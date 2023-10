Ärhäkkä urheiluauto voi hyvinkin olla peniksen jatke – itsetuntoa paikataan muillakin luksusostoksilla

Huono itsetunto voi johtaa kerskakulutukseen, joten ei kannata lähteä ostoksille alamaissa. Shoppailuterapiaa edullisemmaksi tulee, jos itsetunnon kohottamiseen on tarjolla joku muu keino.

Vihdoinkin, joku varmaan puuskahtaa, on tutkittu urheiluautojen ja peniksen pienen koon yhteyttä. No ei ihan noin kuitenkaan. Tarkalleen ottaen tutkijat ovat löytäneet yhteyden itsensä sukukalleuksiltaan pienikokoisiksi kokevien miesten ja urheiluautoihin kohdistuvan kiinnostuksen välillä.

Kuulostiko edellinen vaikealta? Tutkimuksen anti pähkinänkuoressa löytyy jutun alussa olevalta videolta. Alkuvuodesta 2023 julkaistua Lontoon University College -yliopiston tutkijan Daniel Richardsonin ryhmänsä kanssa tekemää tutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu. Tutkimus levisi mediassa kuitenkin kohtuullisen laajalle, koska aihe on poleeminen ja tutkimus tuntui vahvistavan stereotypiaa.

Avaa kuvien katselu Alemmuutta kompensoivaan kuluttamiseen langetaan kaikissa tuloluokissa. Kuva: Jupiterimages/BrandX.,

Tutkimuksessa osa koehenkilöistä manipuloitiin tuntemaan alemmuutta miehisyytensä suhteen ja tässä mielentilassa heiltä pyydettiin kertomaan kuinka kiinnostuneita he olisivat kalliista urheiluautosta. Alle 30-vuotiaat miehet suhtautuivat nopeisiin autoihin neutraalisti, mutta yli kolmekymppisillä kiinnostus urheiluautoja kohtaan nousi iän myötä.

Huono itsetunto ajaa ostoksille

Pienet penikset ja nopeat autot -nimellä otsikoidussa tutkimuksessa brittitutkijat pohtivat, että auto toimisi riikinkukon pyrstön tapaan lisääntymiskumppanin houkuttimena.

Se tiedetään jo aiemmista tutkimuksista, että ihmiset, joiden itsetunto on alamaissa, kompensoivat oloaan ostelemalla luksustuotteita. Sporttiautojen ja pieneksi koettujen penisten yhteyttä tutkineet pohtivat myös tätä syyksi autohaluille. Ristiriitaa muihin tutkimuksiin on kuitenkin siinä, että nuoret miehet eivät olleet tässä yhteydessä kiinnostuneita kalliista autoista, mutta luksustuotteiden osteluun liittyvää alhaisen itsetunnon hyvittelyä on tutkimuksissa löydetty nimenomaan alle 30-vuotiailla.

Huomionarvoista on myös se, että jos itsetunnon kohottamiseen on tarjolla jokin muu keino ostoskierroksen sijaan, shoppailuterapia ei enää kiinnostakaan yhtä paljon kuin aiemmin.

Itsetunnon paikkaaminen luksuksella voi johtaa ahdinkoon

Persoonallisuus vaikuttaa siihen, kuinka paljon ihminen kompensoi itsetuntoaan luksuksella. Brittitutkijat selvittivät eri persoonallisuustyyppejä edustavien tutkimuskohteidensa pankkitilitietojen kautta heidän kulutustottumuksiaan. Joukossa oli sekä suuri- että pienituloisia.

Avaa kuvien katselu Ihminen on hyvä selittämään ostamisen jälkeisiä krapulatunnelmia itselleen parhain päin. Kuva: Yle

Ulospäin suuntautuneet, matalan tulotason henkilöt olivat prosentuaalisesti hanakampia kuluttamaan muita enemmän rahojaan luksustuotteisiin. Tutkijat kommentoivat, että tällä tiedolla voidaan ymmärtää entistä paremmin, ketkä ovat alttiimpia ajamaan itsensä taloudelliseen ahdinkoon elämällä yli varojensa.

Nuorilla identiteetti on rakennusvaiheessa ja heille on tärkeää kuulua ryhmään. Joskus luksukseen kuluttaminen on edellytys ryhmään kuulumiselle ja sosiaalisen arvostuksen saamiselle.

– Jos kokee osattomuutta kulutusyhteiskunnasta, silloin luksustuotteet mielletään tienä onneen eli jollain lailla pääsynä ihailtuihin piireihin tai yhteisöihin, sanoo sosiologian professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta.

Avaa kuvien katselu Suomalaisessa kulttuurissa vauraus tavataan kätkeä, poikkeuksena onnekkaasti omalla työllään äkkiä rikastuneet, julkisuutta hakevat henkilöt. Kuva: John Smith / Fancy

Luksuskuluttamista on sosiologiassa selitetty myös ennakoivana sosiaalistumisena, missä ammatti-identiteetti rakentuu materiaalisten asioiden ympärille. Wilska ottaa esimerkkinä kauppatieteiden opiskelijan, joka saattaa pyrkiä jo ennakoivasti keräämään itselleen alaan liittyviä statusmerkkejä ja näin osoittamaan ympäristölleen, että on jo melkein bisnesihminen.

Miten kompensatorisen ostoskäyttäytymisen tunnistaa?

Hyvä kysymys itselle tai vaikka toiselle perheenjäsenelle on: jos saan himoitsemani tavaran, mihin minulla ei oikeastaan ole varaa, niin tekeekö se minut onnelliseksi?

– Impulsiiviset ihmiset ovat enemmän taipuvaisia kompensoimaan oloaan ostoksilla kuin tarkat ja kuuliaiset, jotka ovat heitä säästäväisempiä, eivätkä saa niin paljon kicksejä kuluttamisesta. Ja jos ihminen on addiktioihin taipuvainen, hän addiktoituu myös kuluttamiseen helposti, lisää Terhi-Anna Wilska.

Luksustavarahimon äärellä voi miettiä myös, että miksi haluan kyseisen tavaran. Voi myös muistella vastaavia aiempia kokemuksia. Miten niiden kanssa kävi? Kuinka pitkään nautinto kesti?

Itsetunnon kohentamista tavaralla tapahtuu kaikissa tuloluokissa. Vaikka onnistuisi omilla ansioillaan kapuamaan aina vain ylemmälle tasolle, se ei välttämättä tuota pitkäkestoista onnea.

– Se on hedoninen oravanpyörä, jossa kaikki saavutukset joutuvat vertailuun. Vaikka sinulla olisi kuinka hieno jahti, niin jollakulla Venetsian satamassa on aina hienompi.

Oletko koskaan kompensoinut huonoa oloa shoppailulla? Keskustelu aiheesta on auki keskiviikkoon 18.10. klo 23 asti.