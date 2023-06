Kaksi kenraaliylennystä Puolustusvoimien lippupäivänä

Tasavallan presidentti on ylentänyt lisäksi yhteensä 1 349 reservin upseeria ja erikoisupseeria.

Tasavallan presidentti on puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2023 ylentänyt kaksi kenraalia.

Kenraalimajuri Janne Alpertti Jaakkola on ylennetty kenraaliluutnantiksi ja eversti Ari Matti Laaksonen prikaatikenraaliksi.

Kenraaliluutnantti Jaakkola on toiminut Puolustusvoimien strategiapäällikkönä vuodesta 2022. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa Pääesikunnan suunnittelupäällikkönä ja logistiikkapäällikkönä, sektorijohtajana Pääesikunnassa, Porin prikaatin esikuntapäällikkönä sekä vanhempana osastoesiupseerina puolustusministeriössä. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2021.

Prikaatikenraali Laaksonen palvelee strategisen suunnittelusektorin johtajana Pääesikunnan suunnitteluosastolla. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajana Libanonissa (SKJL) sekä Panssarikoulun johtajana. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2019. Hänet on määrätty Kainuun prikaatin komentajaksi 1.7.2023 lukien.

Eversteiksi ylennettiin everstiluutnantit Johan Anttila Ilmavoimien esikunnasta, Antti Hauvala Pääesikunnasta, Matti Heininen Kaartin jääkärirykmentistä, Matti Honko Porin prikaatista sekä Ari Mure Kainuun prikaatista.

Insinöörieverstiksi on ylennetty insinöörieverstiluutnantti Markus Mecklin Pääesikunnasta ja lääkintäeverstiksi on ylennetty lääkintäeverstiluutnantti Kari Kesseli Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnasta. Kommodoriksi on ylennetty komentajat Mikko Laakkonen Merivoimien esikunnasta ja Jon von Weissenberg Pääesikunnasta.

Everstiksi ylennettiin yksi, lääkintäeverstiluutnantiksi yksi, majuriksi 40, komentajakapteeniksi kaksi, lääkintämajuriksi kaksi, kapteeniksi 142, kapteeniluutnantiksi kahdeksan, lääkintäkapteeniksi kaksi, teknikkokapteeniksi yksi, yliluutnantiksi 353, merivoimien yliluutnantiksi 29, insinööriyliluutnantiksi kolme, lääkintäyliluutnantiksi kolme, teknikkoyliluutnantiksi yksi, luutnantiksi 697, merivoimien luutnantiksi 61, lääkintäluutnantiksi kaksi ja merivoimien lääkintäluutnantiksi yksi henkilö.