Virkamiestä syytetään törkeästä virkarikoksesta – jatkaa yhä kaivoslupien valmistelua

Syytteessä oleva Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin johtava kaivosasiantuntija käsittelee parhaillaan useita kaivoslupahakemuksia. Hän on valmistelijana ja esittelijänä muun muassa Kolarin Hannukaisen kaivoshankkeen kaivoslupahakemuksessa sekä Kittilän Suurikuusikon ja Sodankylän Kevitsan jo toimivien kaivosten laajennusluvissa.

Syytteessä oleva virkamies on Tukesin johtava kaivosasiantuntija, jonka rooli Lapin kaivoslupa-asioiden valmistelijana ja päättäjänä on ollut vuosien ajan keskeinen.

Virkamiestä vastaan nostettiin viime maaliskuussa Pirkanmaan käräjäoikeudessa syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syynä rikosepäilyyn ja syytteeseen on, että virkamies antoi rikospoliisin ja syyttäjän käsityksen mukaan kaivosyhtiön kantoja suosivia lausuntoja Oriveden kaivoksen epäillyssä ympäristörikosasiassa, jossa kaivoskuiluun on laittomasti laitettu jätteitä.

Syytetty on kiistänyt jutun syyttäjän Antti Virtasen mukaan syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Oriveden asiassa syytteessä olevan virkamiehen puolueettomuutta epäillään Hannukaisen kaivosluvan valmistelussa. Kyse ei ole rikosepäilystä vaan siitä, että joukko kaivoslupakäsittelyn asianosaisina olevia kiinteistönomistajia pitää virkamiestä puolueellisena. He tekivät viime elokuussa Tukesille kirjallisen vaatimuksen, jossa he vaativat asian siirtämistä muulle virkamiehelle.

Saman virkamiehen valmistelema Hannukaisen ensimmäinen kaivoslupa (2017) kaatui hallinto-oikeudessa, koska joukko kiinteistönomistajia ei saanut antaa vastaselitystä kaivoshankeyhtiön vastineisiin, joihin Tukes viittasi luvassa.

Virkamies osallistui myös tupa-iltaan

Viime elokuussa ryhmä kiinteistönomistajia vaati tuloksetta Tukesia vaihtamaan uudelleen käsittelyssä olevan Hannukaisen kaivosluvan valmistelijaa. Vaatimuksen mukaan virkamies esitti viime vuoden kesäkuussa Tukesin järjestämässä avoimessa tilaisuudessa voimakkaita Hannukaisen kaivoshanketta kannattavia puheenvuoroja.

Kiinteistönomistajien vaatimusten jälkeen virkamies osallistui marraskuussa vuonna 2022 kaivoslupaa hakevan Hannukainen Mining oy:n järjestämään ”tupa-iltaan” rikosepäilyjen aikaan. Tilaisuudessa virkamies valisti maanomistajia heidän asemastaan kaivoslupa-asiassa.

Hannukainen Mining oy:n verkkosivuilla olevassa ”tupaillan” tiedotteessa arvostellaan, kuinka lupakäsittelyjen pitkät ajat ja valitusten aiheuttama suurin haitta kohdistuu maanomistajiin ja alueen lähellä oleviin yrityksiin. Kertomatta jätetään, että kyseisen virkamiehen valmistelema Tukesin lupapäätös kaatui hallinto-oikeudessa valmistelijan menettelyvirheisiin, eli siihen, ettei maanomistajia kuultu kaivoshankkeen haitoista.

– En osaa suoraan tätä tupailtaa kommentoida, mutta esimerkiksi kaivosyhtiöt järjestävät tällaisia tilaisuuksia, jotka ovat avoimia ympäröiville asukkaille ja esimerkiksi muille elinkeinonharjoittajille. Myös Tukes osallistuu harkintansa mukaan näihin tilaisuuksiin silloin, kun arvioidaan, että se on sen vireillä olevan asian ja kysymysten kannalta tarkoituksenmukaista, Tukesin johtaja Kirsi Levä vastaa.

Levältä kysyttiin haastattelussa puolueettomuuden vaarantumisesta useaan kertaan. Hän ei tuonut vastauksissaan esiin, että joukko asianosaisia on vaatinut virkamiehen vaihtamista puolueellisuuden vuoksi. Vaatimuksesta saatiin tietoa asianosaisilta vasta Levän haastattelun jälkeen. Yle esitti tarkentavia kysymyksiä haastattelun jälkeen, mutta ei ole saanut niihin vastauksia.

Tukes on antanut johtavan kaisvoasiantuntijansa jatkaa virkatyötään törkeästä virkarikosepäilystä ja virkarikossyytteestä ja Hannukaisen kaivoshankketta vastustavien kiinteistönomistajien vaatimuksesta huolimatta.

Avaa kuvien katselu Oriveden tapauksessa esillä ollut Tukesin virkamies jatkaa yhä Hannukaisen kaivoshankkeen parissa. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Syytetty jatkaa keskisten kaivoslupien valmistelua esittelijänä

Tukes ei ole pitänyt tarpeellisena syytetyn pidättämistä virantoimituksesta poliisitutkinnan ajaksi eikä syytteeseenpanon jälkeen.

Tukesin johtaja Kirsi Levän mukaan poliisin ja syyttäjän puolueellisena pitämä Orivesi-lausunto ottaa huomioon kaivosturvallisuuden eikä siihen ole huomauttamista.

Tukesin johto on rajoittanut törkeän virkarikossyytteen vuoksi kyseisen virkamiehen toimivaltaa. Tämä ei saa ratkaista lupa-asioita, mutta hän saa toimia valmistelijana ja esittelijänä.

Entä vaarantuuko luottamus Tukesin puolueettomuuteen, kun kaivoslupien valmistelijana on virkamies, jota syytetään törkeästä virkarikoksesta ja siinä on taustalla epäilys, että virkamies on toiminut puolueellisesti?

– Näillä rajoitustoimilla, mitä olemme tehneet, katsomme, että huolimatta sen virkarikosepäilyn vakavuudesta, Tukesin rooli ei siinä vaarannu, koska keskiössä siellä on meidän saamiemme tietojen mukaan Tukesin antama asiantuntijalausunto, joka vastaa täysin Tukesin näkemystä ja on Tukesin linjan mukainen. Kaivosturvallisuutta ei saa vaarantaa missään olosuhteissa, Levä vastaa.

Yle tavoitti myös syytetyn virkamiehen tätä juttua varten. Hän vastasi tekstiviestillä, ettei hänellä ole tarvetta kommentoida asiaa.