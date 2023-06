Kristiinankaupungin vetylaitoksen kylkeen suunnitellaan vihreää terästä valmistavaa tehdasta

Uusi 300 hehtaarin teollisuusalue tulee lähelle valtatie 8:aa. Sijainti on valikoitunut jo valmiiksi rakennetun infran perusteella. Koko hankkeesta tehdään lopullinen päätös muutaman vuoden päästä.

Kristiinankaupungissa valmistellaan nopealla aikataululla uutta teollisuusaluetta tällä viikolla julkaistujen investointiuutisten johdosta.

Sekä Kristiinankaupungin, Kokkolan että Porvoon investointien yhteinen tekijä oli vetytuotanto. Uutisoinnin varjoon jäi se, mihin vetyä kullakin paikkakunnalla hyödynnetään.

Kristiinankaupungin kaupunginjohtaja Mila Segervall tarkensi, että uudelle, suunnitteilla olevalle teollisuusalueelle on tulossa kaksi toimijaa.

– Kyllä, Plug Power rakentaa vetytuotantolaitoksen ja on yhteistyössä Gravithy-nimisen yrityksen kanssa, jonka aikomuksena on tuottaa Kristiinankaupungissa teräspellettiä.

DRI/HBI-nimikkeen alainen teräs on hiilidioksidipäästötöntä, ja voidaan siksi kutsua vihreäksi teräkseksi. Periaatteena on, että sen tuotannossa on hyödynnetty uusiutuvaa energiaa.

Hankkeelle tarvitaan uusi teollisuusalue

Segervallin mukaan liikenne Karhusaaren satamaan tulee kasvamaan merkittävästi, mikäli hanke toteutuu.

– Satamaan tuodaan teräksen valmistukseen tarvittavaa raaka-ainetta, ja valmis tuote rahdataan meriteitse eteenpäin, Segervall toteaa.

Kristiinankaupungissa ei tällä hetkellä ole teollisuusaluetta valmiiksi kaavoitettuna kyseiselle toiminnalle. Siksi kaupunki valmistelee kiireen vilkkaa uutta, yhteensä 300 hehtaarin kokoista uutta aluetta.

– Uusi alue tulee kahdeksan kilometrin päähän satamasta, Kristiinankaupungintien varteen. Alueelle pitää saada T/kem-kaavamerkintä, sillä laitoksella käsitellään kemikaaleja.

Alueen 300 hehtaarista 120 hehtaaria on varattu yhteensä nyt kaavaillulle vetylaitokselle, sekä terästehtaalle. Hankkeen tuomat uudet työpaikat, tulevat pääosin terästuotannosta.

Kristiinankaupunkiin on suunnitteilla myös toinen vetylaitos, jolle on kaavailtu paikkaa lähempänä satamaa.