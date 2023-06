Poliisi pidätti neljännen Porin lapsikaappauksesta epäillyn

Satakunnan käräjäoikeus on vanginnut kolme henkilöä epäiltyinä Porissa sunnuntaina tapahtuneesta lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta. Neljäs henkilö on pidätetty.

Poliisi kertoo pidättäneensä neljännen Porin lapsikaappauksesta epäillyn henkilön. Poliisi kertoi pidättämisestä iltapäivällä sosiaalisessa mediassa.

Pidätetty henkilö otettiin kiinni eilen. Kiinniotosta on jo uutisoitu.

Satakunnan käräjäoikeus on vanginnut kolme henkilöä epäiltyinä sunnuntaina tapahtuneesta lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta.

Kun henkilö on pidätetty, hänen vangitsemistaan on vaadittava oikeudelta viimeistään kolmantena vuorokautena pidättämisestä ennen puoltapäivää tai pidätetty on vapautettava.

Epäily: Lapsi viety ulkomaille

Poliisi epäilee, että lapsi on viety ulkomaille. Vangituista yli 60-vuotias mies ja noin 55-vuotias nainen ovat aviopari. Kolmas henkilö on alle 50-vuotias. Poliisi ei ole kertonut lapsen ja vangittujen tai pidätetyn suhteesta.

Lapsikaappaukseen voi syyllistyä alle 16-vuotiaan lapsen vanhempi, kasvatusvanhempi, huoltaja tai muu lapselle läheinen henkilö, joka omavaltaisesti ottaa lapsen huostaansa ja vie ulkomaille tai jättää palauttamatta asuinvaltioonsa. Muilla läheisillä henkilöillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi isovanhempia.

Lapsikaappauksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.