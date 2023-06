Merja ihmetteli, miksi oudot ihmiset soittelivat hänelle – selvisi, että rikolliset käyttivät hänen kännykkänumeroaan

Kyberturvallisuuskeskus on saanut ilmoituksia ilmoittajien puhelinnumeroiden käytöstä huijauspuheluissa. Ulkomailta soittavat rikolliset väärentävät suomalaisten kännykkänumeroita käyttöönsä.

Huhtikuun lopussa Merja alkoi saada outoja puheluita.

Hänelle tuntemattomat soittajat kertoivat saaneensa puhelun Merjan numerosta ja soittaneensa siksi hänelle takaisin.

– Kun tuli kolmas puhelu ja soittaja kysyi, että olenko minä soittanut, niin silloin minä oikeasti säikähdin. Mikä tässä nyt oikein on homman nimi? Merja kertoo.

Kirjanpitäjänä hän käsittelee ihmisten luottamuksellisia raha-asioita ja tietoja. Siksi Merja pelästyi, onko hänen puhelimensa kaapattu tai hakkeroitu jollakin tapaa. Merja ei esiinny jutussa omalla nimellään asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Hän kävi ensimmäiseksi läpi puhelimensa tietoturvan. Kirjanpitäjänä Merja tuntee tietoturvaa paremmin kuin moni muu.

Puhelimessa kaikki näytti olevan kunnossa. Hän päivitti varoiksi kaikki tietoturvaan liittyvät sovellukset ja käynnisti lopuksi vielä puhelimen uudelleen. Hetken aikaa näyttikin siltä, että tämä auttoi.

Toukokuussa, muutaman viikon tauon jälkeen, Merja sai taas soittoja oudoilta ihmisiltä.

– Kyllä minä hermostuin, kun rupesi taas tulemaan näitä puheluja, että voi hyvänen aika.

Asiakaspalvelu ihmetteli, mistä on kyse

Merja päätti ottaa yhteyttä operaattoriinsa DNA:han. Hän lähestyi operaattoria sähköpostitse, koska omien sanojensa mukaan pitää siitä, että asiasta jää ”mustaa valkoiselle”. Yle on nähnyt sähköpostikirjeenvaihdon.

DNA:n asiakaspalvelussa ei heti tajuttu, mistä on kyse. Vastauksessa arveltiin, että Merjalle itselleen oli soitettu huijauspuheluita, sillä hänellehän oli soitettu useamman kerran vieraista numeroista.

– Tuntui, että he aliarvioivat minun ymmärrystäni tällaisessa asiassa, Merja kertoo.

Merja ei tyytynyt vastaukseen vaan kirjoitti uudelleen DNA:lle ja toivoi, että hänet otettaisiin vakavasti ja selitti vielä kerran tilanteensa.

Tällä kertaa DNA:n asiakaspalvelu tunnisti, mistä oli kyse. He kertoivat, että ulkomailta käsin ihmisten pankkitunnuksia ja salasanoja kalastelevat huijarit olivat väärentäneet käyttämänsä numeron näyttämään Merjan numerolta.

Ulkomailta tulevat huijauspuhelut ovat suomalaisille jo niin tuttu ilmiö, että harva enää vastaa oudoista ulkomaalaisista numeroista tuleviin puheluihin. Tästä syystä osa rikollisista väärentää käyttämänsä numeron. Suomeen soitetaan edelleen ulkomailta, mutta puhelimen ruudulla numero näyttää tavalliselta suomalaiselta kännykkänumerolta.

Viestintäverkkojen turvallisuutta valvovan Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan tällainen ilmiö on tuttu Suomessa ja maailmalla. Suomessa ongelma kasvoi etenkin vuosina 2020 ja 2021. Vaikka numeroiden väärentämiseen on pystytty puuttumaan, Kyberturvallisuuskeskus on saanut kesäkuussa edelleen lukuisia ilmoituksia puhelinnumeroiden väärentämisistä.

Valitettavan moni lankeaa erilaisiin huijauksiin, jotka tehdään soittamalla tai lähettämällä viesti uhrille.

Jos saat huijaussoiton, toimi näin Lopeta puhelu – ei tarvitse olla kohtelias.

Älä anna pankkitunnuksiasi, luottokorttitietojasi tai siirrä rahaa mihinkään.

Jos olet myöntynyt soittajan pyyntöihin, ilmoita välittömästi asiasta omaan pankkiisi.

Traficomin johtava asiantuntija Klaus Niemisen mukaan esimerkiksi viime kesänä huijareiden suomalaisilta saama rikoshyöty oli yli kaksi miljoonaa euroa muutamassa kuukaudessa

Merjalle oli helpotus, kun selvisi, mistä oli ollut kyse. Hänen puhelimensa oli kunnossa ja sen tiedot turvassa. Häntä ei oltu huijattu, mutta hänkin on silti uhri.

Valitettavasti ongelman tunnistaminen ei estä Merjan numeron väärinkäyttöä. Viestissään Merjalle DNA totesi, että he eivät voi tehdä juuri tällä hetkellä asialle mitään nykyisen lainsäädännön vuoksi.

Väärennettyä kännykkänumeroa voidaan käyttää myös kohdennettuun hyökkäykseen tai kiusantekoon, joka kohdistuu tietyn ihmisen puhelimeen, kertoo Traficomin johtava asiantuntija Klaus Nieminen:

Lokakuussa numeroiden väärentämisen pitäisi loppua

Lokakuun 2. päivä astuu voimaan Traficomin velvoite siitä, että operaattoreiden pitää estää ulkomailta tulevien väärennettyjen matkapuhelinnumeroiden käyttö.

– Operaattorien pitää saada sitä ennen verkkovierailutilanteet tunnistava tekninen järjestely käyttöön. Lokakuun jälkeen suomalaisen matkapuhelinnumeron väärentäminen pitäisi olla käytännössä mahdotonta, Traficomin johtava asiantuntija Klaus Nieminen uskoo.

Kiinteän verkon numeroiden osalta väärentäminen on estetty jo vuosi sitten heinäkuussa. Toisin sanoen ulkomailta soittava huijari ei voi väärentää numeroa näyttämään esimerkiksi 09-alkuiselta.

Suomessa tehty työ numeroiden väärentämisen estämiseksi on herättänyt kiinnostusta maailmalla. Traficom on saanut kyselyitä muun muassa Kanadasta ja useista Euroopan maista.

– Olemme Suomessa etulinjassa tekemässä tätä. Olemme saaneet paljon viranomaisten ja teleoperaattorien yhteydenottoja ulkomailta. He haluavat kuulla, miten me olemme tämän ratkaisseet yhdessä operaattorien kanssa.

Kirjanpitäjä pyysi anteeksi hänelle soittaneilta

Merja miettii vielä, mitä hän tekee lokakuuta odotellessaan. Hän on saanut myös kesäkuussa muutamia soittoja oudoilta ihmisiltä, joten ilmeisesti huijarit käyttävät edelleen hänen numeroaan.

– Tällä hetkellä ei ole muuta ratkaisua kuin vaihtaa puhelinnumeroa, mutta en pysty tekemään sitä, Merja kertoo.

Merjan asiakkaat ovat tottuneet tavoittamaan hänet tutusta numerosta, siksi numeron vaihtaminen olisi hänelle tavallistakin hankalampaa. Mahdollinen mainehaitta pohdituttaa Merjaa, koska hänen numeroaan on käytetty ihmisten huijaamiseen.

Merjalla on käynyt ilmeisesti vain todella huono tuuri, kun huijarit ovat päätyneet väärentämään käyttöönsä juuri hänen numeronsa.

– Olen jokaiselta soittajalta pyytänyt anteeksi ja sanonut, että minä en ole soittanut ja että tässä on joku muu hämminki.

DNA arvioi, että huijareiden tapana on vaihdella soittajille näkyvää numeroa aika ajoin. Jos näin käy, niin Merjan ongelma ratkeaa jo ennen lokakuuta.

