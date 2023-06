Helsinkiläiskoulu antoi lasten valita, menevätkö kevätkirkkoon – suurin osa jätti menemättä

Perjantaina Herttoniemen yhteiskoulun saliin kokoontui lähes 300 koulun oppilasta kuuntelemaan Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimittajaa Marko Junkkaria.

Junkkari kertoi puheenvuorossaan nuorille omasta polustaan toimittajaksi sekä nosti esiin tarinoita uransa varrelta.

Helsingin Sanomien Marko Junkkari kertoo, mitä hän halusi painottaa ”lomapuheessaan” koululaisille. Video: Teemu Kuusimurto

Kyseessä oli ”lomapuheeksi” nimetty tilaisuus, jotka ovat saaneet alkunsa Herttoniemen yhteiskoulun juhlaryhmän ideasta tarjota kiinnostavaa ja ajatuksia herättävää toimintaa syys- ja kevätlukukauden päättyessä myös oppilaille, jotka eivät kuulu kirkkoon.

Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin Helsingin Sanomien toimittaja Marko Junkkari päätti puheensa koululla lainaukseen Mauno Koivistolta.

Tapahtumaan ovat kuitenkin tervetulleita kaikki koulun oppilaat riippumatta siitä käyvätkö he uskonnon vai elämänkatsomustiedon tunneilla.

Avaa kuvien katselu Herttoniemen yhteiskoulun opettaja Vesa Nikkilän mielestä tärkeintä on, että puheenvuorot tarjoavat nuorille kiinnostavia näkökulmia. Kuva: Teemu Kuusimurto

– Lomapuheen ideana on, että kutsumme kiinnostavan henkilön tilaisuuteen kertomaan oman tarinansa ja siitä, miten on löytänyt oman paikkansa tässä maailmassa, kertoo Herttoniemen yhteiskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Vesa Nikkilä.

Nikkilä on yksi koulun juhlaryhmän toimijoista, jotka ovat järjestäneet lomapuhe-tilaisuuksia syksystä 2019 alkaen.

Koulu pitää tärkeänä, että kevätkirkon ohella oppilaille on muutakin laadukasta ohjelmaa

Yhtenä lomapuheen järjestäjänä toimii filosofian, elämänkatsomustiedon ja psykologian opettaja Arno Kotro. Hänen mukaansa on tärkeää, että syys- ja kevätlukukauden päättäjäisissä on tarjolla laadukasta ohjelmaa riippumatta siitä kuuluuko kirkkoon vai ei.

– Me olemme halunneet murtaa meidän koulussa asetelman, että on se ”oikea” tilaisuus ja sitten on joku vähän pienempi vaihtoehtoinen tilaisuus, Kotro sanoo.

– Nyt meidän koululla on kaksi tasavertaista tilaisuutta, joista voi ihan vapaasti kaikki valita, kumpaan osallistuvat. Ei tehdä mitään jakoa sen mukaan, kuuluuko kirkkoon vai ei.

filosofian, elämänkatsomustiedon ja psykologian opettaja Arno Kotro kertoo, mistä ajatus ”lomapuheesta” lähti. Video: Teemu Kuusimurto

Lomapuheen suosio on kasvanut Herttoniemen yhteiskoulussa vuosi vuodelta ja perjantaina paikalla oli jo enemmistö koulun oppilaista kuuntelemassa Junkkarin puheenvuoroa.

Kotro toivookin, että Herttoniemen yhteiskoulun lomapuhe voisi toimia ideana myös muille kouluille, jotka pohtivat sitä, minkälaista toimintaa voisi tarjota oppilaille, jotka eivät halua kirkossa käydä.

