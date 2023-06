Maailmalla menestyneen Sisu-elokuvan Mimosa Willamo ajattelee, että Yhdysvalloissa voisi olla opittavaa suomalaisilta elokuvantekijöiltä

Leffoja, sarjoja, äänitöitä. Mimosa Willamo on sukupolvensa tunnetuimpia suomalaisia näyttelijöitä, mutta asiat ovat näyttelijän mukaan edenneet ilman suurempaa suunnitelmaa.

Siitä huolimatta takana on jo vaikuttava ura.

Dubbauksia Mimosa alkoi tehdä jo kahdeksanvuotiaana. Pienen Mimosan ääntä on kuultu Saariston lapset - ja Se pikkuinen Lotta -leffoissa sekä lukuisissa animaatioissa.

Ja siksi, nyt 28-vuotiaana, hän toteaa pilke silmäkulmassaan, että pian käsillä on 20-vuotistaiteilijajuhlat.

Ensimmäinen kameratyö oli puolestaan Ylellä varhaisnuorten Galaxi-ohjelmassa, jota hän juonsi ja käsikirjoitti.

Juontoparina hänellä oli politiikan toimittajana nykyisin paremmin tunnettu Robert Sundman.

– Muistelen sitä aikaa tosi hyvällä. Juontoparini Robert on edelleen parhaita ystäviäni. Huomasin myös näyttelijäntöitä aloittaessani, että tv-työ oli antanut paljon itseluottamusta kameran edessä työskentelemiseen.

Avaa kuvien katselu Mimosa Willamo ja Robert Sundman juonsivat Ylen Galaxi-ohjelmaa yhdessä kolmen vuoden ajan. Kuva: Meri Björn

Näyttelijänura käyntiin lukion Wilma-boksista

Ensimmäisen elokuvaroolinsa Willamo teki vuonna 2014 Antti Heikki Pesosen ohjaamassa Päin seinää -elokuvassa. Rooliin hän päätyi Kallion lukion kautta.

– Koulun viestijärjestelmässä Wilmassa haettiin elokuvaan näyttelijöitä. Ajattelin, että tuo voisi olla kivaa ja hain mukaan. Minut valittiin rooliin koekuvausten perusteella, mutta kuvaukset eivät alkaneet heti. Pitkiin aikoihin ei kuulunut mitään ja ajattelin jo, että se oli siinä.

Lukion jälkeen Willamo päätti pitää välivuoden au pairina Luxemburgissa. Seuraavana vuonna hän ehti lisäksi opiskelemaan Tanskaan kansanopistoon, kun tieto kuvausten alkamisesta tuli.

Heti ensimmäisestä roolistaan Willamo sai naissivuosa-Jussin.

Jussi-palkinto naispääosasta tuli puolestaan viisi vuotta myöhemmin Miia Tervon Aurora-elokuvasta vuonna 2019.

– Siitä tiesi heti, että ollaan tekemässä jotakin sellaista, mikä tulee olemaan pitkään tärkeää itselleni. Se on ollut kaikista opettavaisin työ.

”Olen ikuisesti kiitollinen ohjaaja Antti Heikki Pesoselle, että hän valitsi minut rooliin ja urani alkoi niin lennokkaasti.”

Pärjätä voi ilman kouluakin

Mimosa Willamolla ei ole näyttelijän koulutusta. Hän myöntää sen mietityttäneen uran alkuaikoina. Pitkään aikaan se ei ole kuitenkaan tuntunut olennaiselta. Palkinnot ovat osaltaan kasvattaneet itseluottamusta ja auttaneet sietämään myös pettymyksiä.

Willamo kuitenkin korostaa, että vastaavaa uravalintaa pohtiessa on syytä varautua sietämään monenlaista epävarmuutta.

– Olen opetellut ajattelemaan – kuten kaikkien alalla olevien täytyy – että rooliin valitaan sopivin. Se ei tarkoita, että olen huono. Mutta tietenkin välillä ottaa päähän.

Alan epävarmuus tuli toden teolla esiin vuonna 2022, kun projekteja peruuntui ja siirtyi tulevaisuuteen.

– Omalla kohdallani tuntui, että koronan jälkeen alalla alkoi pieni nousu, mutta sitten talouteen iski inflaatio ja tuli uutta epävarmuutta.

Instagram-seuraajilleen Willamo kertoi olevansa väsynyt, ja ”vaikka vuoteen on mahtunut onnenhetkiä, niin töiden puolesta meni ihan paskanvituiksi”.

Tämä vuosi on ollut onneksi valoisampi. Siihen lukeutuu kiva kesätyö Aleksi Mäkelän ohjaaman Murha Hangossa -sarjan kuvauksissa. Kyseessä on Matti Remeksen Ruben Waara -romaaneihin perustuva rikossarja, jossa Willamolla on toinen päärooli.

”Toivon, että voin rohkaista esimerkilläni muitakin. Alalle pääsyyn ei aina tarvita koulua.”

Sisu on mielenmaisema ja suomalainen salaisuus

Mimosa Willamo näyttelee alkuvuodesta ensi-iltansa saaneessa Jalmari Helanderin Sisu-elokuvassa, joka on herättänyt huomiota myös maailmalla.

Elokuvan menestys kansainvälisesti tuo näyttelijälle ensimmäisenä mieleen, että myös Yhdysvalloissa voisi olla opittavaa Suomesta ja Euroopasta ylipäätään.

– Aina tarvita jättimäisiä studioita, koneistoa ja budjettia. Tuppisuisen natseja lahtaavan äijän tarinasta ja upeista Lapin maisemista voi saada menestyksen. Siinä on jotakin tosi suomalaista. Oli hienoa seurata, kun Jalmari sai toteuttaa visiotaan omilla ehdoillaan.

Mimosa Willamolla on Sisu-elokuvassa sivuosa, mutta eniten repliikkejä. Kuva: Antti Rastivo

Elokuvan nimi on myös kansainvälisessä levityksessä Sisu. Willamo itse ajattelee, että sisu käsitteenä kuvaa hyvin sitä, miten omanlaisemme pieni porukka olemme.

– Skandinaavit ovat enemmän yhtä jo kielensä puolesta. Ruotsista tulee maailmanluokan musaa ja norjalaisilla on öljynsä. Jos mietitään vaikka tätä viisuissa toiseksi jäämistä tai jääkiekkoa. Niistä jää yhteinen haava, josta päästään eteenpäin. Eikä se ole pelkästään jotakin äijämäistä perkele-juttua. Se on tietynlainen mielenmaisema. Meidän oma salaisuus, Willamo syventyy pohtimaan.

Avaa kuvien katselu Willamo juttelee Sisu-elokuvan kuvauksissa Jack Doolanin ja Aksel Hennien kanssa samalla, kun maskeeraaja Salla Yli-Luopa korjailee maskia. Kuva: Antti Rastivo

Tavoitteena mielekäs tekeminen

Tulevaisuus ja tavoitteet. Vaikka niistä kuinka päin koettaa kysyä, näyttelijä ei suostu sanomaan mitään konkreettista, kouriintuntuvaa. Ehkä Willamon haaveet ovat salaisuuksia, tai sitten syy on yksinkertaisesti siinä, ettei hänellä ole tiettyä päämäärää.

Sisu-elokuvan myötä kansainvälinen kiinnostuskin voisi olla mahdollista. Self tapeja, eli roolin hakemista varten kuvattavia videoita, on lähetetty ainakin Ruotsiin. Ruotsissa hän on jo töitä tehnytkin.

Willamolla tuntuu olevan jalat vahvasti maassa. Hän muistuttaa, että kilpailu rooleista Suomen rajojen sisäpuolellakin on jo kovaa.

– Mulle tärkeintä on hyvä fiilis. Se, että saa tehdä töitä kivojen ja lahjakkaiden ihmisten kanssa, ja että kuvauksissa on kivaa. Se riittää. Teen sitä niin kauan kuin tuntuu hyvältä ja sopivalla tavalla haastavalta. Kun ei enää tunnu, saatan vaikka mennä opiskelemaan jotakin. Mutta toistaiseksi haluan jatkaa näin, ja elellä tavallista arkea kissojen kanssa.

Avaa kuvien katselu Nyyti 6 vuotta ja vielä alle vuoden ikäinen Heimo ovat Mimosan rakkaat ja maailman kömpelöimmät lemmikkikissat. Kuva: Mimosa Willamo

