaminen ei ole ihan jokapäiväistä. Usein ne elinympäristöt eivät ole kunnossa, että eläimiä pystyisi palauttamaan takaisin luontoon, sanoo intendentti Marko Haapakoski.

Visentti on muutenkin laji, jonka kohdalla suojelutyö – ja etenkin eläinpuistojen tekemä työ – on tuottanut ilahduttavaa tulosta. Luonnonvarainen visentti kuoli sukupuuttoon 1927, mutta eläinpuistossa yksilöitä vielä oli. Niissä laji on saatu virkoamaan. Lajin palauttaminen luontoon alkoi jo 1952 ja palautukset jatkuvat. Nykyään visenttien määrä on jo noin 10 000.

– Visentillä alkaa mennä jo aika hyvin monin paikoin, toteaa Haapakoski.

Ensin totutustarhaan ja sitten luontoon

Onnistunut työ antaa virtaa eläinpuistojen lajiensuojelutyölle ja myös vastaaville hankkeille, kuten juuri metsäpeuralife-hankkeelle. Romaniassa on ollut myös samantyyppinen visenttilife-hanke.

Haapakoski kertoo, että visenttien luontoon palauttaminen tapahtuu samaan tyyliin kuin metsäpeurojenkin.

– Siellä on aluksi laajat totutustarhat, joissa se on ihmisen valvonnan alla ja sieltä sitten pikkuhiljaa palautetaan luontoon. Semmoseen vuoristoniittymaisemaan, kuvailee Haapakoski.

Ähtärin eläinpuistoon on juuri valmistunut uusi visenttitarha. Sen avajaisia vietettiin eilen torstaina Ähtärissä.